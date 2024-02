Allianz respalda, por quinto año consecutivo, la iniciativa ‘100tífiques’

Ocho profesionales STEM de Allianz darán charlas a niños y niñas, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. '100tífiques' quiere visibilizar el papel estratégico de la mujer en la ciencia y la tecnología e incentivar vocaciones científicas. La compañía mantiene su compromiso con el talento STEM femenino/COMUNICAE/

Allianz, representada por ocho talentos femeninos de su equipo, participa por quinto año consecutivo en la iniciativa '100tífiques'. Las ocho mujeres con perfil STEM de Allianz formarán parte del grupo de las cientos de profesionales e investigadoras que darán charlas en diferentes colegios para fomentar las vocaciones científicas entre los menores, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

La iniciativa, organizada por la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) y coorganizada con Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) y con la colaboración del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, quiere visibilizar el papel estratégico de la mujer en la ciencia y fomentar vocaciones científicas en las niñas.

Allianz ha querido apoyar, un año más, el impulso de las vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas y niños con ‘100tífiques’. En Allianz Seguros más de un centenar de mujeres tienen una formación de grados STEM. Las ocho participantes de este año en el proyecto son: Eva Orell North (ingeniera industrial y COO de la compañía), Lucía Coll Esteve (ingeniera industrial), Paula Milian (matemática), Yesenia Sanchez Jaramillo (área informática), Samira Aidouni (financiera), Carme Basagaña (matemática), Paola Mateu (matemática), y Lourdes Cebrian Rodríguez (informática de sistemas).

La compañía ha sido pionera en el sector asegurador en todo lo que se refiere a políticas de igualdad, a través de su Plan de Igualdad y de muchas otras iniciativas reflejadas en sus procesos organizativos y de gestión de la carrera profesional. Recientemente, Allianz Seguros se ha incorporado a Empowering Women’s Talent, un programa de desarrollo del talento enfocado en el empoderamiento de las mujeres en las compañías, que contribuye al aprendizaje y la comunicación sobre la diversidad de género. Además, Allianz colabora de manera habitual en iniciativas como Empower Women in Insurance (EWI), una red de compañías y profesionales del Sector Asegurador con el objetivo común de impulsar la presencia de mujeres en el ámbito directivo.

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la principal filial del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del sector asegurador español. Para ofrecer los mejores resultados para los clientes, la compañía apuesta por la cercanía física (a través de sus Sucursales y Delegaciones con más de 2.000 empleados y su red de más de 10.000 mediadores), y tecnológica (mediante herramientas como su aplicación para smartphones y tabletas, su área de eCliente de la web corporativa, y sus más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes).

Cuenta con una de las gamas de productos más completa e innovadora del mercado y se basa en el concepto de seguridad integral. Por eso, los productos y servicios que ofrece la compañía van desde el ámbito personal y familiar al empresarial, ofreciendo desde seguros de Vida, Autos, Hogar, Accidentes, o Salud, pasando por Multirriesgos para empresas y comercios, hasta las soluciones aseguradoras personalizadas más complejas.

