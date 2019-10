Abogados de Repara tu deuda cancelan 1,5 Millón de euros de 26 bancos con la ley de la segunda oportunidad

La clienta de Barcelona ha cancelado también la deuda pública con Seguridad Social y Hacienda. Es el caso de cancelación de deuda más elevado en Barcelona/COMUNICAE/

La clienta de Barcelona ha cancelado también la deuda pública con Seguridad Social y Hacienda. Es el caso de cancelación de deuda más elevado en Barcelona

Es el caso de cancelación de deuda mas elevado que resuelve en Barcelona mediante la Ley de Segunda Oportunidad desde que dicha legislación entró en vigor hace cuatro años Repara tu Deuda, despacho de abogados especializados en esta ley, ha tramitado el 89% de todos los casos ocurridos en España.

Se trata de BA, vecina de Barcelona, a quien el Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona ha liberado de 26 acreedores y una deuda de más de 1 Millón y medio de euros. “BA -explican los abogados de Repara tu Deuda- sufrió pérdidas empresariales y no podía responder frente a sus acreedores; en ocasiones el importe de la deuda no es lo más significativo, sino el echo en sí de no poder pagarlo, aunque estamos hablando de una cantidad considerable que supera la media por cliente a la que esta acostumbrado el despacho de abogados que se sitúa entorno a los 150.000 y 400.000 eur de deuda"

Se ha aprobado tambien un plan de pagos a 5 años para que BA pueda pagar segun sus ingresos la deuda que mantenia con las administraciones publicas, el resto pendiente despues del periodo de 5 años le sera perdonada gracias a la ley de la segunda oportunidad.

BA señala que acudió a varios despachos de abogados donde le pedían cifras astronómicas para llevar su caso, siendo imposible asumir los honorarios solicitados, vio en un programa de televisión el anuncio de Repara tu deuda y se decidió a pedir una cita. " Fue la mejor decisión de mi vida, fueron muy atentos y en seguida me ofrecieron facilidades en el pago de sus honorarios, dice BA"

Aunque esta legislación entró en vigor en España en 2015, todavía existe mucho desconocimiento acerca de ella. Según el Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), son unas 9.000 personas en España las que a finales de 2018 habían iniciado los trámites para acogerse a la norma, lejos de las 12.000 que calculaban los profesionales del sector. “Es fundamental -señalan los abogados de Repara tu Deuda- que demos a conocer esta legislación; muchas personas no se acogen por desconocimiento y otras tienen miedo y no saben como poner en marcha el proceso”. El despacho de abogados Repara tu Deuda ha ayudado a tramitar el proceso a más de 10.000 personas.

Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, que exonera a particulares y autónomos del pago de sus deudas, requiere cumplir una serie de requisitos: haber actuado de buena fe intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda.

Recientemente el despacho de abogados Repara tu deuda ha lanzado una App para reducir aun más los costes del procedimiento y permitir un control total del procedimiento, así como también para que los abogados puedan asistir a reuniones mediante video llamada incluida en la primera aplicación. Para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara.

Fuente Comunicae