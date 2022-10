AmmPower Corp. anuncia el cierre del segundo tramo de la colocación privada y el pagaré anunciados anteriormente

AmmPower Corp. se complace en anunciar, además de sus comunicados de prensa de fecha 15 de septiembre de 2022 y 26 de septiembre de 2022, que ha cerrado el segundo tramo de su colocación privada sin intermediarios (la "Oferta"), habiendo emitido 772.174 unidades (cada una de ellas una "Unidad del Tramo 2") a un precio de 0,23 dólares por Unidad del Tramo 2, por unos ingresos brutos de 177.600 dólares/COMUNICAE/

AmmPower Corp. se complace en anunciar, además de sus comunicados de prensa de fecha 15 de septiembre de 2022 y 26 de septiembre de 2022, que ha cerrado el segundo tramo de su colocación privada sin intermediarios (la "Oferta"), habiendo emitido 772.174 unidades (cada una de ellas una "Unidad del Tramo 2") a un precio de 0,23 dólares por Unidad del Tramo 2, por unos ingresos brutos de 177.600 dólares

AMMP había cerrado previamente el primer tramo de esta Oferta, habiendo emitido 4.769.739 unidades (cada una de ellas una "Unidad del Tramo 1", y junto con las Unidades del Tramo 2, las "Unidades") a un precio de 0,23 dólares por Unidad del Tramo 1, por unos ingresos brutos de 1.097.039,97 dólares. La Sociedad emitió un total de 5.541.913 Unidades en virtud de la Oferta, por un importe bruto total de 1.274.639,97 dólares.

Cada Unidad del Tramo 2 se compone de una acción ordinaria de la Sociedad (una "Acción") y de una garantía de compra de acciones ordinarias (una "Garantía"), y cada Garantía da derecho a su titular a adquirir una Acción a un precio de 0,31 dólares hasta el 24 de octubre de 2024.

En relación con la Oferta, la Sociedad también pagó unos honorarios agregados a los intermediarios por valor de 82.751,19 dólares en efectivo y 342.396 warrants de intermediación intransferibles (los "Warrants de intermediación"). Cada Finder Warrant es ejercitable en una Acción a un precio de ejercicio de 0,31 dólares hasta el 26 de septiembre de 2024.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos obtenidos de la Oferta para fines generales de capital de trabajo.

Todos los valores emitidos en la Oferta estarán sujetos a un periodo de retención legal de cuatro meses.

Ninguno de los valores que se emitirán en la Oferta ha sido o será registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la "Ley de 1933"), y ninguno puede ofrecerse o venderse en Estados Unidos en ausencia de registro o de una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de 1933.

Promesa de financiación

La Compañía también se complace en anunciar que ha tomado prestados 100.000 dólares canadienses (el "Préstamo") de René Bharti y ha emitido un pagaré a René Bharti. El Préstamo devenga un interés del 5% anual, que se devenga diariamente y es pagadero mensualmente, y es reembolsable el 14 de marzo de 2023.

El Préstamo es una operación con partes vinculadas de conformidad con el Instrumento Multilateral 61-101 Protección de los titulares de valores minoritarios en operaciones especiales ("MI 61-101"). El Sr. René Bharti es presidente, director y persona de control de la Sociedad y, como tal, el Sr. Bharti se ha abstenido de votar con respecto al Préstamo.

Con respecto al Préstamo, la Sociedad se ha acogido a la exención del requisito de valoración de conformidad con la sección 5.5(b) (Emisor no cotizado en mercados específicos) de la norma MI 61-101 y del requisito de aprobación por parte de los accionistas minoritarios prescrito por la sección 5.7(1)(f) (Préstamo al emisor, sin componente de capital o voto) de la norma MI 61-101.

No hay información material no divulgada por la Compañía. La Sociedad cuenta con al menos un consejero independiente, y todos los consejeros independientes han aprobado el Préstamo.

En nombre del Consejo de Administración

Gary Benninger

Director General

Acerca de AmmPower

AmmPower es una empresa de energía limpia centrada en la producción de amoníaco verde. La empresa tiene su sede en Toronto, Ontario, y cuenta con una planta de investigación y fabricación en el sureste de Michigan. La empresa trabaja en todas las facetas de la producción de amoníaco ecológico, incluida la producción de fertilizantes ecológicos, combustible de transporte sin carbono y el "craqueo", o el movimiento del hidrógeno ecológico como amoníaco. La empresa está trabajando en el desarrollo de tecnologías propias para producir amoníaco verde e hidrógeno verde a escala, incluida la investigación de reacciones catalíticas únicas para reducir los costes y aprovechar los créditos de carbono en el espacio de las energías renovables. AmmPower tiene actualmente varias cartas de intenciones con puertos en Brasil y Estados Unidos, y está completando su prototipo IAMM™ para crear amoníaco verde para la industria agrícola. La empresa también posee una propiedad de exploración de litio en la región de James Bay/Eeyou Istche de Quebec y una opción sobre la propiedad Titan situada en la zona del lago Klotz en el noroeste de Ontario.

Para más información, visitar www.ammpower.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluso con respecto al uso previsto de los ingresos y el reembolso del Préstamo. La Compañía proporciona declaraciones prospectivas con el propósito de transmitir información sobre las expectativas y planes actuales relacionados con el futuro y se advierte a los lectores que dichas declaraciones pueden no ser apropiadas para otros fines. Por su naturaleza, esta información está sujeta a riesgos e incertidumbres inherentes que pueden ser generales o específicos y que dan lugar a la posibilidad de que las expectativas, previsiones, predicciones, proyecciones o conclusiones no resulten exactas, que las hipótesis no sean correctas y que no se alcancen los objetivos, las metas estratégicas y las prioridades. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los identificados e informados en los archivos públicos de la empresa en el perfil SEDAR de la empresa en www.sedar.com. Aunque la empresa ha tratado de identificar los factores importantes que podrían hacer que las acciones, los acontecimientos o los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en la información prospectiva, puede haber otros factores que hagan que las acciones, los acontecimientos o los resultados no sean los previstos, estimados o intencionados. No se puede garantizar que dicha información sea exacta, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones. La empresa renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, a menos que sea requerido por la ley.

La Canadian Securities Exchange (CSE) no ha revisado, aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa.

