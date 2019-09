África debe disociar sus empresas de servicios públicos

En toda África, las empresas de servicios públicos no solo fallan a la hora de proporcionar energía fiable a sus clientes, la mayoría de ellas arrebatan el poder económico de la gente con un suministro de electricidad inadecuado que dificulta el crecimiento del PIB/COMUNICAE/

En toda África, las empresas de servicios públicos no solo fallan a la hora de proporcionar energía fiable a sus clientes, la mayoría de ellas arrebatan el poder económico de la gente con un suministro de electricidad inadecuado que dificulta el crecimiento del PIB

El abogado especializado en energía NJ Ayuk tiene una solución. Y su solución ha sido respaldada por Thabo Kgogo, que ocupó el puesto de CEO interino de una gran empresa de construcción e infraestructura (Group Five Limited), de una compañía independiente de petróleo y gas llamada Efora Energy Limited (anteriormente SacOil) de Sudáfrica y Vicepresidente de Operaciones para PetroSA, la compañía petrolera nacional de Sudáfrica.

Según Kgogo, la respuesta a los problemas de las empresas de servicios públicos de África se puede encontrar en el libro de Ayuk, Billiones en juego: El futuro de la energía africana.

"En el Capítulo 18, Luces apagadas: Reformar los monopolios de generación de energía en África y la transición hacia el futuro, Ayuk aboga por disociar los monolitos de servicios integrados verticalmente, que no solo es la solución lógica, sino que se ha demostrado en países de todo el mundo", Kgogo dijo.

No sugiere que sea una solución sencilla. Ayuk sabe que tomará un tiempo y esfuerzo considerable, y no emplea eufemismos cuando se trata de la duración del viaje. Ser franco es uno de los atributos clave de Ayuk, y es una de las cosas que Kgogo más admira de él.

"Ayuk lo describe tal y como es", dijo Kgogo. “Por ejemplo, no todos están dispuestos a afirmar que África nunca alcanzará todo su potencial si no puede proveer electricidad a sus industrias, servicios u hogares. También deja claro que las empresas de servicios públicos están tan ahogadas por la deuda que apenas pueden recuperar sus costes operativos y de capital, y mucho menos hacer el tipo de inversiones en infraestructura necesarias para llevar electricidad al continente.

Sin embargo, Kgogo se apresura a señalar que el capítulo de Ayuk no es todo pesimismo: "a través de un ejemplo tras otro, muestra cómo las empresas de servicios públicos de África se han desagregado y privatizado con éxito", dijo Kgogo. "El resultado ha sido una mayor capacidad de generación y un mayor acceso de la población a la electricidad".

En el Capítulo 18, Ayuk vuelve a uno de los temas recurrentes del libro: cómo las principales compañías de petróleo y gas pueden garantizar que los africanos se beneficien de la riqueza de recursos de su continente. Pero aquí, dijo Kgogo, lleva el punto un paso más allá, sugiriendo que ya no es suficiente con que las compañías de exploración y producción se limiten a los combustibles fósiles.

"Ayuk cree que las grandes empresas deben comenzar a pensar en sí mismas como compañías de energía y actuar en consecuencia", dijo Kgogo. “Esto significa que ya no se trata simplemente de extraer petróleo y gas natural, sino de aprovechar los amplios recursos eólicos y solares de África y luego convertirlo en energía para los africanos. No podría estar más de acuerdo con su postura.”

Durante el tiempo que estuvo en SacOil, Kgogo pidió políticas gubernamentales que ayudaran a impulsar una próspera industria del gas natural en Sudáfrica, así como un cambio del modelo centralizado de generación de energía.

NJ Ayuk es fundador y CEO del grupo panafricano de derecho corporativo, Centurion Law Group; Fundador y Executive Chairman of the African Energy Chamber; y coautor de Big Barrels: El petróleo y el gas de África y la búsqueda de la prosperidad (2017).

Actualmente, es reconocido como una de las figuras más destacadas de los negocios en África.

Billones en juego: el futuro de la energía africana (Billions at Play: The Future of African Energy) será publicado por X en X. Para más información sobre el libro, XXX.

