No actualizar el software, un error que puede llevar el ordenador al servicio técnico, según Redkom

Todas las personas han postpuesto las actualizaciones en alguna ocasión o han, incluso, evitado por completo actualizar el software del ordenador. Esto es una práctica mucho más común de lo que se piensa y la mayoría de las personas no son conscientes de lo dañino que puede ser para el ordenador. Hay una gran cantidad de factores que influyen en postponer las actualizaciones y es completamente normal que en alguna ocasión ocurra: no hay Wi-Fi suficiente para la descarga, no hay suficiente batería, el ordenador solicita cerrar diversos programas que se están utilizando en el momento para poder actualizar o incluso, no se dispone del tiempo suficiente para llevar a cabo la actualización.

Estos son algunos de los factores que hacen que las personas no actualicen el software de su ordenador cuando toca. También es posible que al actualizar el software haya que hacer cambios que conllevan gastos, lo cual puede ser un impedimento para las empresas. Sin embargo, es fundamental conocer lo importante que es actualizar el software del ordenador, para saber los riesgos que conlleva. Por este motivo, Redkom, una empresa de mantenimiento de San Sebastián, explica la importancia de estas actualizaciones: "Cuando el software nos pide actualizar, realmente nos ofrece una mejora en su versión, la corrección de errores y nuevos parches de seguridad".

Por lo tanto, Redkom explica que las actualizaciones del ordenador son realmente un producto proveniente del mismo software, en el que se añaden nuevas características o mejoras en el rendimiento del mismo. Es fundamental llevar a cabo estas actualizaciones para evitar cualquier tipo de ciberestafa o robo de datos, por ejemplo. "No actualizar el software del ordenador podría significar visitas necesarias al servicio técnico para reparar el ordenador de numerosos fallos que pueden ocurrir o para salir de una situación de ciberestafa. No actualizar el software significa perder una gran cantidad de mejoras que sirven para poner fin a las vulnerabilidades del ordenador", afirma Redkom.

Esta empresa de mantenimiento informático explica, además, que quizás, para los particulares no sea muy significativo tener que perder datos o sufrir un ciberataque por parte de los ciberdelincuentes, puesto que en sus ordenadores no hay datos relevantes. En cambio, para una empresa u entidad de cualquier tipo podría significar el final del negocio. Es fundamental actualizar el ordenador a tiempo y jamás postponer estas mejoras del software.

