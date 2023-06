Acné adulto: qué lo provoca y cómo evitarlo

¿Granitos en cara y cuerpo? Esta afección cutánea no es únicamente parte de la adolescencia. Sin embargo, se puede combatir y solucionar, los expertos de I+D+i de 180 The Concept cuentan cómo/COMUNICAE/

¿Granitos en cara y cuerpo? Esta afección cutánea no es únicamente parte de la adolescencia. Sin embargo, se puede combatir y solucionar, los expertos de I+D+i de 180 The Concept cuentan cómo

La probabilidad de tener acné no se esfuma con el paso de los años y, padecerlo a partir de los 30 todavía es probable. "La aparición del acné adulto puede sucederle a cualquier persona, indiferentemente si lo ha padecido en la adolescencia o no", explica Gema Cabañero, directora de I+D+i de la firma nutricosmética 180 The Concept.

¿Por qué aparece el acné adulto?

Lejos de pensar que se trata solo de temas hormonales o intolerancias alimentarias, está afección puede estar ligada también a agentes externos. "Uno de los motivos es la exposición solar, al provocar con el calor que las glándulas sebáceas se activen y los poros obstruidos erupcionen. Además, la alimentación inadecuada en la que se abusa de alimentos ultra procesados y azúcares, el abuso de cremas, el tabaco o ciertas medicaciones, también pueden ser algunos de los causantes", indica Cabañero.

Sin embargo, la experta señala el estrés como uno de los desencadenantes más importantes en la actualidad. "El día a día actual motiva en las personas un estado de alerta continuo. El estrés provoca que los niveles de cortisol aumenten, este químico provoca deshidratación en la piel lo que a su vez hace que se activen las glándulas sebáceas provocando mayor producción de sebo".

¿Dónde suele aparecer el acné adulto? La experta añade "en el rostro suele aparecer en la zona llamada U, es decir, en mejillas, barbilla, cuello y también alrededor de la boca. En el cuerpo su aparición suele darse en la zona de hombros y pecho".

¿Cómo combatirlo?

En estos casos en que las causas de la alteración estética pueden aparecer por diversos factores, tanto externos como internos, tratarlos desde el interior con una combinación de ingredientes específicamente seleccionados para mejorarla puede ser la clave. Para ello los planes de nutricosmética son una solución sencilla y fácil, ya que las cápsulas permiten incluir en la dieta todos los ingredientes capaces de regular el exceso de sebo, mantener los niveles de hidratación de la piel correctamente y favorecer la eliminación de toxinas.

La firma de nutricosmética avanzada 180 the concept ofrece el Plan Purificante y Acné. Esta combinación de fórmulas naturales (e5+h2+h6) trata el acné a través de ingredientes que trabajan en sinergia para mejorar la calidad de la piel.

Algunos de estos activos son la Maca, ingrediente conocido por su capacidad para regular el equilibrio hormonal de la glándula pituitaria y del hipotálamo o las Algas AFA, que normalizan el metabolismo de la grasa y facilitan la eliminación de toxinas. Además, este plan aporta un gran coctel de antioxidantes que evitan la oxidación de la grasa en el folículo, como la Vitamina E, Vitamina C, Betacaroteno, o Vitaminas del grupo B.

Todos los productos de 180 the concept están certificados por las autoridades sanitarias europeas y con número de registro sanitario. En la fabricación se cumple con las normas de calidad y seguridad alimentaria, garantizando la trazabilidad de los productos y procesos. Cuenta con la certificación de buenas prácticas de fabricación GMP-Codex, emitido por SGS, certificado ISO9001-2015, Certificado Orgánico, Certificado ECO-023 y FDA.

Fuente Comunicae