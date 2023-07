Abre la nueva tienda 'Alimentos de Guadalajara' de APAG en Sigüenza

Ya es el escaparate de la venta de productos de la provincia, y está destinada a convertirse en un referente y éxito de ventas. El Grupo de Acción Local ADEL Sierra Norte ha subvencionado un tercio del coste de las obras, que incluyen una sala para la exposición de los productos y nuevas oficinas. El Ayuntamiento de Sigüenza ha cedido las dependencias de la torre izquierda del futuro Centro Cultural del Paseo de los Arcos para hacer posible el proyecto/COMUNICAE/

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) ha abierto, en Sigüenza, su nueva tienda de la marca de 'Alimentos de Guadalajara', en el que será el futuro Centro Cultural del Paseo de los Arcos de Sigüenza.

Para ello, se han rehabilitado y reformado la planta baja y planta primera, en la torre izquierda de este edificio, unas dependencias que el Ayuntamiento de Sigüenza ha cedido para este uso a APAG.

Así, la planta baja ya cuenta con una sala para la exposición, promoción y venta de productos de la marca -muchos de ellos originarios de la Sierra Norte-, desde la que, además, APAG va a emprender actividades de dinamización que supongan un apoyo e impulso a los productos de la provincia, aprovechando el marco espectacular que ofrece Sigüenza.

En esta tienda, atendida por dos nuevas empleadas contratadas de manera específica, seguntinos y visitantes van a poder encontrar la mejor selección de productos agrícolas y ganaderos de la provincia de Guadalajara: miel de la Alcarria, vinos con DO, una selección de quesos con DO, aceite con DO La Alcarria, carnes de la Sierra Norte, harinas artesanas, pasta DesPelta, productos relacionados con la lavanda y muchos más.

Asimismo, el edificio alberga ya las nuevas oficinas de APAG en la ciudad del Doncel. Desde ellas se prestarán y ampliarán los servicios de asesoramiento, actividades de dinamización y fomento de empleo del sector primario agrario y en general, servicios especializados a los socios de APAG, en Sigüenza, y también en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara contando para ello con unas instalaciones más modernas y amplias que sin duda mejoran la atención al sector desde Sigüenza. Estas nuevas oficinas sustituyen al local con el que APAG contaba en el Centro Cultural El Torreón.

APAG solicitó al Grupo de Acción Local, ADEL Sierra Norte ayudas para la ejecución de la obra civil de la rehabilitación y reforma de la planta baja y planta primera de la torre izquierda del edificio, así como para la adquisición del mobiliario necesario para la sala y para las nuevas oficinas. Finalmente, APAG ha contado con una subvención de ADEL Sierra Norte de 52.267,73 euros, para poner en marcha este proyecto, un tercio de la inversión necesaria: 151.919,17 euros, siempre con IVA. "Inauguramos un nuevo espacio para la difusión promoción y venta de nuestra marca 'Alimentos de Guadalajara'. Y también ampliamos nuestras instalaciones para ayudar y trabajar por el sector agrícola y ganadero con un equipo de técnicos a su disposición. Por todo ello, agradecemos su colaboración al Ayuntamiento de Sigüenza y a ADEL Sierra Norte, que nos han dado la oportunidad de ampliar nuestra presencia en un punto estratégico de la provincia", señala Juan José Laso, presidente de APAG.

Por su parte, la presidenta de ADEL Sierra Norte, y alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, manifiesta su satisfacción por la consecución del proyecto. "Sólo tiene beneficios, por muchos motivos. En primer lugar, Sigüenza, como cabecera de comarca de la Sierra Norte, se convierte en el escaparate, y esperamos que muy pronto en el referente, de los mejores productos que tiene Guadalajara. Los visitantes contarán con un atractivo más en la ciudad; los productores, con un punto de venta con garantía de éxito y promocionado permanentemente, y los seguntinos tienen esta oferta cerca de sus casas", señala Merino. De hecho, la tienda de alimentos recién estrenada va a contar con un puesto en las Jornadas Medievales de Sigüenza que comienzan hoy.

También desde el punto de vista operativo, y de las oficinas, las nuevas instalaciones mejoran las anteriores, puesto que son más amplias, más eficientes energéticamente, y tienen mejor conectividad. "Los socios de APAG, y en general agricultores y ganaderos, cuentan ahora con más y mejores instalaciones, lo que también, sin duda, es una excelente noticia para el sector en la Sierra Norte", añade Merino. Por último, la presidenta de ADEL califica de magnífica noticia el hecho de que se generen dos nuevos puestos de trabajo estable en la comarca. "Esperamos que el éxito de la tienda nos dé magníficas noticias en el futuro, también en este sentido. Contar con empleo de calidad es también una magnífica manera de luchar contra la despoblación", termina.

El Centro Cultural del Paseo de los Arcos, que ya acoge las nuevas instalaciones de APAG, se está recuperando gracias a un proyecto que va a modernizar, de manera integral, todo el edificio.

Las obras cuentan con un presupuesto de prácticamente un millón de euros que va a aportar el Ministerio de Fomento, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), siendo el de Sigüenza el proyecto que más dinero ha conseguido de esta línea de ayudas en la provincia de Guadalajara, concretamente la del PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas). Este proyecto engloba otros, como éste recién estrenado de APAG, o el de la ubicación definitiva en el inmueble del Archivo Municipal en colaboración con la Diputación Provincial, igualmente ya concluido.

