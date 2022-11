A2W Pharma Ltd anuncia su asociación comercial con Reakiro

A2W Pharma Ltd, una empresa farmacéutica con sede en Malta, y Reakiro, un productor líder de CBD y empresa de salud y bienestar con sede en Polonia, celebraron un acuerdo de asociación. La asociación hará que Reakiro aporte su experiencia para lanzar los productos de A2W al mercado médico mundial/COMUNICAE/

A2W Pharma Ltd, una empresa farmacéutica con sede en Malta, y Reakiro, un productor líder de CBD y empresa de salud y bienestar con sede en Polonia, celebraron un acuerdo de asociación. La asociación hará que Reakiro aporte su experiencia para lanzar los productos de A2W al mercado médico mundial

La fuerte presencia de Reakiro en el sector nutracéutico y sus experimentados equipos de ventas y marketing ayudarán a A2W a cumplir su objetivo de poner a disposición de los pacientes de todo el mundo terapias de calidad basadas en el cannabis y certificadas por la UE. Dice Peter Paul Farrugia, director de planta de A2W.

Esta relación amplía la cartera de productos de Reakiro, que pasa de los complementos alimenticios y los cosméticos de CBD a incluir productos de cannabis medicinal que pueden ser suministrados con receta por farmacias, clínicas y hospitales de todo el mundo.

"Un fuerte enfoque en la innovación ha mantenido a Reakiro a la vanguardia de la industria del CBD desde 2016, consolidando nuestra posición como líder del mercado en el Reino Unido y Europa", dice Mark Wright, director general, y cofundador de Reakiro. "Avanzar en el ámbito medicinal es una progresión natural para nuestro negocio y un paso importante en el camino del desarrollo de la industria."

Juntos, A2W y Reakiro se dirigirán inicialmente a las farmacias, clínicas y hospitales de Europa y Australasia que requieran extractos de espectro completo y flor de la UE-GMP. 'Estratt', la marca propia de A2W de extracto de espectro completo, producido con tecnología de CO2 supercrítico, estará disponible en 4 formulaciones diferentes que combinan compuestos de CBD y THC. El equipo también comercializará conjuntamente sus capacidades de OCM a los actuales actores del mercado que suministran marca blanca desde Malta.

A2W proporciona un procesamiento completo de principio a fin, desde la extracción de la materia prima hasta la producción del producto final, con capacidades internas para realizar análisis completos de laboratorio y verificar la estabilidad. La empresa ha comenzado a validar los materiales y métodos y espera recibir la certificación completa de la UE-GMP en el primer trimestre de 2023. La visión a largo plazo de A2W se centra en el desarrollo de sustancias activas botánicas para el desarrollo farmacéutico que podría conducir al tratamiento de afecciones como la epilepsia, la esclerosis múltiple, el Alzheimer, la fibromialgia, la enfermedad de Chron y otras afecciones neurológicas e inmunológicas.

Acerca de A2W Pharma Ltd

A2W Pharma Ltd se estableció en 2019 para aprovechar el poder en la naturaleza con el objetivo de convertirse en un actor del mercado en la industria del cannabis medicinal. A2W es la evolución con sede en Malta de Amino Chemicals Ltd. Wich cuenta con más de 30 años de experiencia en la investigación y el desarrollo de sustancias farmacéuticas activas. Especializada en procesos innovadores de extracción y aislamiento de sustancias naturales, A2W se esfuerza por ser líder en el suministro de extractos de espectro completo, API y productos farmacéuticos de calidad con certificación EU-GMP. Para más información sobre A2W Pharma Ltd., visitar https://a2wpharma.com/.

Acerca de Reakiro

Reakiro se ha consolidado como uno de los principales productores de CBD galardonados en el Reino Unido y Europa durante los últimos 6 años, especializándose en aceites, cápsulas, comestibles y productos tópicos de CBD de primera calidad. Reakiro es reconocido por la calidad, el control y la consistencia aplicados a sus procesos de producción y fabricación, que se llevan a cabo internamente en las instalaciones de Reakiro con certificación HACCP, GMP y GHP en Polonia.

En octubre de 2022, los World CBD Awards 2022 de Barcelona reconocieron a Reakiro con dos prestigiosos premios: el de "Mejor Tintura de CBD basada en extractos" y el de "Empresa más benéfica".

Para más información sobre Reakiro, visitar https://cbdreakiro.com/.

Fuente Comunicae