Allianz Partners anuncia los 5 mejores proveedores de su red de Asistencia en Carretera en 2020

La compañía celebra su XIV edición del Premio Mejor Proveedor 2020, reconociendo el esfuerzo y excelencia del servicio ofrecido por su red de Proveedores de Asistencia en Carretera durante el pasado año/COMUNICAE/

La compañía celebra su XIV edición del Premio Mejor Proveedor 2020, reconociendo el esfuerzo y excelencia del servicio ofrecido por su red de Proveedores de Asistencia en Carretera durante el pasado año

Como cada año, la compañía de Asistencia y Seguros Allianz Partners España hace entrega de los premios ‘Mejor Proveedor’ entre su red de Asistencia en Carretera. En esta ocasión, la organización ha decidido celebrar físicamente el encuentro con los proveedores que conforman el grupo de las 50 empresas con mayor actividad de toda su red, y así agradecerles el esfuerzo y premiar la excelencia del servicio que han ofrecido en 2020.

La entrega de los premios se ha desarrollado durante una cena de gala, organizada por Allianz Partners, en la que Borja Díaz, su CEO, y Juan Antonio Torres, Chief Operations Officer, han querido agradecer su presencia a los asistentes, quienes se han desplazado desde prácticamente todas las regiones de península, y el “gran trabajo desarrollado durante el 2020. Un año marcado por la pandemia, y en el que han seguido esforzándose para ofrecer el servicio de excelencia que nuestros clientes y partners esperan de su compañía de Asistencia de referencia”.

La XIV edición del premio al ‘Mejor Proveedor de Asistencia en Carretera’ de Allianz Partners fue fallado el pasado 01 de octubre de 2021 por el área de Atención al Cliente y Calidad, atendiendo a indicadores que reconocen a los ganadores como los profesionales mejor valorados en 2020.

Los 5 premiados, seleccionados entre las 50 empresas de proveedores de Asistencia en Carretera con mayor actividad y mejores resultados de calidad registrados en 2020 son Grúas Tony (Zaragoza), Grúas Arronis (Elche), Grúas Mata (Córdoba), Grúas Fuentes (Alcalá de Henares) y Grúas Juan (León).

Entre los parámetros valorados por el área de Atención al Cliente y Calidad de Allianz Partners para la nominación de los 5 galardonados se encuentran las puntuaciones otorgadas por los usuarios del servicio a través de cuestionarios de satisfacción, los ratios de incidencias, reclamaciones y disponibilidad, y el porcentaje de éxito de Reparación in Situ.

Con este reconocimiento, Allianz Partners busca agradecer el esfuerzo y premiar la excelencia del servicio ofrecido a su red de proveedores, quienes contribuyen a que el índice de satisfacción del cliente final supere el 82%, atendiendo al NPS (Net Promoter Score) de la compañía.

Antonio Ibáñez, responsable del departamento de Proveedores de Asistencia en Carretera de Allianz Partners, señala la importancia de mantener “esta tradición; un certamen iniciado por la compañía en España como agradecimiento al esfuerzo de nuestros proveedores. Gracias a ellos podemos ofrecer un servicio excelente que el usuario aprecia enormemente”.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Redes Sociales

Follow us on LinkedIn Allianz Partners España

Follow us on Youtube Allianz Partners España

Follow us on Twitter @allianzassistES

Follow us on Instagram @allianzassistes

Fuente Comunicae