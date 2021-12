Aliter Abogados cancela 88.968€ de deuda a través de un concurso de acreedores a una clienta

En Aliter Abogados lo han vuelto a conseguir. El Juzgado de Primera Instancia Nº29 de Valencia ha exonerado la deuda de una clienta del despacho valenciano que ascendía a 88.968€ consiguiendo así darle una segunda oportunidad y permitirle comenzar de nuevo. Gracias a este concurso de acreedores esta mujer valenciana ha cancelado al 100% sus deudas a través de esta herramienta legal/COMUNICAE/

Aliter Abogados es el despacho valenciano líder en la tramitación de la Ley de la Segunda Oportunidad. En esta ocasión ha logrado la cancelación de deuda de una clienta de Valencia mediante un procedimiento de un concurso de acreedores por el cual se ha conseguido la exoneración del total de sus créditos insatisfechos. Una deuda que ascendía a 88.968€ y a la que no deberá hacer frente gracias al equipo de profesionales de este despacho valenciano.

R.R.B., clienta del despacho valenciano, atravesaba una difícil situación económica tras la pérdida de su trabajo y no podía hacer frente a una serie de créditos ordinarios que venía arrastrando desde hace años. Dada la situación actual, y la imposibilidad de la misma por conseguir un nuevo trabajo, se vio ahogada por las deudas y decidió ponerse en manos de Aliter Abogados para poner solución a su angustia. “Pensaba que no podría salir de esta situación. Llevaba mucho tiempo luchando por seguir pagando mis deudas, pero me había visto envuelta en una situación insostenible que estaba pasando factura a mi salud” comenta R.R.B emocionada. “Tras varias reuniones con los especialistas en Derecho Concursal de Aliter Abogados se optó por presentar el concurso. Desde aquí animo a personas en mí misma situación a que se informen y pidan ayuda, ya que ¡se puede salir! Eso sí, siempre que te asesores con especialistas como Aliter Abogados”

Por Aliter Abogados, expertos en Concurso de Acreedores y Ley de la 2ª Oportunidad, son muchos las personas físicas, autónomos y empresarios que últimamente consultan con sus especialistas en material sobre la situación de sus casos particulares. Y es que su trato personalizado y la profesionalidad de sus letrados y expertos en Derecho Concursal posicionan a Aliter Abogados Valencia, como uno de los despachos con más casos de éxito en esta materia.

Como muestra de ello, la reciente sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº29 de Valencia en el procedimiento de Concurso Abreviado 001425/2020 donde la juez del caso otorgó a la clienta de este despacho valenciano el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho con carácter definitivo. De esta manera, la deudora, así como los fiadores de esta, quedaron liberados de una deuda de más ochenta mil euros. Un caso de éxito encabezado por el letrado Jaime Igual, experto en Derecho Concursal, con el que su clienta podrá encarrilar de nuevo su vida sin tener que arrastrar una deuda imposible de satisfacer debido a su situación actual.

Una nueva oportunidad que permite a la clienta de Aliter Abogados realizar un reseteo tras un una mala racha económica y laboral. “Damos a nuestra clienta una nueva oportunidad; un nuevo momento para encarrilar su vida y no tener que arrastrar la losa de una deuda imposible de satisfacer de otra forma” señala Jaime Igual. Y es que, pese a no conocerse mucho este tipo de procedimientos en Aliter Abogados lo tienen claro ya que la Ley de la 2ª Oportunidad y el Concurso de Acreedores se presenta como el gran salvavidas de este próximo año 2022 para poder acabar con las deudas, y la insolvencia, de miles de personas físicas, autónomos y empresarios que cada vez -dada la crisis sanitaria y económica actual- se ven más ahogados por sus deudas.

El nuevo año se presenta como un momento idóneo para marcarse un objetivo claro para este 2022: ¡acabar con las deudas! Hay medios para ello, solo es necesario ponerse en manos de especialistas como Aliter Abogados.

