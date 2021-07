65 empresas líderes buscan startups innovadoras en la 6ª edición de BIND 4.0

La plataforma de innovación abierta recibirá candidaturas en industria inteligente, energía limpia y sostenible, alimentación y salud hasta el 10 de septiembre. Este año, Osakidetza, Arteche, Celsa Group, Cofares, entre otras, se unen a las empresas partner de BIND 4.0. Además, la plataforma se renueva y anuncia novedades: la creación de nuevos programas para acelerar la transformación digital y una nueva imagen gráfica/COMUNICAE/

La plataforma de innovación abierta, BIND 4.0, acaba de abrir su sexta convocatoria, durante la celebración de su evento anual “Open Innovation Showcase: The Best of BIND 4.0”, donde se han presentado los 30 proyectos tecnológicos desarrollados en la quinta edición, con las startups participantes y las empresas colaboradoras. Y es que, cada año, BIND 4.0 busca a las startups tecnológicas más innovadoras con el objetivo de poder crear nuevos proyectos disruptivos de la mano de 65 grandes empresas colaboradoras de referencia internacional. Esta sexta edición recibirá candidaturas en los ámbitos de la industria inteligente, energía limpia y sostenible, la alimentación y la salud, hasta el 10 de septiembre. Y el programa, que comenzará en enero de 2022, se impartirá a través de un modelo mixto, de forma online y presencial.

BIND 4.0 es una iniciativa público-privada de Industria 4.0 creada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente a través del Grupo SPRI, que se ha convertido en un programa de referencia internacional, desde su fundación en 2016. No en vano, solo el año pasado recibió un total de 750 candidaturas, un 30% más que en la edición anterior, una prueba de que las startups continúan apostando por BIND 4.0 como forma de acelerar su llegada al mercado de la mano de clientes de referencia.

La comunidad de BIND 4.0 sigue creciendo con 10 nuevos partners

Para esta sexta edición, la comunidad de BIND 4.0 sigue creciendo y suma ya un total de 65 compañías de referencia internacional y con sede en Euskadi, que este año participarán en la selección y el desarrollo de nuevos proyectos innovadores. Este año 2021 se unen a la comunidad de BIND 4.0 10 nuevos partners: Arteche, Celsa Group, Cofares, Hitachi ABB, Matz-Erreka, Onnera Group, Osakidetza, P4Q Electronics, Ramondin, y Suez Treatment Solutions. Grandes compañías que se unen a las grandes firmas ya existentes en el programa, como son Ferrovial, EDP, Sarralle, ArcelorMittal, Iberdrola, Michelin, Quirónsalud o Siemens Gamesa, entre otras.

Concretamente, estas empresas tractoras serán las encargadas de seleccionar las startups que finalmente participarán en la sexta edición del programa. El año pasado, de las 750 candidaturas presentadas, las compañías de BIND 4.0 seleccionaron un total de 31 startups y han desarrollado 40 proyectos.

Una vez dentro del programa de aceleración e innovación abierta, una de las grandes ventajas de BIND 4.0 para las startups es que están guiadas por más de 40 mentores expertos en aceleración de empresas, estrategias de mercado de nuevas tecnologías, innovación y emprendimiento. Además, cuentan con diferentes oportunidades de inversión, gracias a que el programa cuenta con un Venture Club. Se trata de un club de inversores, alineado con la especialización de la aceleradora, cuyo objetivo es reforzar los servicios de apoyo y promover el contacto entre las startups participantes y entidades de inversión especializadas.

Otro de los grandes reclamos es que todas las startups participarán en distintas actividades de networking con las empresas tractoras y el ecosistema de Industria 4.0 de Euskadi, para facilitar la inmersión de startups en el tejido industrial, uno de los que más proyección tiene en Europa. Del mismo modo, tan solo con su participación también cuentan con acceso a distintas fuentes de financiación y ayudas económicas, así como acceso gratuito a un espacio de trabajo en los BICs, Centros de Empresas e Innovación de Euskadi.

BIND 4.0 crea nuevos programas para 2022 y estrena nueva imagen

Pero las novedades no acaban aquí. Con el objetivo de atender a todas las empresas de Euskadi para apoyar su innovación y competitividad, BIND 4.0 va a ampliar sus servicios de innovación abierta, con la creación de nuevos programas, que se pondrán en marcha el próximo año 2022 con la colaboración de los clústeres sectoriales. Todas aquellas empresas interesadas en avanzar en su transformación digital, serán las encargadas de lanzar retos tecnológicos dirigidos a startups de distintos ámbitos. El objetivo de estos nuevos programas es llegar a compañías de distinta índole, donde conseguir fomentar la innovación y promover la colaboración entre empresas y startups en otros ámbitos más allá del programa de aceleración a través de los partners corporativos de BIND 4.0. Además, para esta sexta edición, la plataforma se renueva a sí misma y estrena una nueva imagen más innovadora con un nuevo branding, como símbolo de su larga trayectoria apoyando la colaboración entre startups y grandes empresas para transformar el sector de la industria.

BIND 4.0 tiene tres objetivos principales: Acelerar el desarrollo de las startups en el ecosistema industrial vasco, promover la transformación digital de las empresas y posicionar al ecosistema de Euskadi como hub de emprendimiento industrial avanzado. Este triple objetivo le ha servido para posicionarse como uno de los programas que más apuesta por la innovación, la tecnología y el emprendimiento a nivel internacional. Desde que comenzó el programa en 2016, ya se han acelerado más de 130 startups y desarrollado más de 200 proyectos, superando los 6,5 millones de euros de facturación.

¿Qué se necesita para inscribirse?

Las startups podrán inscribirse hasta el 10 de septiembre a través de la web del programa www.bind40.com. BIND 4.0 busca startups de los cinco continentes que cuenten con productos y servicios tecnológicos disruptivos. Se requiere también que su solución tecnológica ya esté en el mercado o en su última fase de desarrollo y pueda aportar valor a las empresas partner.

Sobre BIND 4.0

BIND 4.0 es una plataforma de innovación abierta público-privada de industria inteligente creada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente a través del Grupo SPRI y su plataforma UpEuskadi del ecosistema del emprendimiento en Euskadi. Actualmente, cuenta con la colaboración de 65 de las principales empresas líderes de referencia global con sede en Euskadi y con la participación de colaboradores tecnológicos internacionales como Siemens, Microsoft y Amazon Web Services. Esta iniciativa nace con el doble objetivo de impulsar la transformación digital de la industria y, a su vez, acelerar la consolidación de iniciativas innovadoras a través de un modelo de colaboración entre grandes empresas y startups. Desde 2016, BIND 4.0 ha acelerado un total de 200 proyectos, desarrollados por más de 130 startups en sus cinco ediciones.

