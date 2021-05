Alex Saab, diplomático de Venezuela ante el mundo

Desde el 29 de diciembre de 2020 el empresario colombiano Alex Saab y diplomático venezolano, título otorgado por el gobierno de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro. El estatus otorgado por parte de Venezuela se debe a lo logrado luego del bloqueo económico por parte de Estados Unidos al país suramericano .

Últimas noticias

Desde hace unos años el empresario precisamente por sus conocimientos en cuanto a los negocios sabía cómo lograr maniobras para traer alimentos a Venezuela. Es por ello que mediante los acuerdos era más fácil tener a un representante legal, con conocimientos de negocios a nivel internacional.

No fue una tarea fácil ya que Alex Saab venía trabajando para el gobierno y precisamente era el objetivo de otros países que estaban en contra de Venezuela. Debido a que el empresario emprendió diálogos con otros países cuando la nación latinoamericana sufría el acecho de quedar fuera de todo acuerdo internacional.

El vídeo del día Villacís: “Ignacio Aguado no se va a ir al PP”

Hacer diplomacia de verdad

Ser diplomático no es fácil, es construir caminos de entendimiento donde muestras el país al cual representas. Verdaderamente supo Alex Saab emprender esa meta para Venezuela y lograr los objetivos. Su nombre sonaba fuerte precisamente por dedicar tiempo y valor ante el bloqueo económico.

Ataviado de camisa blanca y corbata negra siempre andaba por el mundo como un humilde representante de Venezuela. Una persona que supo pararse ante los que estaban en contra del país que representa. Con su frente en alto estaba dispuesto a entablar conversaciones para frenar precisamente el plan de Estados Unidos, lo hizo por la gente, por los niños y por los abuelos del país que admiró desde niño en Colombia.

Alex Saab, de mediador a diplomático

Al mejor estilo logró lo que toda la vida quiso ser un mediador, supo entenderse con empresarios de otros países para lograr la ayuda a Venezuela. Eran aquellos años donde Venezuela mediante la presión se estaba quedando sin alimentos. Pero precisamente eso no llegó a ocurrir, Alex Saab supo llevar aquel bloqueo como un verdadero as de la diplomacia. Pasó de ser un mediador a un diplomático, mientras Estados Unidos buscaba bloquear a Venezuela el empresario sacó sus mejores cartas para poder lograr la ayuda al país. No fue un objetivo fácil ya que el acecho estaba cerca.

Un diplomático que pasó a ser objetivo

Precisamente el objetivo de los enemigos de Venezuela era silenciar al diplomático es por ello que pasó a ser un objetivo de parte de Estados Unidos. Era el hombre mediador, el que les dedicó constancia precisamente por su diplomacia y entendimiento a los demás empresarios. Pero allí fue donde buscaron cerrarle los caminos y las metas al diplomático.

En 2020, teniendo inmunidad diplomática soberana del estado Bolivariano, viajó a Irán por orden del estado venezolano a conseguir más alimentos, medicina y gasolina que en la pandemia del Covid 19 y el bloqueo salvaje e inhumano de USA a Venezuela tenía al país con problemas, en la escala para repostar gasolina fue detenido el diplomático venezolano Alex Saab en Cabo Verde con orden falsa de Interpol.