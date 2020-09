6 de cada 10 emprendedores españoles lo son en serie y con una fuerte vocación según South Summit

Un 63% de emprendedores en España es recurrente, la cifra más alta en los siete años de realización del Mapa del Emprendimiento. La mitad de ellos emprende principalmente por vocación. Su expertise le permite cosechar más éxitos: un 18% ha vendido alguna startup anterior y su probabilidad de fracaso disminuye a medida que crece el número de startups creadas/COMUNICAE/

Un 63% de emprendedores en España es recurrente, la cifra más alta en los siete años de realización del Mapa del Emprendimiento. La mitad de ellos emprende principalmente por vocación. Su expertise le permite cosechar más éxitos: un 18% ha vendido alguna startup anterior y su probabilidad de fracaso disminuye a medida que crece el número de startups creadas

Los emprendedores españoles cuentan con experiencia profesional antes de poner en marcha su proyecto. Además, la startup comienza a ser una ‘escuela de startuperos’: un 5% de emprendedores trabajaba en una startup antes de crear la suya y 3 de cada 10 habían fundado un proyecto anteriormente.

Además del expertise profesional, destaca la alta cualificación de los emprendedores españoles. La inmensa mayoría cuenta con titulación universitaria y de postgrado y un 14% con la máxima formación, un PHD. Este perfil apuesta por la creación de startups innovadoras en sectores clave -Salud, Energía, B2B y Digitalización o Transporte-, gracias a la aplicación de tecnologías líderes como IA y Machine Learning.

El ecosistema emprendedor se hace maduro en España con startups que ya suman 2,5 años de vida. Se observa también una tendencia a la presencia de scaleups (startups en la fase de mayor desarrollo), que ya representan el 15% en España, al igual que en otros ecosistemas de referencia mundial. Además, en España, un 12% de startups cuenta con EBITDA positivo.

La madurez del ecosistema lleva también a la generación de más oportunidades laborales. El 76% de startups en España cuenta con entre 2 y 10 empleados, un 30% más que en 2019. Y, para el próximo año, la contratación laboral se presenta en clave positiva, gracias a las nuevas necesidades de empleo digital para el que las startups están preparadas por su propia estructura.

Fintech, Health y Educación son las industrias que encabezan el top 3 de este 2020, estas dos últimas muy vinculadas a las principales demandas del mercado por la pandemia de la Covid-19.

South Summit, powered by IE University y en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y partners como BBVA, Telefónica, Endesa, BStartup de Banco Sabadell y Google, se celebrará del 6 al 8 de octubre, con un formato omnicanal que permitirá multiplicar la interconexión de los actores del ecosistema y la generación de oportunidades de negocio.

Líderes mundiales como Eric Yuan, fundador de Zoom; Marcelo Claure, CEO de Softbank; Cady Coleman, astronauta de la NASA; el piloto de F1 Carlos Sainz o el veterano actor Sam Waterston, co-fundador de Oceana, se darán cita en South Summit 2020, junto al resto de actores del ecosistema, entre los que se encuentran las 100 startups finalistas de esta edición.

Trabajar en una profesión que se adecúe a la vocación y el ideal laboral no es una cuestión fácil, mucho menos en la actualidad, con la crisis económica que ha traído consigo la pandemia de la Covid-19. Muchos perfiles profesionales intentan reconvertirse, dejar atrás su sueño laboral y adaptarse a otros sectores en los que no están tan cómodos, o tienen ocupaciones en las que no se sienten plenamente realizados laboralmente. Apostar por el emprendimiento como vía laboral para alcanzar éxito profesional en línea con el sentimiento vocacional es una elección en pleno auge. Y parece que, en España, ‘ser emprendedor engancha’.

Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘Mapa del Emprendimiento 2020’, presentado esta mañana por Spain Startup-South Summit. Este estudio analiza la situación del ecosistema emprendedor español y permite ver la evolución de su comportamiento en los últimos siete años. Para su realización se ha tenido en cuenta una muestra de 1.800 startups de los 3.800 proyectos inscritos a la Startup Competition, de donde se han elegido las 100 startups finalistas de la edición omnicanal de South Summit 2020, que se celebrará en Madrid del 6 al 8 de octubre.

Según los datos analizados, España es cada vez más un país de emprendedores convencidos de serlo, ya que 6 de cada 10 startuperos españoles lo son en serie, es decir, son recurrentes al haber creado al menos dos startups. Desde que se empezó a elaborar este informe hace siete años, se trata de la cifra más alta de emprendedores que responden a este perfil en España. Una situación similar a la del resto de ecosistemas, como el europeo (65%), el asiático (59%), el de EEUU y Canadá (66%) y, por encima de todos, Latam (74%). Tanto es así, que un 44% de emprendedores en serie en España ha lanzado más de dos proyectos antes de su startup actual y un 8% incluso más de cuatro.

¿Por qué este interés en la creación de startups en serie?

Los emprendedores en serie lo son, principalmente por vocación (49%), más que por oportunidad (30%); mientras que entre los emprendedores noveles, aquellos que por ahora solo han desarrollado un proyecto, ambos factores son muy similares: 37% por vacación y 34% por oportunidad, las dos motivaciones esenciales para ambos perfiles a la hora de emprender.

El informe también confirma que la experiencia como emprendedores les lleva a cosechar un mayor éxito profesional. Así, un 18% de emprendedores en serie ya ha conseguido vender algún proyecto anterior. En paralelo, las probabilidades de fracaso disminuyen a medida que se crean startups. Si con un solo proyecto a sus espaldas, este índice es del 56%, disminuye al 12% con tres proyectos y al 8% con cuatro o más startups creadas. No obstante, el fracaso forma parte del propio aprendizaje de los emprendedores en serie: un 54% asegura haber tenido al menos una startup que no funcionó.

Emprendedores con expertise en el ecosistema y alta cualificación

En España, solo un 1% de emprendedores estaba en desempleo antes de crear su proyecto. Una cifra que demuestra que no se emprende por necesidad, pues, según los datos analizados, la mitad de los actuales emprendedores trabajaba por cuenta ajena en otra empresa y un 7% eran freelances anteriormente. Es más, la startup comienza a ser también una escuela de emprendedores, ya que un 5% de los startuperos en activo estaba como empleado en una startup y 3 de cada 10 eran ya fundadores de una y, tras conocer el ecosistema, decidieron poner en marcha su propio proyecto.

A la vista de estos datos, se puede concluir que los emprendedores cuentan con una dilatada experiencia profesional antes de desarrollar una startup. Su edad media se mantiene en los 34 años, una constante en este informe. Como lo es también la alta cualificación de los emprendedores, pues la inmensa mayoría cuenta con titulación universitaria y de postgrado, principalmente en áreas técnicas o STEM. A esto hay que sumar que un 14% de los emprendedores en España cuenta con la máxima formación, un PHD. Este perfil se decanta por la creación de proyectos innovadores, gracias a la aplicación de tecnologías líderes como IA y Machine Learning, en áreas clave, como Salud (40%), proyectos B2B y de digitalización (15%), Energía (9%) y Transporte o Logística (9%).

Hacia la madurez del ecosistema emprendedor en España

Las startups españolas se hacen mayores y ya suman de media 2,5 años de vida. Además, crece el porcentaje de scaleups, es decir, de proyectos con modelos de negocio muy consolidados, en la fase de mayor desarrollo, que han registrado un crecimiento medio de la facturación o de empleados del 20% anual en un período de tres años.

Según los datos analizados, España ya cuenta con un 15% de scaleups y se posiciona al nivel de otros ecosistemas emprendedores de referencia mundial, como Europa (14%), Asia (15%), EE.UU. y Canadá (16%). El dato más elevado de scaleups se encuentra en Latam, con un 26%. Se trata de proyectos que buscan a través de encuentros como South Summit convertirse en los nuevos actores estrella dentro del ecosistema y penetrar en nuevos mercados para amplificar la visibilidad de su desarrollado modelo de negocio y seguir creciendo fuera de su economía local.

La madurez del ecosistema emprendedor en España se mide también por la capacidad de generación de oportunidades laborales. Un 76% de startups cuenta con entre 2 y 10 empleados, un 30% más que en 2019. La contratación laboral se presenta en clave positiva para 2021, con un 66% de proyectos que quiere contratar a nuevos profesionales en sus equipos, gracias a las nuevas necesidades de empleo digital que demanda el mercado actual, para el que las startups están preparadas por su propia estructura.

De hecho, los emprendedores españoles creen en la fuerza del equipo para la creación de una startup, que de media tiene tres fundadores en España, lo que permite una mayor complementariedad de perfiles. Además, 4 de cada 10 startups cuentan con equipos formados por hombres y mujeres, un 6% más que en 2019.

Respecto a la diversidad de los equipos fundadores de las startups, en el conjunto global, el ‘gender gap’ se mantiene en la tendencia de años anteriores: solo un 18% de mujeres toma la decisión de liderar un proyecto emprendedor. En esta edición del informe se observa un cambio de tendencia en los sectores de emprendimiento liderado por mujeres, que se decantan cada vez más por Fintech, Health o Educación.

En cuanto al nivel de ingresos, en España un 12% de startups tiene EBITDA positivo, un índice superior al del resto de Europa (10%), pero por debajo de ecosistemas como el de Latam (16%). En general, los datos analizados muestran que es más fácil conseguir este índice positivo para industrias de ciclo corto, como Cultura, Real Estate, el ámbito de la comunicación o la digitalización de servicios. En el lado opuesto, con más dificultades para obtener EBITDA positivo, se sitúan Health, Wellbeing o Agricultura, por tratarse de industrias con un ciclo más largo. En cualquier caso, en España logran en mayor medida EBITDA positivo los proyectos que cuentan con fondos propios como fuente de financiación, según 6 de cada 10 startups.

Fintech, Health y Educación son las industrias que encabezan el top 3 de este 2020, estas dos últimas muy vinculadas a las principales demandas del mercado por la pandemia de la Covid-19, en base a la aplicación de tecnologías más tradicionales, como desarrollo web o de app, pero también de tecnologías en auge como Machine Learning, Blockchain o IA.

Entre los principales retos del ecosistema emprendedor español sigue estando la profesionalización de la financiación, que permitirá también mejorar el EBITDA. Las startups españolas siguen recurriendo a financiación principalmente de familiares y amigos o fondos propios, aunque mejora la tendencia a formas de financiación más profesionales.

Respecto a las áreas de regulación que necesitan mejoras, los emprendedores españoles apuntan a la regulación fiscal para startups (67%) y acceso a financiación (74%), una opinión que coincide en cualquier geografía.

Informe cuantitativo

Tras la presentación del Mapa del Emprendimiento, South Summit ha anunciado la futura elaboración de un informe cualitativo que se presentará en el primer semestre de 2021 y complementará esta parte cuantitativa del informe y permitirá ofrecer una visión ampliada del ecosistema, de la mano de expertos como Ignacio de la Torre, socio y economista jefe de Arcano Partners; Javier Megías, director del Programa de Startups de Fundación Bankinter, y Salvador Aragón, director de innovación y profesor de IE University.

En el acto de presentación del informe también han participado Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Además de miembros de los principales partners de South Summit 2020: BBVA, Telefónica, Endesa, BStartup de Banco Sabadell y Google, junto a IE University

Eric Yuan, fundador de Zoom en South Summit 2020

Bajo el lema South Summit 100, el encuentro líder del ecosistema del emprendimiento y la innovación permitirá multiplicar la interconexión de los actores clave del ecosistema -inversores, startups y corporaciones-, y la generación de oportunidades reales de negocio, independientemente del lugar donde se encuentren, gracias a su plataforma omnicanal.

Este formato omnicanal hace que South Summit 2020 sea 100 veces más abierto, innovador, global y transversal y permite, además, mostrar al mundo la capacidad de generación de negocio de España, con Madrid como capital líder en innovación.

Entre los grandes nombres de líderes globales que ya han confirmado su asistencia a South Summit 2020, se encuentra Eric Yuan, fundador de Zoom; Carlos Sainz, piloto de F1, cinco veces campeón del mundo; Robin Richards, founder & Co-Chair de DRKF; Cady Coleman, astronauta de la NASA; Marcelo Claure, CEO de Softbank; Aubrey de Grey, gerontólogo biomédico firme defensor de la esperanza de vida indefinida; Sam Waterston, veterano actor y cofundador de Oceana; Wendy Koop, CEO de Tech for All; Will Shu, CEO y cofundador de Deliveroo, y Suzi Mcbride, COO de Iridium.

La Nave, la casa de South Summit desde 2016, será el centro neurálgico dónde se ubicarán los diferentes platós con toda la programación y la retransmisión de la competición de las 100 startups participantes en de South Summit 2020. Un formato muy televisivo (Prime Time) que, gracias a su dimensión ominicanal, ofrece la oportunidad formar parte de esta edición desde cualquier parte del mundo.

Esta plataforma digital multicanal y su potente herramienta de networking permitirán a todos los asistentes de South Summit 2020 multiplicar sus conexiones para la generación de negocio con los diferentes actores del ecosistema, independientemente del lugar en el que se encuentren, acceder a encuentros VIP o disfrutar de otros contenidos exclusivos del ecosistema de la innovación.

Por primera vez, el entorno del Palacio Real servirá como punto de encuentro y epicentro de la innovación con los actores clave del ecosistema global participantes en South Summit 2020. Asimismo, otros lugares emblemáticos de Madrid actuarán como espacios VIP para debatir los temas más candentes del sector con líderes internacionales.

