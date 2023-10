5 productos alternativa al retinol según marcas como Boutijour y Ambari

Ya sea por el embarazo, porque se sufre de piel sensible o porque, simplemente, aún no se ha probado. No hay que preocuparse porque hay luz más allá del retinol/COMUNICAE/

¿El retinol es para todo el mundo? Para los expertos, es el estándar de oro a la hora de resolver numerosas preocupaciones de la piel como el acné o los signos de la edad. Sin embargo, parece que también hay detractores o, como poco, gente para la que el retinol no es su activo cosmético ideal. "Por ejemplo, hay personas que tienen alergia a los retinoides y, por ende, puede ocasionarles reacción. También es un principio que no se recomienda en determinados casos de hipersensibilidad cutánea o durante las épocas de embarazo y lactancia", expone Isabel Reverte, directora técnica de la firma Rosalique. Como parece ser que no es apto para todo el mundo, no hay que preocuparse hay vida más allá del retinol. Existen otros productos en el mercado que también ayudan en muchas de las funciones de este ingrediente estrella.

La alternativa vegetal al retinol

Así es como el común de los mortales empieza a conocer al bakuchiol. Se trata de un activo que, si bien no es retinol, consigue cumplir muchas de las funciones a nivel de trabajo en la piel. "El bakuchiol puede ofrecer gran actividad renovadora en la piel, haciendo un trabajo similar al del retinol, aunque quizás trabaje a otra velocidad o con menor fuerza. Sin embargo, a largo plazo es tremendamente beneficioso y no tiene algunos de los contras de los retinoides. Por ejemplo, el bakuchiol sí lo puedes usar por el día", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Un grandísimo producto con bakuchiol es Bakuchiol Peptides de Medik8. Además del mencionado bakuchiol, se completa con precursores de péptidos que estimulan la iluminación de la piel; también incluye centella asiática, antioxidante y calmante y se completa con aceite de inka Omega, una fuente de lípidos esencial para reparar la barrera de la piel. 64€ en Medik8.es

Okra y cobre, un cóctel con efecto retinol

Para los amantes de lo natural, nada como aquellos ingredientes que se pueden encontrar en el ecosistema, donde hay grandes vegetales y minerales que pueden ofrecer una alternativa al retinol. Entre ellos, aparecen "ingredientes como la okra o los derivados de minerales como el cobre. Son profundamente antioxidantes, como los retinoides, pero también tienen otras funciones comunes a él. La okra consigue suavizar y equilibrar la piel, el cobre ayuda a la síntesis de colágeno y elastina… en conjunto, hacen una acción profundamente renovadora, que es lo que más gusta del retinol", defiende Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. "La okra, además, puede ser un gran sustituto del retinol en casos de acné, puesto que tiene gran poder cicatrizante. En países como Nepal se suele usar para tratar heridas, por ejemplo", añade la experta. Estos dos ingredientes están presentes en Watercress & Copper Lyric, un sérum de la firma Byoode. Y no solo eso, ya que también añade otros ingredientes como la niacinamida, de poder antioxidante. 55€ en Byoode.com

Adiós retinol, hola AHAs

Una de las funciones más conocidas del retinol es su capacidad para renovar la piel. Al hacerlo, acelera el proceso de creación de nuevas capas de piel y con eso consigue que las capas más viejas o con células muertas se vayan desprendiendo. Pues bien, los alfahidroxiácidos hacen algo similar. "Los AHAs consiguen trabajar desde la superficie, rompiendo las cadenas que unen las células muertas a la piel nueva y, al hacerlo, permite que se desprendan. Además, estimula la renovación de la piel y ayudan en procesos como la cicatrización, la redefinición del poro o la luminosidad", comenta Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. En alfahidroxiácidos, esta firma despunta con su mascarilla Gold Profection22 Mask, y es que recoge en su fórmula más de un 20% de AHAs en los que destacan el glicólico y el láctico, "dos ácidos exfoliantes famosos por mejorar la luminosidad y el tono de la piel e, incluso, promover una mejor autohidratación del tejido", añade la experta. Lo bueno de esta alternativa es que, al ser en mascarilla, se puede usar solo unos días a la semana, permitiendo que los pasos de cuidado facial se reduzcan otras noches. 115€ en Purenichelab.com

La siempre acertada vitamina C

Siempre está en los favoritos de cualquier rutina de cuidado facial y, en muchísimas ocasiones, incluso combinada con el retinol, porque son dos principios que trabajan muy bien en sinergia, pero es que además "comparten muchas funciones a nivel cosmético. Para empezar: ambos promueven la síntesis de nuevo colágeno y elastina para que la piel se vea más firme, rellena y jugosa. También ayudan los dos en la pigmentación de la piel. Mientras que el retinol lo hace renovando, la vitamina C lo consigue inhibiendo la producción de melanina, sobre todo. Por otro lado, la vitamina C es fuente de luminosidad", analiza la cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, Raquel González. Un producto héroe dentro de esta categoría y con este activo es CCC + Ferulic Brightening Complex 20% de Perricone MD. Se trata de un sérum que no trabaja con una ni con dos, sino con tres formas diferentes de vitamina C, asegurando que se optimiza y dirige la acción de cada una de ellas. Además, se completa con ácido ferúlico y vitamina E, que reactivan la acción antioxidante de la vitamina C cuando esta se oxida en su acción protectora de la piel. 171€ en Perriconemd.es

El oro, lujo y sustituto del retinol

Aunque muchas personas piensan que el retinol sensibiliza la piel, en realidad, con un uso continuado, "la va fortaleciendo, mejorando su resistencia y engrosándola", defiende Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, quien añade que: "en esta línea, hay otros ingredientes que pueden ofrecer una actividad similar, como el oro coloidal, que se lleva usando siglos en medicina por sus beneficios. En este caso, aplicado en uso tópico, mejora el ADN de la piel, reduce los micro daños cutáneos y la refuerza, además de ser un profundo regenerador". Eso sí, el oro coloidal no se ve, es algo a tener en cuenta: "son partículas en suspensión que consiguen penetrar en la piel y trabajar en ella. Cuando se ven partículas doradas, puede embellecer o dar un acabado concreto, pero no suelen funcionar tratando la piel desde dentro", continúa la experta. Este es el ingrediente estrella de Gold Rescue Cream, una crema de la firma húngara Omorovicza que, además, se completa con "péptidos, también una alternativa renovadora de la piel", expresa Estefanía Nieto. 255€ en Purenichelab.com

