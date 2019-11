El 8º Business With Social Value se celebrará el 17 de diciembre en el Palacio de Congresos de Cataluña

El Business With Social Value se focaliza en la dinamización de las prácticas sociales y sostenibles en su 8ª edición/COMUNICAE/

Impulsado por Icaria Iniciativas Sociales, el martes 17 de diciembre se celebrará en el Palacio de Congresos de Cataluña la 8ª edición del Business With Social Value, el evento anual que facilita el conocimiento de los productos y servicios de los Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción no lucrativas a las instituciones, organismos y empresas.

Este año el Business With Social Value quiere dar un fuerte impulso a la incorporación de buenas prácticas, no sólo sociales, sino también en ámbitos como la accesibilidad, el medio ambiente y la defensa de la cultura y el patrimonio, en colaboración con el programa de Barcelona Sustainable Tourism del Consorci de Turisme de Barcelona.

La jornada contará con un intenso programa que combinará motivación, actualización y oportunidades comerciales. Uno de los principales objetivos es crear ocasiones reales de negocio para los Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción.

El Business With Social Value es un evento con ritmo, donde un parlamento dura tres minutos, las reuniones agendadas para encontrar proveedores son de 10 minutos y las ponencias tienen una duración de 20 minutos. Los resultados de este día se ven reflejados después con las relaciones comerciales que surgen y con las ideas nuevas que inspiran los ponentes. En la última edición un 86% de las empresas compradoras respondieron a la encuesta que habían conocido nuevos proveedores sociales. Todo un éxito, ya que el objetivo de la jornada es contribuir a generar más negocio social y sostenible, y al mismo tiempo supone un beneficio muy importante para las empresas que buscan proveedores, ya que les aporta valor y sostenibilidad.

Al mediodía, habrá la excepcional, y ya habitual, comida ofrecida por 20 chefs solidarios con más de 10 Estrellas Michelin que ofrecerán un menú navideño con sus platos más emblemáticos.

Cualquier compañía que piense en "Sostenibilidad y Responsabilidad Social" es imprescindible que participe.

