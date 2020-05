Aircision, ganadora del Virtual South Summit dedicado a Connectivity & Data

• El proyecto holandés seleccionado en el encuentro digital organizado por South Summit e IE University está desarrollando el sistema de comunicación óptica por espacio libre (FSO) más fiable del mundo para crear una conexión de antenas de telefonía móvil en las redes 5G/COMUNICAE/

Google for Startups, Samsung, Wayra, Huawei, Airbus, Cisco, Ericsson, Prosegur u Orange son sólo algunas de las corporaciones que apuestan por la innovación abierta vía startup participantes en este Virtual South Summit; así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Rakuten Capital, Softbank, Techstars, Northzone, Notion VC, Profounders o CraneVC.

Usuarios de más de 200 países se han inscrito para seguir online este encuentro de Connectivity & Data, al que seguirán Mobility & Logistics (12 de mayo), Education (19 de mayo), Sustainability (28 de mayo) y Fintech (2 de junio). El registro para participar en la Startup Competition de cada uno está abierto a través de la web de South Summit.

Aircision fue elegida ayer como ganadora de Virtual South Summit en Connectivity & Data, Alias Robotics, de origen español, quedó en segundo lugar y el tercer puesto fue la israelí Placense, durante el segundo encuentro digital organizado por South Summit e IE University con el objetivo de impulsar el actual ecosistema de la innovación mundial ante el reto sin precedentes que se está viviendo.

Aircision, la startup ganadora, es de origen holandés y está en proceso de desarrollo del sistema de comunicación óptica por espacio libre (FSO) más fiable del mundo para crear una conexión de antenas de telefonía móvil en las redes 5G.

El jurado, formado por profesionales de corporaciones líderes en la industria de Connectivity & Data, además de miembros de los fondos de inversión más relevantes del mundo tuvo en cuenta la innovación del proyecto, su escalabilidad, el equipo de profesionales y el interés de inversión, entre otros.

Aircision fue seleccionada entre todos los proyectos presentados a la competición, entre los que destacan aquellos especializados en el desarrollo del Internet de las Cosas (IoT), Data y las vinculados al desarrollo de la tecnología 5G. Un 70% de las startups participantes tenían origen internacional, en concreto, procedían de más de 23 países, los más representativos son aquellos creados en Estados Unidos, Alemania, Israel, Singapur, Reino Unido, India, México, Francia o Italia.

La ganadora de este Virtual South Summit en Connectivity & Data se convierte así en una de las cien finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre. María Benjumea, fundadora y CEO de South Summit durante el arranque del encuentro aseguró que: “la industria de la conectividad y los datos ha sido fundamental, por no decir, imprescindible en la ‘nueva normalidad’ en la que vivimos. Gracias a estas redes estamos conectados y tenemos la oportunidad de tener encuentros virtuales en directo, hacer networking y generar negocio desde el salón de nuestra casa, algo que jamás antes habíamos implementado tan rápido. España ha respondido a esta nueva situación muy bien y las conexiones virtuales están siendo muy fructíferas”.

Usuarios de más de 200 países se inscribieron para seguir a través de sus pantallas este segundo encuentro Virtual South Summit in Connectivity & Data, organizado por South Summit junto a IE University, en el que participaron corporaciones líderes que apuestan por la innovación abierta vía startup como Google for Startups, Samsung, IKEA, Wayra, Airbus, Minsait, MasMovil, Cisco, Ericsson, Prosegur u Orange; así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Rakuten Capital, Softbank, Techstars, Northzone, Notion VC, Digitalhub, Match Maker Ventures, Profounders Capital, ScalePlus, Faraday, Kibo Ventures, Bullnet o Crane VC

“2020 es el punto de inflexión, el 5G es el futuro y ayudará a construir una sociedad mejor y más sostenible”, aseguró Erik Ekudden, Senior Vice President, CTO and Head of Group Function Technology de Ericsson en el arranque del encuentro. Además, este ‘Virtual South Summit’ también contó con la presencia de un gigante del comercio electrónico como Paul Misener VP, Global Innovation Policy and Communications de Amazon, quien destacó que “las grandes empresas muchas veces cometen el error de confiar en un solo producto o servicio y, cuando no funciona, quieren innovar. La situación que vivimos ahora es una gran oportunidad para hacerlo, nos permite realizar esta innovación al vivir en un mundo conectado”.

Esta iniciativa fue posible gracias a la experiencia de South Summit y a la última tecnología de IE University para organizar encuentros virtuales en tiempo real con toda la comunidad a través de Wow Room, el aula virtual de esta Universidad.

Los próximos encuentros programados serán el próximo martes, día 12 de mayo, específico del sector Mobility & Logistics en el que participarán Carlo Ratti (Director del MIT Senseable City Lab y referencia mundial en smart cities) y Nabil Malouli (VP DHL Customer Solutions & Innovation y reconocido experto en innovación multidisciplinar), así como inversores procedentes de fondos de referencia mundial como Creandum, DN Capital, Northzone o Accel Partners, y corporaciones como DHL, Ferrovial, Airbus, Siemens, Acciona o Enel. Ya será el 19 de mayo cuando se hablará sobre Education; el 28 de mayo de Sustainability y el 2 de junio sobre Fintech. El registro para participar en la Startup Competition de cada uno de los encuentros ya está abierta para que los proyectos sectoriales puedan inscribirse a través de la web de South Summit.

De esta forma, Aircision se une a Medicsen, la ganadora del primer encuentro digital centrado en Health and Wellbeing organizado por South Summit e IE University; celebrado la semana pasada cuando Medicsen fue elegida gracias a su smartpatch para la administración transdérmica de medicamentos para la diabetes; mientras que Microquin quedó en segundo lugar y PhagoMed en tercer puesto. En este e-Challenge de Health and Wellbeing participó el doctor Mario Alonso Puig el mayor especialista en desarrollo personal para mejorar la mentalidad emprendedora y Martin Varsavsky, inversor y fundador de numerosas compañías; Chairman de la mayor cadena de clínicas de fertilidad en EEUU, Prelude Fertility; y, artífice de Coronamadrid.

