El alquiler de motos y servicio de excursiones Hertz Ride se expande a Estados Unidos

Hertz Portugal, franquicia de The Hertz Corporation, y parte de Hipogest Group, anuncia el lanzamiento en Estados Unidos de su servicio de alquiler de motos y excursiones, Hertz Ride. A partir de ahora los aventureros pueden alquilar con Hertz Ride motos de alta gama en Las Vegas y Riverside, California.

Hertz Ride ofrece rutas especialmente diseñadas para los entusiastas de las motos y las aventuras. El lanzamiento de Hertz Ride en Estados Unidos atiende a la expansión de un servicio que ha sido un gran éxito en Portugal, España, Francia e Italia, y más recientemente en Austria y Eslovenia a través de la colaboración con la franquicia de Hertz en esos países.

Duarte Guedes, CEO de Hipogest Group y Hertz Portugal ha declarado, “Nos enorgullece anunciar la apertura oficial de nuestras operaciones en Las Vegas y Riverside, California, ofreciendo uno de nuestros más exitosos productos a todos aquellos clientes que, como nosotros, sueñan con aventuras sobre dos ruedas. Traer Hertz Ride a los Estados Unidos ha sido siempre nuestro objetivo y estamos encantados de poder ofrecer este servicio para que los apasionados de las motos puedan recorrer las rutas y parajes más emblemáticos del mundo en una de nuestras motos de alta gama especialmente preparadas.”

Los modelos de motos de alta gama de Hertz Ride actualmente disponibles en los Estados Unidos son: la BMW F750 GS, BMW R1250 GS, BMW R1250 RT, BMW R NINE T Scrambler, BMW K1600 B, y BMW K 1600 Grand América. Para una total comodidad y seguridad, todas las motocicletas Hertz Ride están equipadas con un sistema de conducción sin llave, maletas laterales, maletín superior y protección del motor.

Los clientes que buscan nuevas experiencias sobre dos ruedas también pueden optar por cualquiera de los "Tours of a Lifetime" de Hertz Ride para descubrir tanto las rutas más icónicas como las menos conocidas de Estados Unidos, sus deslumbrantes y variados paisajes, y disfrutar de la cocina y el entretenimiento local. Las excursiones son planificadas y dirigidas por guías turísticos expertos para asegurar que los motoristas aprovechen al máximo su viaje, e incluyen el alquiler de una moto con un sistema completo de equipaje, asistencia en carretera 24/7 y, para una aventura sin estrés, también incluyen un vehículo de soporte y el alojamiento en hoteles aptos para motoristas con desayunos y cenas incluidos.

Los clientes de Hertz Ride pueden acceder a una amplia gama de servicios y productos adicionales para satisfacer todas sus preferencias y requisitos tanto personales como legales, incluyendo diferentes opciones de cobertura, cascos, guantes, chaquetas, dispositivos GPS y sistemas de comunicación para la moto.

A lo largo de los años, Hertz Ride se ha asociado con marcas reconocidas y exitosas del sector que comparten su mismo compromiso de ofrecer experiencias seguras y memorables a los motoristas - como Michelin (neumáticos y accesorios de seguridad), Cardo Systems (intercomunicador para motocicletas), REV'IT! (ropa para motociclistas) y cascos NEXX (cascos para motociclistas).

Para poder formar parte de la experiencia Hertz Ride, los amantes de las motos deberán tener al menos 21 años de edad, un mínimo de 3 años de experiencia en la conducción del tipo de moto que vayan a alquilar, y disponer de una tarjeta de crédito para hacer la reserva.

Más información sobre los alquileres y excursiones en moto Hertz Ride, disponibles en http://www.hertzride.com/.

Sobre Hertz

Hertz Corporation, una subsidiaria de Hertz Global Holdings, Inc. opera las marcas de alquiler de vehículos Hertz, Dollar y Thrifty en aproximadamente 10,200 localidades de propiedad de la compañía, concesionarios y franquiciados en Norteamérica, Europa, el Caribe, América Latina, África, el Medio Oriente, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Hertz Corporation es una de las empresas de alquiler más grandes del mundo, y la marca Hertz es una de las más reconocidas del mundo. Iniciativas de productos y servicios como Hertz Gold Plus Rewards, Ultimate Choice, Carfirmations, Mobile Wi-Fi y vehículos únicos ofrecidos a través de sus colecciones especializadas distinguen a Hertz de la competencia. Además, The Hertz Corporation es propietaria del líder en arrendamiento de vehículos y gestión de flotas Donlen, opera la marca de alquiler de vehículos Firefly y el negocio de compartir vehículos de Hertz las 24 horas del día, los 7 días de la semana en los mercados internacionales, y vende vehículos a través de Hertz Car Sales. Para obtener más información sobre The Hertz Corporation, visite: www.hertz.com

