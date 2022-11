Altrient explica por qué la vitamina C es el mejor remedio antiaging y antimanchas

La vitamina C tiene una acción antiinflamatoria y exfoliante, puede prevenir y mejorar la aparición de manchas oscuras. Es un poderoso antioxidante, corrige las arrugas y la falta de luminosidad. Es sabido por todos que llevar una dieta rica en vitamina C es crucial para gozar de buen aspecto y salud, pero si, además, se complementa con suplementación liposomal, los resultados serán mucho más rápidos y efectivos. Altrient explica por qué es el mejor remedio antiaging y antimanchas/COMUNICAE/

Es despigmentante, es decir, detiene el pigmento de la piel y la aclara, por lo que su consumo difumina y elimina las manchas cutáneas. Además, ayuda a detener las reacciones que se producen en la piel. También ayuda a inhibir la enzima que se encarga de la producción de melanina, que desempeña un papel fundamental en la lucha contra las manchas oscuras. Es decir, aclara la piel sin afectar a su tono natural.

Contribuye a la formación normal de colágeno y elastina para el funcionamiento adecuado de la piel, además de los vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, dientes y encías. La elasticidad de la piel es clave para mantener un cutis joven, y la vitamina C tiene un gran poder reafirmante.

La vitamina C es el mejor aliado para combatir los radicales libres. Su acción antioxidante se encarga de proteger la piel frente a las principales causas de envejecimiento: el sol, la contaminación o el estrés.

Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, la vitamina C, ayuda a reducir el enrojecimiento de la piel y a calmarla, por lo que tendrá un aspecto más suave.

La vitamina C evita la pérdida de agua. Gracias a su ayuda, la piel retendrá más humedad y se mantendrá hidratada durante más tiempo.

La vitamina C liposomada está formulada a base de micronutrientes naturales cuyos principios activos actúan directamente en el metabolismo, piel, cabello… Proporcionan al organismo ciertos ingredientes que ya no fabrican o empiezan a no fabricar por sí mismos (por ejemplo, el colágeno a partir de los 25 años). Con ello se consigue que, desde las células, cuidemos el exterior. Por eso, es importante que además de consumir alimentos ricos en esta vitamina como el pimiento, brócoli, piña, naranjas… tener en cuenta la suplementación diaria con productos verdaderamente efectivos.

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

PVP 53,40 euros/caja

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

De venta en: abundanceandhealth.es

