ADEL lanza una nueva convocatoria de ayudas para contribuir a diversificar la actividad económica en la Sierra Norte

La Junta Directiva de ADEL Sierra Norte, en diciembre de 2022, aprobó una nueva convocatoria de ayudas, la 5-2022, con la que va a destinar 163.546,98 euros a 'Proyectos Productivos. Extrema despoblación'.

Los fondos con los que está dotada son parte aún del último periodo de programación, 2014-2020, y más concretamente de proyectos que los promotores no pudieron llevar finalmente a cabo.

La finalidad de esta convocatoria es la de aprobar ayudas para transformar la economía rural con proyectos empresariales, tanto en empresas nuevas como existentes, recuperar, reactivar y relanzar la economía rural y aumentar la resiliencia y confianza rural. Para ello se incentivan las actividades no agrícolas para fomentar la diversificación económica y con ello impulsar el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. Y también se van a apoyar acciones que mejoren las condiciones en las que las industrias agroalimentarias de la comarca que llevan a cabo la transformación y comercialización de productos agrícolas para lograr mayor valor añadido en los productos elaborados, mejor calidad y, en consecuencia, mejorar su competitividad en el mercado.

ADEL llevar a cabo la selección de proyectos mediante el procedimiento de concurrencia competitiva

De acuerdo con los objetivos, la convocatoria cuenta con dos líneas de ayudas. En el primer ámbito de actuación impulsará ayudas a las inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias, mientras que en el segundo, lo hará con ayudas a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas.

De las Ayudas a las inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias podrán ser beneficiarios las comunidades de bienes, personas físicas o jurídicas titulares de industrias agroalimentarias localizadas en el territorio de actuación del grupo de acción local, con actividad en el momento de presentación de la solicitud de ayuda o que se inicien en la actividad agroalimentaria con el proyecto de inversión objeto de solicitud de ayuda, y que deseen llevar a cabo proyectos de inversión en el ámbito de la industria agroalimentaria con el fin de mejorar la transformación y/o la comercialización de los productos.

De las ayudas a las inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas podrán ser beneficiarios los agricultores o miembros de la unidad familiar que diversifiquen su actividad económica en actividades no agrícolas en zonas rurales, las microempresas y pequeñas empresas de zonas rurales que desarrollen actividades no agrícolas, las personas físicas o jurídicas de carácter privado de zonas rurales que desarrollen actividades no agrícolas y las comunidades de bienes de zonas rurales que desarrollen actividades no agrícolas.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 20 febrero. El porcentaje de ayuda se eleva hasta el 45 % de la inversión elegible.

Las solicitudes se presentarán en la oficina del GAL ADEL Sierra Norte situada en el Paseo de las Cruces s/n, Edificio Centro Comarcal, Sigüenza (Guadalajara) o en la sede electrónica del Grupo en la dirección:

https://adel.sedipualba.es/

