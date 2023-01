Alicia Chavero, nueva socia de JAKALA Iberia

Será Responsable de Diseño Estratégico e Innovación para España y Portugal. JAKALA Iberia da otro salto cualitativo en su proceso de expansión con el fichaje de una de las profesionales más reconocidas del país/COMUNICAE/

Alicia Chavero, una de las más relevantes consultoras de diseño estratégico e innovación de España, ha fichado por JAKALA Iberia. La consultora, especializada en la aceleración del marketing y ventas digitales mediante datos y tecnología, suma así a su proyecto a una de las profesionales de mayor prestigio y reconocimiento en el ámbito nacional. Alicia Chavero se incorpora a JAKALA Iberia como socia y será Responsable de Diseño Estratégico e Innovación para España y Portugal. JAKALA Iberia, que forma parte del grupo europeo JAKALA, está en plena expansión y sigue, así, incorporando talento de primerísimo orden a la compañía.

"Vivo un momento personal y profesional en el que me apetecía embarcarme en un reto como este y tener la oportunidad de abordar proyectos nuevos de una forma diferente, que es la cultura de JAKALA Iberia con la que me siento tan identificada", dice Alicia Chavero. "JAKALA Iberia lleva año y medio consolidándose en el mercado español. Asumo el reto de construir el área de diseño estratégico. Esa es la visión que voy a abordar. Llego llena de ilusión y con enormes ganas de generar mucho impacto en JAKALA Iberia, en JAKALA Internacional y en nuestros clientes".

Para Luis Ferrándiz, presidente de JAKALA Iberia, "Alicia supone la llegada de una persona extremadamente relevante del diseño estratégico y la innovación en España con un perfil muy reconocido y una experiencia y una carrera dilatadísima". Luis Ferrándiz dice sentirse "feliz" por "seguir incorporando el mejor talento del mercado al servicio de nuestros clientes con el objetivo, siempre, de impactar en sus resultados de negocio".

Alicia Chavero es licenciada en Ciencias Empresariales, postgrado por la Universidad de Florida y Master Practitioner en PNL. Es experta en metodologías de innovación Human Centered Design, entre ellas Design Thinking. Lleva desde 2006 en la consultoría. Ha desarrollado proyectos para las principales empresas de sectores muy diversos como Grupo Catalana Occidente, ING, Mapfre, Grupo Día, Bankinter, KPMG, Microsoft, Unicef, Bankia, Danone, Asociación Española contra el cáncer, AENA o Abertis. Es miembro del Comité de Innovación de ING España y ha sido jurado de los últimos Premios Nacionales de Innovación y Diseño entregados por el Rey Felipe VI en Valencia. Alicia Chavero es, además, la autora de todos los contenidos en castellano para el mundo de LinkedIn Learning. Más de 150.000 personas han realizado sus cursos en todo el planeta. Ha impartido conferencias en las principales universidades y escuelas de negocio nacionales e internacionales.

Fundadora de la consultora de diseño estratégico The Crew Concept, Alicia Chavero explica el enorme reto profesional y personal que supone su fichaje por JAKALA Iberia: "Llevo 15 años trabajando para mí. Monté mi propia consultora. Siempre he tenido una vida muy autónoma. Incorporarme a una compañía más grande no ha sido una decisión fácil de tomar. He tenido la oportunidad en otras ocasiones, pero nunca me lo planteé de verdad hasta ahora con JAKALA".

Cuenta que "cuando Luis Ferrándiz me llamó, sentí que era una oportunidad única. Al conocer al equipo que lidera el proyecto de JAKALA en Iberia, me enamoré de cada uno de ellos. Hubo una conexión inmediata en la forma de ver el mundo y el negocio y de entender muy bien la aportación del diseño estratégico a la parte de tecnología, de desarrollo propio de producto y a las estrategias de negocio y tecnología. Fue un flechazo mutuo que facilitó la decisión".

Alicia Chavero reconoce que "me motiva muchísimo poder construir en JAKALA Iberia mi visión del diseño estratégico, el diseño de experiencia de cliente, los valores, los propósitos, las metodologías, los procesos, las herramientas, la configuración de los equipos… e integrar la disciplina del diseño al más alto nivel en la consultoría de negocio y tecnología". Y confiesa: "Me apetece mirar atrás dentro de unos años, ver JAKALA y decir… Ahí, hay un granito de arena mío".

Sobre JAKALA Iberia

JAKALA Iberia forma parte del grupo JAKALA. Con sede en Milán (Italia), es uno de los players de martech independientes más importantes del mundo. Está especializado en el análisis de datos y la aplicación de tecnología destinados a conocer milimétricamente al consumidor final para optimizar estrategias de marketing, acelerar ventas e impactar directamente en la cuenta de resultados de sus clientes. El grupo ha alcanzado una facturación de 400 millones y opera ya en más de 30 países. JAKALA Iberia ha duplicado en apenas un año su plantilla en España y Portugal. Cuenta con más de 250 personas. Entre sus clientes, las principales corporaciones de banca, industria, medios de comunicación, retail, viajes, seguros o energía.

