5 razones por las que merece la pena instalar un toldo, por Instalación de Toldos

No se puede hablar de comodidad sin explicar las razones por las que una elección es ventajosa. En el caso de los toldos, es necesario entender cómo (y por qué) compensa elegir uno para su hogar/COMUNICAE/

No se puede hablar de comodidad sin explicar las razones por las que una elección es ventajosa. En el caso de los toldos, es necesario entender cómo (y por qué) compensa elegir uno para su hogar

Hoy más que nunca compensa la instalación de toldos por estas razones:

Belleza de la vivienda Gratuidad de las obras Aire fresco sin aire acondicionado Más espacio habitable Ahorro de energía

Entrando en más detalles para descubrir no sólo las ventajas de instalar un toldo, sino sobre todo por qué merece la pena hacerlo ahora y no posponerlo más.

La belleza de vivir en su propia casa

La instalación de toldos en espacios al aire libre, más o menos amplios, combinan las ventajas de un espacio doméstico con las de un entorno exterior. Elementos que contribuyen a aumentar la belleza, el placer de vivir y habitar la propia casa. Sin sufrir esa sensación de ahogo y deseo de evasión que con demasiada frecuencia emana de los hogares.

Además, los toldos también pueden ayudar a crear una sensación de continuidad entre el interior y el exterior de un espacio, al mismo tiempo que proporcionan una transición suave y atractiva entre ambas áreas.

Una obra que no requiere autorización

La instalación de un toldo es una intervención que no requiere autorización. Se trata de una estructura móvil que, por tanto, no aumenta de forma permanente el volumen de la vivienda. Esta característica permite la máxima libertad de decisión y la ausencia de costes burocráticos, pero tampoco es necesario someterse a instrucciones sobre el tipo de toldo que se va a instalar.

El único caso en el que puede haber limitaciones es el de los bloques de pisos, donde la normativa puede establecer indicaciones específicas sobre el tipo de color para no afectar a la uniformidad estética del edificio.

Tener aire fresco sin usar el aire acondicionado

Una de las principales razones por las que tiene sentido instalar un toldo ahora es que hacerlo inmediatamente aporta enormes beneficios. No sólo beneficios estéticos para la vivienda, sino también climáticos, energéticos y de confort.

Los toldos son pantallas que protegen no sólo el balcón, el jardín o la terraza, sino también las habitaciones adyacentes de la casa.

Se puede decir que los toldos actúan como un filtro entre el calor que emana de los rayos del sol y el clima interior de la casa. Esto significa que, en verano, incluso en medio de los días más calurosos, puede bastar con abrir el toldo para tener una casa fresca y agradable en la que vivir. Todo ello sin tener que encender el aire acondicionado, sin preocuparse por el consumo y sin temer los efectos sobre la salud.

Todo esto, simplemente con tener un toldo instalado. Por eso merece la pena hacerlo ahora.

Disponer de más espacio vital

Los toldos aumentan el espacio habitable de la vivienda. Aunque no crean un verdadero espacio cerrado (como en el caso de los toldos o las pérgolas), los toldos hacen habitables espacios que de otro modo no se utilizarían.

¿Cuántas veces los balcones, las terrazas, pero también los propios jardines, se consideran más un estorbo que hay que limpiar o un espacio en el que guardar objetos (tendederos, muebles, etc.) que no se utilizan habitualmente?

A veces se necesita muy poco, una mesita, dos sillas y un sillón bien dispuestos y, con la ayuda del toldo, explotar un espacio dulce, acogedor y extremadamente versátil.

Un espacio que se puede aprovechar incluso cuando no hace sol, para tener un ambiente al aire libre en cualquier estación del año.

Más ahorro energético

Lo que se ha dicho sobre la comodidad de tener una casa fresca sin necesidad de aire acondicionado, también se refleja directamente en un gran ahorro de energía.

No sólo relacionado con los kW ahorrados por el aire acondicionado, sino también porque con un toldo se puede aprovechar también la luz solar, manteniendo apagada la artificial.

Se ahorra energía no sólo en verano, sino también en invierno, al poder aprovechar la luz y el calor, aunque menos que en verano, y tener un consumo menor que sin toldo.

Instalar un toldo ahora compensa

Estas son sólo cinco de las principales razones por las que tiene sentido instalar un toldo ahora y no mañana o dentro de unos meses.

De hecho, se puede hablar de dispositivos aparentemente muy sencillos, pero de gran valor y enorme potencial, capaces de transformar su casa en un nuevo hogar, potenciando sus puntos fuertes y minimizando los críticos.

La elección del color de los toldos

Elegir el color de los toldos para una vivienda es una decisión importante, ya que puede afectar significativamente la apariencia y el estilo de la propiedad.

A continuación, se presentan algunos consejos útiles para ayudar a elegir el color adecuado de los toldos:

Considerar la arquitectura y la decoración existente : Los toldos deben complementar la arquitectura y la decoración existente de la vivienda. Si la propiedad tiene una paleta de colores específica, es recomendable elegir un color de toldo que combine con ella.

: Los toldos deben complementar la arquitectura y la decoración existente de la vivienda. Si la propiedad tiene una paleta de colores específica, es recomendable elegir un color de toldo que combine con ella. Considerar la orientación de la vivienda : Si la vivienda está orientada hacia el sur o el oeste, se recomienda elegir colores claros para los toldos que reflejen el calor y mantengan la temperatura más fresca. Si la vivienda está orientada hacia el norte o el este, los colores oscuros pueden ser una opción para ayudar a retener el calor.

: Si la vivienda está orientada hacia el sur o el oeste, se recomienda elegir colores claros para los toldos que reflejen el calor y mantengan la temperatura más fresca. Si la vivienda está orientada hacia el norte o el este, los colores oscuros pueden ser una opción para ayudar a retener el calor. Considerar el clima : El clima de la zona también puede influir en la elección del color de los toldos. Si la vivienda está en una zona cálida y soleada, se recomienda elegir colores claros para reflejar el calor y mantener la propiedad fresca. Si la zona es más fría, los colores oscuros pueden ayudar a retener el calor.

: El clima de la zona también puede influir en la elección del color de los toldos. Si la vivienda está en una zona cálida y soleada, se recomienda elegir colores claros para reflejar el calor y mantener la propiedad fresca. Si la zona es más fría, los colores oscuros pueden ayudar a retener el calor. Considerar el propósito del toldo : Si el toldo se instala para proporcionar sombra y protección en una terraza o en un jardín, es importante considerar el color de los muebles y la decoración existentes para asegurarse de que el toldo complemente el espacio.

: Si el toldo se instala para proporcionar sombra y protección en una terraza o en un jardín, es importante considerar el color de los muebles y la decoración existentes para asegurarse de que el toldo complemente el espacio. Considerar el estilo personal: Por último, es importante considerar el estilo personal y las preferencias de color al elegir un color de toldo. Los toldos están disponibles en una amplia variedad de colores, desde tonos neutros y suaves hasta tonos más vibrantes y audaces, por lo que es posible encontrar el color adecuado para cualquier gusto personal.

Al elegir el color de los toldos para una vivienda, es importante considerar la arquitectura y la decoración existente, la orientación de la vivienda, el clima, el propósito del toldo y el estilo personal. Con un poco de planificación y consideración, es posible elegir el color perfecto para mejorar la apariencia y el estilo de la propiedad.

Fuente Comunicae