El 94% de los catalanes desconoce qué son las valvulopatías según AEPOVAC

Esta patología, causada por el envejecimiento de la población, está cobrando mucha importancia, según indica Xavier Viñolas, presidente saliente de la Societat Catalana de Cardiologia

El Manifiesto por las Valvulopatías, incluyendo datos de Cataluña, se ha presentado en la Academia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. El documento confirma la necesidad de aumentar la sensibilización social, un mayor uso del fonendoscopio y un protocolo claro de actuación, además de la mejora de los procedimientos de acceso a los tratamientos.

El Manifiesto contiene los resultados obtenidos de la encuesta Heart Valve Disease Awareness Survey 2017[1], realizada en distintas regiones europeas, entre las que se encuentra Cataluña. Las conclusiones muestran el desconocimiento de esta enfermedad entre la población, y así, solo el 6% de los catalanes sabe qué es la estenosis aórtica, la forma de valvulopatía más común.

Por otra parte, el diagnóstico de esta dolencia puede realizarse de forma temprana con un gesto tan sencillo como escuchar los sonidos cardíacos con un fonendoscopio durante una visita médica. Sin embargo, el uso de este instrumento es poco frecuente. Concretamente en Cataluña, el 47% de las personas encuestadas afirma que rara vez se hace uso del fonendoscopio durante la consulta y un 15% expresó que nunca se utiliza este instrumento cuando acude a una visita rutinaria.

En cuanto a implantes valvulares, los datos disponibles que desprende la encuesta muestran que en la comunidad catalana se utilizan en la misma medida los dos tipos de válvulas disponibles: biológicas y mecánicas.

Las palabras de bienvenida a la Presentación del Manifiesto han corrido a cargo del doctor Xavier Viñolas, Presidente saliente de la Societat Catalana de Cardiologia, que ha destacado que “las enfermedades causadas por el envejecimiento de las válvulas están cobrando mucha importancia. De estas, la insuficiencia de la válvula mitral y la estenosis de la válvula aórtica son las más comunes y las que mayor dedicación de recursos precisan”. Además, el acto ha contado con la participación de la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas y Anticoagulados (AEPOVAC), entidad que lidera la iniciativa del Manifiesto, acompañada por la Asociación de Pacientes con Enfermedades Cardiovasculares Corazón Sin Fronteras.

Mª Cecilia Salvador, presidenta de AEPOVAC ha señalado que “las valvulopatías son la enfermedad cardíaca menos tratada y más ignorada, y así, el gran problema al que nos enfrentamos es la desinformación existente en la sociedad. Estas enfermedades conllevan un gran deterioro funcional en la población de más edad, por eso, en las estrategias políticas de envejecimiento deberían estar incluidas estas dolencias”. Y así, la posibilidad de sufrir una valvulopatía aumenta con la edad. En el caso de España, alrededor de un 3% de las personas mayores de 65 años están afectados por esta enfermedad[2].

Por último, la presentación del Manifiesto ha contado con la presencia del doctor Nicolás Manito, Presidente de la Societat Catalana de Cardiologia, y de todas las áreas de práctica clínica implicadas en esta enfermedad: la cardióloga Marta Sitges, Directora del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Ángel Cequier, Presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología y cardiólogo intervencionista, el doctor Manuel Castellà , Jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona y Lluís Cuixart, Médico de Atención Primaria.

El evento se ha visto avalado por la presencia de la doctora Fina Mauri, Directora del Pla Director de les Malalties Cardiovasculars, Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La Asociación Corazón Sin Fronteras ha estado representada por su delegado en Barcelona, Patricio Pérez-Armijo, y la visión como paciente ha corrido a cargo de María P. Ardanuy Valero, portadora de una válvula cardíaca.

Sobre AEPOVAC

La Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardiacas y Anticoagulados es un colectivo de pacientes que tiene su razón de ser en ayudar e informar a los pacientes, familiares, cuidadores etc. desde el conocimiento propio de las enfermedades cardiovasculares y en colaboración con los profesionales de la sanidad. Su actividad se resume en el lema “no tengas miedo, ten información”. Crean y forman parte del retorno social positivo, son fundadores y parte de CardioAlianza (CardioAlianza asociación no lucrativa que agrupa a organizaciones de pacientes con enfermedades cardiovasculares en España) y FEASAN (Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados). www.aepovac.es

Sobre la Asociación de pacientes con enfermedades cardiovasculares Corazón Sin Fronteras

La Asociación Corazón sin Fronteras es una asociación sin ánimo de lucro que se constituyó en el año 2005 y cuyos objetivos principales son, promover la información y la educación sobre la patología de las enfermedades del corazón, a fin de prevenir las mismas y lograr la rehabilitación física y psíquica de cualquier afectado, la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares (ECV), la mejora de la calidad de vida y la asistencia socio-sanitaria a los enfermos cardiovasculares y a sus familias. Asimismo, promover la igualdad de género y oportunidades entre hombres y mujeres en la enfermedad cardiovascular. Para ello, desde Corazón sin Fronteras se llevan a cabo distintas iniciativas: reuniones periódicas de enfermos cardíacos a fin de conocer y profundizar en el conocimiento de los problemas de tipo psico-social y laborales que hayan surgido o se hayan agudizado a causa de su enfermedad o episodio cardíaco, trabajar para establecer contactos permanentes con profesionales pertenecientes al mundo de las enfermedades cardíacas a fin de prestar y recabar las ayudas precisas en apoyo de todos los afectados, promover iniciativas que den a conocer a los familiares y a la población en general la problemática de las enfermedades y enfermos cardíacos, así como pautas de ayuda y, establecer cauces de comunicación y colaboración con entidades, asociaciones y fundaciones que asuman fines similares. www.corazonsinfronteras.es

[1] CensusWide. Estenósis aórtica – ¿Qué se sabe? Encuesta “Heart Valve Disease Awareness Survey” 12.821 personas en Europa +60. Noviembre2017. Datos de archivo.

[2] Ferreira-González I, Pinar-Sopena J, Ribera A, Marsal JR, Cascant P, González-Alujas T, et al. Prevalence of calcific aortic valve disease in the elderly and associated risk factors: a popu-lation-based study in a Mediterranean area. Eur J Prev Cardiol [Internet]. 2013 Dec 7 [cited 2018 Jun 20];20(6):1022–30. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22679252

