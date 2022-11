All U Can Eat continúa su expansión de franquicia de la mano de Tormo Franquicias Consulting

La franquicia con mayor proyección del país no cesa su crecimiento y mantiene sus locales en las mejores zonas turísticas del país/COMUNICAE/

Un modelo de franquicia que opera exclusivamente en zonas prime, teniendo como objetivo dar a conocer un producto de la tierra y variado, así como brindar una experiencia completa. Hay diversos factores que son los que definen a la marca y muchos más los que les diferencia de sus máximos competidores, esto es lo que comenta Lola Pueyo, responsable de expansión de All U Can Eat: "Son multitud los factores que diferencian All U Can Eat del resto de marcas de restauración en España, de hecho, me atrevería a decirte que no tiene nada que ver con la restauración clásica, incluso con las marcas de franquicia que actualmente operan en el mercado. Se trata de un modelo de negocio que únicamente opera en las zonas más turísticas de las localidades con mayor turismo, es decir, está exclusivamente enfocado a ese sector".

Algo que tenía la marca como objetivo principal y diferencial, es desarrollar líneas de autoservicio en el centro de las ciudades más turísticas de España, no solo lo han conseguido si no que desde hace 11 años lideran el sector. Con el desfase horario que existe en cada país a la hora de comer, All U Can Eat proporciona un horario extenso con el que dar este servicio, esto propicia que, en las distintas franjas horarias, ya sean tempranas o cierres hasta última hora de la noche, la marca consiga que en las zonas donde el 90% de la hostelería apenas tiene facturación, All U Can Eat, se convierta en la marca líder para ello.

El producto es algo que la enseña cuida con mucho detalle, ya que todos los productos con los que la marca opera vienen de los mejores proveedores locales, mercados de alimentación, siguiendo un estricto control sanitario y trazabilidad del producto.

El soporte de la central con el franquiciado es total, no solo en labores de formación sino que también ayudan al futuro franquiciado en cuestiones como gestión, soporte jurídico, desarrollo y actividad, como así cuenta Lola Pueyo: "El soporte es total, no solo en cuanto al desarrollo de la actividad que, ya de por sí, presenta muchísimas aristas y muchísimas complejidades, sino también en el desarrollo de otras cuestiones esenciales como es la gestión con proveedores, la gestión del personal, la gestión del gasto por producto, la incentivación de los encargados, soporte jurídico en las diferentes avatares que el desarrollo de esta actividad conlleva, soporte en la obtención de licencias..."

Una franquicia que sin ninguna duda está enfocada en el crecimiento y expansión de su marca, viendo el potencial que tiene y la estructura que ha creado para que todo esto sea posible, ha hecho que la consultora Tormo Franquicias Consulting se una al proyecto y, mediante su departamento de gestión, asegure que: "Viendo la capacidad de operación, crecimiento, gestión y profesionalidad, unida a una larga trayectoria en el sector, hacen que All U Can Eat se convierta en una de las oportunidades más fuertes del mercado que garantizan el éxito y una rentabilidad a muy corto plazo".

