AmmPower Corp. anuncia una carta de intenciones para la creación de una empresa conjunta con Alkaline Fuel Cell Power Corp. para un generador piloto de pilas de combustible con amoníaco verde

AmmPower Corp se complace en anunciar que el 3 de noviembre la Compañía ejecutó una carta de intención no vinculante (la "LOI") con Alkaline Fuel Cell Power Corp. ("PWWR"), una compañía que desarrolla activos energéticos asequibles, renovables y fiables y tecnología limpia/COMUNICAE/

AmmPower Corp se complace en anunciar que el 3 de noviembre la Compañía ejecutó una carta de intención no vinculante (la "LOI") con Alkaline Fuel Cell Power Corp. ("PWWR"), una compañía que desarrolla activos energéticos asequibles, renovables y fiables y tecnología limpia

La LOI resume las intenciones de la Compañía y PWWR de entrar en una empresa conjunta (la "JV") para el desarrollo de un proyecto piloto que pruebe el generador de pila de combustible fuera de la red de PWWR y la tecnología de craqueo de amoníaco de AmmPower (el "Piloto").

"Teniendo en cuenta que a Norteamérica le faltan años para poder suministrar hidrógeno libre a los clientes, PWWR está haciendo todo lo posible para demostrar alternativas más inmediatas diseñadas para acelerar la venta de pilas de combustible a empresas y propietarios de viviendas", comentó Frank Carnevale, director general de PWWR. "Por eso estoy tan entusiasmado de asociarme con AmmPower, ya que nuestro objetivo es demostrar con éxito que el amoníaco verde es un portador de energía que puede llevar "Energía limpia a la gente" hoy mismo". La tecnología de AmmPower convierte el amoníaco verde en hidrógeno y, cuando se combina con la robusta tecnología de pila de combustible alcalina de PWWR, representa una gran solución potencial para suministrar electricidad asequible, renovable y fiable a los clientes, que merecen mejores opciones que las que existen en la actualidad."

El director general de AmmPower, el Dr. Gary Benninger, afirma: "AmmPower se complace en entrar en una empresa conjunta con PWWR para aprovechar las numerosas oportunidades en el espacio de la energía alternativa. El equipo de AmmPower cuenta con una tecnología de vanguardia que complementa las innovaciones de las pilas de combustible de PWWR, y estamos deseando trabajar con el equipo de PWWR para resolver las necesidades energéticas del mundo."

Detalles de la empresa conjunta

AmmPower se centra en el desarrollo de tecnología para convertir el amoníaco verde en hidrógeno verde, un proceso denominado "craqueo" del amoníaco. Con esta tecnología de craqueo, el hidrógeno puede almacenarse y transportarse de forma segura por todo el mundo como amoníaco y, al llegar a su destino, volver a convertirse en hidrógeno para un uso final más limpio y eficiente. PWWR está desarrollando sistemas de pilas de combustible de hidrógeno de bajo coste para los mercados mundiales, que pueden convertir el hidrógeno en electricidad con cero emisiones de CO2.

El objetivo de la JV es mostrar las oportunidades de mercado y el potencial de valor final del avance de esta tecnología de conversión de amoníaco en energía para la electricidad fuera de la red y de reserva en toda América del Norte. En concreto, el proyecto piloto está diseñado para demostrar la capacidad de convertir el amoníaco verde en hidrógeno mediante la tecnología de craqueo de amoníaco de AmmPower y, a continuación, convertir ese hidrógeno en energía limpia mediante el sistema generador de pilas de combustible de 4 kW de PWWR. La unidad de conversión de amoníaco en energía será un proceso completamente libre de carbono para la generación de electricidad.

Tanto PWWR como AmmPower trabajarán juntos en los próximos meses para identificar los lugares y socios adecuados para la ejecución de la JV. PWWR ya ha identificado e iniciado conversaciones con una serie de objetivos para demostrar la capacidad de la tecnología combinada para suministrar energía asequible, renovable y fiable en apoyo de sus operaciones y necesidades.

Las obligaciones de las partes estarán sujetas a las condiciones habituales tras la finalización satisfactoria de la diligencia debida, incluida la aprobación de la transacción propuesta por parte del consejo de administración de cada parte y la ejecución de un acuerdo definitivo por parte de las partes.

Ventajas del amoníaco

La tecnología de pila de combustible alcalina de PWWR ofrece una solución más rentable, especialmente cuando el hidrógeno disponible no tiene las especificaciones de grado de pila de combustible PEM (membrana de intercambio de protones) ultra puro. Gracias a la introducción de esta robusta tecnología alcalina, ya no son necesarios los típicos pasos de purificación utilizados por los compañeros de la industria para mejorar el hidrógeno.

Esta pila de combustible alcalina puede funcionar con hidrógeno que contenga hasta 3.000 partes por millón ("ppm") de amoníaco, lo que reduce los costes de purificación del hidrógeno tras la conversión.

Un metro cúbico ("m3") de amoníaco líquido contiene 119 kg de hidrógeno. En comparación, el hidrógeno comprimido a 300 bar(g) de presión tiene 22kg/m3 y el hidrógeno líquido a -253°C tiene 71kg/m3. Para poner esto en perspectiva, un pequeño tanque de 1 m3 de amoníaco a 10 bar(g) de presión y a temperatura ambiente contiene cinco veces y media más hidrógeno que 20 cilindros de hidrógeno comprimido a 300 bar(g) de presión.

Aceleración del crecimiento del mercado de las pilas de combustible

El énfasis en la disponibilidad de hidrógeno verde es un catalizador necesario para poner en marcha la cadena de valor que sustenta una verdadera economía del hidrógeno. La tecnología de amoníaco verde de AmmPower puede acelerar la disponibilidad del hidrógeno, permitiendo su producción en lugares donde ya existe una infraestructura renovable, pudiendo transportarlo a lugares donde se requiere el hidrógeno para que sirva como combustible verde y de cero emisiones.

Como se anunció previamente en el comunicado de prensa de PWWR del 20 de junio de 2022, la compañía está haciendo progresos continuos en el cumplimiento de sus objetivos del segundo semestre de 2022, incluyendo:

- Acelerar e intensificar los esfuerzos para introducir las pilas de combustible en el mercado, a nivel mundial; y

- Garantizar nuevas asociaciones estratégicas para el pilotaje y el despliegue de pilas de combustible en Norteamérica.

En nombre del Consejo de Administración

Gary Benninger

Director General

Acerca de AmmPower

AmmPower es una empresa de energía limpia centrada en la producción de amoníaco verde. La empresa tiene su sede en Toronto, Ontario, y cuenta con una planta de investigación y fabricación en el sureste de Michigan. La empresa trabaja en todas las facetas de la producción de amoníaco ecológico, incluida la producción de fertilizantes ecológicos, combustible de transporte sin carbono y el "craqueo", o el movimiento del hidrógeno ecológico como amoníaco. La empresa está trabajando en el desarrollo de tecnologías propias para producir amoníaco verde e hidrógeno verde a escala, incluida la investigación de reacciones catalíticas únicas para reducir los costes y aprovechar los créditos de carbono en el espacio de las energías renovables. AmmPower cuenta actualmente con varias LOIs con puertos en Brasil, Estados Unidos y está completando su prototipo IAMM™ para crear amoníaco verde para la industria agrícola. La empresa también posee una propiedad de exploración de litio en la región de James Bay/Eeyou Istche de Quebec y una opción sobre la propiedad Titan situada en la zona del lago Klotz en el noroeste de Ontario.

Para más información, visitar www.ammpower.com

Acerca de Alkaline Fuel Cell Power

PWWR es una plataforma de inversión diversificada que desarrolla activos energéticos asequibles, renovables y fiables y tecnologías limpias. PWWR aporta "energía a la gente" hoy, combinando un flujo de ingresos estable con una visión de futuro para comercializar olor="#000000">su tecnología avanzada de pilas de combustible de hidrógeno para satisfacer la enorme necesidad del mercado mundial y, en última instancia, generar una rentabilidad atractiva para los inversores.

PWWR opera a través de dos entidades globales: Fuel Cell Power NV, una filial de propiedad absoluta en Bélgica, y PWWR Flow Streams ("PWWR Flow"), una marca de la empresa en Canadá.

- Fuel Cell Power NV se centra en el desarrollo, la producción y la comercialización de sistemas de microcombinación de calor y electricidad ("micro-CHP") y generadores de energía fuera de la red y de reserva, basados en la tecnología avanzada de pilas de combustible alcalinas que generan cero emisiones de CO2. Fuel Cell Power NV está trabajando a través de hitos para entregar una pila de combustible alcalina comercializada en 2024.

- PWWR Flow se centra en el desarrollo, la propiedad y la explotación de activos de producción combinada de calor y electricidad ("CHP"). Los activos de PWWR Flow ofrecen mejoras de eficiencia de más del 20% con costes reducidos a los clientes en aplicaciones multirresidenciales y comerciales. PWWR Flow ha contratado activos de cogeneración existentes en Toronto, Canadá, y tiene una cartera adicional de contratos potenciales valorados en más de 50 millones de dólares actualmente en desarrollo.

PWWR está bien posicionada para suministrar "energía a la gente" en la transición energética mundial, al tiempo que ofrece una plataforma de crecimiento de tecnología limpia diversificada para los inversores.

Se puede obtener más información en el sitio web de PWWR, https://www.fuelcellpower.com/, y la empresa anima a los inversores y a otras partes interesadas a seguirla en:

LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Las acciones ordinarias cotizan en el NEO con el símbolo "PWWR", en el OTC Venture Exchange "OTCQB" con el símbolo "ALKFF" y en la Bolsa de Frankfurt con el símbolo "77R" y "WKN A3CTYF".

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro e información a futuro en el sentido de las leyes de valores aplicables. Estas declaraciones se refieren a acontecimientos futuros o a resultados futuros. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos pueden ser declaraciones o información a futuro. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pronostica", "pretende", "anticipa", "cree" o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "harían", "podrían", "ocurrir" o "lograr". Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa pueden incluir, entre otras, la celebración de un acuerdo definitivo en relación con la empresa conjunta, el desarrollo del proyecto piloto, el suministro de electricidad a los clientes, la conversión de amoníaco verde en hidrógeno mediante la tecnología de craqueo de amoníaco de AmmPower, la conversión de hidrógeno en energía limpia mediante el sistema de generación de pilas de combustible de 4 kW de PWWR y la disponibilidad de hidrógeno.

Las declaraciones e información prospectivas se facilitan con el fin de proporcionar información sobre las expectativas y planes actuales de la dirección de la empresa en relación con el futuro. Se advierte a los lectores que confiar en dichas declaraciones e información puede no ser apropiado para otros fines, como la toma de decisiones de inversión. Dado que las afirmaciones e informaciones de carácter prospectivo se refieren a acontecimientos y condiciones futuras, por su propia naturaleza implican riesgos e incertidumbres inherentes. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los previstos actualmente debido a una serie de factores y riesgos. Por lo tanto, los lectores no deben depositar una confianza excesiva en las declaraciones e información de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa. Se advierte a los lectores que la anterior lista de factores no es exhaustiva. Las afirmaciones e informaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa se realizan a fecha de hoy y no se asume ningún compromiso de actualizar públicamente o revisar ninguna de las afirmaciones o informaciones de carácter prospectivo, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma, a menos que así lo exija la legislación aplicable en materia de valores. Las declaraciones o información de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de advertencia.

La Canadian Securities Exchange (CSE) no ha revisado, aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa.

FUENTE: AmmPower Corp.

Fuente Comunicae