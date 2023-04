Los 90 vuelven a Malasaña gracias a la Pop-Up Experience de Morrison Shoes

Morrison crea la Pop Up Experience "Back to the 90's" en el icónico barrio madrileño para presentar su nueva colección SS23. El viernes 21 de abril y el sábado 22, se recreará una habitación de esa década, donde disfrutar de videojuegos Arcade, música de la década y originales rincones como una cama-photocall/COMUNICAE/

"Revive la década de los 90 con la Pop Up Experience 'Back to the 90's' de Morrison". La marca de zapatillas española, nacida de un crowdfunding internacional, ha creado una experiencia única que, el viernes 21 de abril y el sábado 22, llevará al público de vuelta a aquella década a través de una habitación sacada directamente de los 90. Así celebrarán su colección SS23, cuya principal inspiración es la cultura pop de esta época.

Los asistentes podrán disfrutar jugando con nostálgicos videojuegos Arcade, escuchar la música que marcó una era y hacerse una foto en la cama-photocall digna de los mejores perfiles de Instagram.

Será el próximo viernes 21 de abril, de 17 a 21 horas, y el sábado 22, de 11 a 21 horas, en la calle Velarde, 14, en pleno barrio de Malasaña (Madrid). La entrada es gratuita y para los primeros 100 asistentes habrá un regalo exclusivo de Morrison.

Además, durante la Pop Up Experience "Back to the 90's", Morrison presentará su nueva colección de zapatillas SS23. Será una oportunidad única para revivir una época inolvidable y disfrutar de la moda y estilo de los años 90.

Sobre Morrison

Las zapatilla Morrison se caracterizan por ser diferentes, reconocibles e icónicas. En su fabricación se utilizan materiales de primera calidad que garantizan su comodidad y durabilidad.

Morrison fue creada por 3 amigos en el año 2016 a través de una campaña de crowdfunding internacional. Su espíritu alegre, divertido y algo canalla define a esta marca inspirada en la estética de la década de los años 90.

La marca cree en aquellos que luchan por sus sueños y que van un paso por delante. "Porque los que evolucionan, mejoran y se transforman, son los que pisan fuerte; los que se cuestionan las cosas y las hacen de forma diferente, dejarán huella".

