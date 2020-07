Aldro da las claves para contribuir a la eficiencia energética durante el teletrabajo

Aldro, la comercializadora de luz y gas con más de 225.000 clientes, ofrece una serie de consejos para ser energéticamente eficientes en el nuevo puesto de trabajo y evitar sorpresas inesperadas en la factura/COMUNICAE/

La inimaginable situación actual causada por el coronavirus (Covid-19) ha provocado que la sociedad tenga que adaptarse a situaciones cambiantes. Además de una modificación de hábitos en la vida personal de cada uno, también ha supuesto un cambio radical en la situación laboral para una gran parte de la población.

Muchas empresas y profesionales, aún después del confinamiento, siguen acogiéndose a la opción de teletrabajo, que cada vez se contempla más como una alternativa al trabajo presencial, lo cual tiene ventajas, pero también algún inconveniente, como las consecuencias directas en el consumo de energía de la vivienda.

Los hogares han sido transformados en oficinas y Aldro Energía ofrece una serie de consejos para hacer un consumo eficiente de la enegría en la vivienda, evitando así un incremento innecesario en la factura:

- Aprovechar la luz natural: es la mejor opción para ahorrar energía. La luz es uno de los factores más importantes junto a la temperatura para estar cómodo y concentrado a la hora de trabajar. Si es posible, hay que elegir un lugar donde incida la luz natural la mayor parte de la jornada laboral, abriendo cortinas y subiendo persianas. Si no fuera posible, habrá que decantarse por bombillas de bajo consumo.

- Escoger la temperatura ideal: trabajar con comodidad también es fundamental y la temperatura adecuada mejora el rendimiento. Ahora que arrecia el calor, Aldro aconseja poner el aire acondicionado en torno a los 24 o 25 grados y la mejor alternativa para ahorrar es encenderlo solo cuando sea necesario.

- La importancia de ventilar: 10 minutos por las mañanas son suficientes para ventilar correctamente sin romper el confort térmico en el hogar antes de que comience el calor en el exterior. Una correcta ventilación puede crear corrientes de aire natural y permitir prescindir de encender el aparto de aire acondicionado o hacerlo menos horas al día.

- Apagar terminales que no se usen: para ahorrar energía habrá que apagar los dispositivos electrónicos al finalizar la jornada laboral. Mantener el ordenador en modo stand by consume energía. Para Aldro, la mejor opción es conectar todos los aparatos a un mismo ladrón para poder apagarlos al mismo tiempo.

- Escoger aparatos de alta eficiencia y bajo consumo: utilizar aparatos de alta eficiencia energética y bombillas led o de bajo consumo ayuda a reducir la factura de la luz. Aunque es cierto que la sustitución de estos elementos requiere de una cierta inversión, a cambio hay un retorno positivo prácticamente de inmediato en el gasto diario.

- Realizar un correcto mantenimiento de los equipos: el correcto estado de los electrodomésticos garantiza un funcionamiento óptimo y duradero. De este modo, Aldro ofrece a sus clientes los servicios de mantenimiento asociados a sus tarifas de luz y gas en los que se incluye la revisión periódica de su caldera así como servicio de urgencia 24 horas ante cualquier imprevisto y el contacto de un técnico en 3 horas para garantizar el ahorro y la seguridad en el hogar.

En cualquier caso, no hay que olvidar que también existen otro tipo de trabajos que no pueden acogerse al teletrabajo, los relativos a negocios de restauración, comercio, fábricas, etc. Para ellos, Aldro ofrece tarifas adaptadas a las necesidades de cada cliente y servicios de asesoramiento para que puedan ahorrar en su consumo, más ahora, en esta época tan incierta donde después de haber estado cerradas, las empresas buscan sobrevivir y una cierta rentabilidad de cara a esta nueva normalidad.

