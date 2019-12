Aldro ayuda a los hogares a ahorrar en la factura energética durante el puente de diciembre y en Navidades

Aunque exista un consumo nulo, los hogares siguen gastando electricidad. Apagar o desenchufar algunos electrodomésticos ayuda a ahorrar en la factura energética además de aumentar la durabilidad de algunos aparatos y evitar ciertos riesgos/COMUNICAE/

Aunque exista un consumo nulo, los hogares siguen gastando electricidad. Apagar o desenchufar algunos electrodomésticos ayuda a ahorrar en la factura energética además de aumentar la durabilidad de algunos aparatos y evitar ciertos riesgos

Muchos hogares se quedarán vacíos durante el puente de diciembre y de cara a las Navidades, pues es el momento escogido por la mayoría para hacer una escapada bien sea a la nieve o a algún destino europeo, o para visitar a la familia. Sin embargo, aun sin consumo, las casas siguen gastando energía.

Aunque no exista un consumo de luz ni gas durante unos días y, a pesar de que las viviendas están preparadas para ser eficientes, los hogares siguen gastando electricidad; la mayoría de ellos por los electrodomésticos que se quedan encendidos. En la factura energética hay una parte fija que corresponde a la potencia contratada y que siempre hay que pagar independientemente de si se ha hecho uso de la energía o no, y por otro lado, está la parte variable, que se refiere a la energía consumida y sobre la que se puede actuar para reducir la factura energética durante esos días en los que se queda la casa vacía.

Con todo ello, desde la comercializadora energética Aldro aconsejan una serie de prácticas para mantener a raya el consumo de energía durante esos días de vacaciones.

En lo que se refiere a los electrodomésticos, uno de los que más consume es la nevera, así que la mejor opción es vaciarla lo máximo posible y bajar la temperatura al mínimo si no que se quiere desconectarla. En el caso del calentador eléctrico, al no necesitar mantener el agua caliente, lo mejor será apagarlo para no gastar energía y ahorrar.

Aldro aconseja también revisar el stand by para evitar el consumo fantasma de televisores, ordenadores, cafeteras eléctricas, equipos de música, etc. que incrementa la factura de la luz sin que se utilicen porque aún así siguen consumiendo (entre un 5 y un 10% de toda la energía del hogar) y contaminando. Si no se quieren desenchufar los electrodomésticos, habría que recurrir a regletas con interruptor, que en un solo clic se apagan y no consumen energía.

Siguiendo estos consejos se evitarán sorpresas desagradables en la factura energética del hogar, pues el menor consumo de energía supone un importante ahorro para el bolsillo y para el planeta.

