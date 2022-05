3 cosas a tener en cuenta si haces trading de CFDs

En el mundo del trading, las maneras de invertir y operar son múltiples. Dependiendo de tu conocimiento y del tiempo que quieras dedicarle, puedes ir descubriendo diferentes maneras de moverte dentro del mercado, estrategias a aplicar y posibilidades de inversión.

Hoy en día, es muy frecuente escuchar hablar de las ventajas y desventajas de operar con CFDs, los motivos por los cuales hacerlo para expandir la variedad de activos con los que puedes hacer trading y/o, de la misma manera, razones por las que no. En este artículo profundizaremos en 3 cuestiones a tener en cuenta cuando quieres hacer trading de CFDs.

1- Entender el funcionamiento

Cada vez es más común la utilización de los CFDs, sin embargo, muchas personas no terminan de comprender qué son y cómo funcionan. Un CFDs que es un Contrato por Diferencia (sigla por el concepto en inglés Contract for Difference), replica el movimiento del precio de un activo subyacente.

¿Cómo funciona? Un inversor compra un CFD, que representa un activo subyacente, para operar con él. Quien lo obtiene no posee la propiedad del activo sino un contrato que hizo con el broker dueño del activo. El precio del CFD se mueve de la misma manera que el precio del activo subyacente, por lo que el trader puede operar con el CFD y beneficiarse de las diferencias de precios.

Pongamos un ejemplo ilustrativo no real. Un trader compra un CFD de lingotes de oro. Esta persona no compra los lingotes en sí, sino el contrato para operar con ellos. Podría comprarlo a 100 y venderlo a 110 dólares. En ese caso, el trader se habrá beneficiado con esa diferencia de precios. Existen CFDs de muchísimos tipos de activos (sobre índices, sobre divisas, sobre acciones, etc.) y las personas pueden operar con ellos desde la misma plataforma que utilizan para hacer trading.

2- Considerar el apalancamiento y el control de riesgos

Este es un concepto clave. El apalancamiento posibilita operar con una mayor exposición sin tener que desembolsar el total de los costos. Es decir, en algunos casos, con un CFD puedes operar con un depósito del 10%del total del costo del activo. Esto, en cierto modo, permite que puedas multiplicar las inversiones y operaciones que se realizan. Sin embargo, también, hay que tener cuidado porque, de la misma manera, las pérdidas pueden ser muy grandes. Esto se debe a que tanto las ganancias como pérdidas se calculan en base al nominal (determinado por el mercado) y no en relación a lo que cada trader deposita como garantía (ese 10 % del total).

Al momento de hacer trading de CFDs (o de cualquier otro tipo) es fundamental tener una estrategia, un plan de acción, que contemple los riesgos y establezca un stop o tope para evitar tomar decisiones erradas.

3- Ten en cuenta el factor emocional

Si haces trading, sabes que este factor es muy poderoso. En un contexto de incertidumbre y constante evaluación, mantener la concentración y no dejarse llevar por el sentimiento o los rumores del mercado resulta fundamental. Entonces, sugerimos considerar dos aspectos: en primer lugar, entender que independientemente de si ganas o pierdes, el volumen dependerá del plan o estrategia que elijas y de lo riguroso que seas en su cumplimiento; y, en segundo lugar, que debes aprender a conocer tu límites para respetarlos y retirarte a tiempo.

Existen muchos más factores a considerar, pero estos 3 que te contamos aquí son fundamentales. Te recomendamos formarte, estudiar y conocer bien cómo funcionan los CFDs antes de ponerte a operar con ellos.