Ampere Energy lanza SEMS ONE, el primer sistema inteligente escalable de gestión energética

Ampere Energy, compañía española especializada en diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de gestión inteligente de energía (SEMS), ha lanzado al mercado el SEMS ONE, primer sistema de gestión inteligente escalable que permite monitorizar, controlar y optimizar el consumo eléctrico de cualquier instalación energética, con o sin autoconsumo.

SEMS One se gestiona a través de una plataforma digital accesible desde el teléfono móvil, y utiliza la inteligencia artificial para analizar la curva de demanda del usuario, determina posibles ajustes de potencia o tarifa y proporciona información sobre sus pautas de consumo, con el fin de que pueda adoptar medidas de ahorro, optimizando el importe de su factura.

Asimismo, el sistema posibilita el control remoto de hasta cinco electrodomésticos desde la aplicación de forma manual y automática, y envía notificaciones si se produce un corte del suministro o consumos anómalos.

De esta forma, el usuario puede conocer en tiempo real su gasto energético, calcular el potencial de ahorro de una posible instalación fotovoltaica con o sin batería y valorar el ahorro de CO2 que genera, así como otros datos de reducción de impacto medioambiental.

Compatible con sistemas de autoconsumo

Indicado para todo tipo de viviendas, SEMS ONE es compatible con la mayoría de las instalaciones solares que se comercializan en el mercado, y ofrece total escalabilidad, pudiéndose integrar con inversor y batería para aprovechar el potencial de los equipos de autoconsumo y lograr la máxima independencia. Además, la tecnología SEMS ONE está incorporada a toda la gama de productos Ampere SEMS, como SEMS Power, SEMS Ready y SEMS All In ONE, ofreciendo soluciones totalmente personalizables.

Entre otras funcionalidades, la inteligencia que aporta SEMS ONE integrado con paneles y almacenamiento contribuye a reducir la potencia contratada (peak shaving); carga automáticamente el excedente de la producción solar en la batería; actúa como back-up en el caso de apagones; y realiza una previsión de compra de energía basándose en la generación fotovoltaica (en función de la predicción meteorológica) y en los precios del mercado eléctrico para aprovechar la energía necesaria en los momentos en los que éstos están más bajos.

Gracias a ello, el sistema SEMS ONE es capaz de generar un ahorro económico superior al 90% cuando está asociado a una instalación de autoconsumo, manteniendo o incluso incrementando el confort energético. En el caso de instalaciones sin paneles o baterías, el sistema puede contribuir a reducir la factura de la luz más de un 15%.

Conexión a la plataforma digital AMPGY Community

Todos los sistemas SEMS ONE están preparados para conectarse a AMPGY Community, plataforma de gestión integral con la que monitorizar y controlar los datos de los equipos, y que además constituye una comunidad virtual de usuarios y profesionales, en la que se promueve la conectividad de los sistemas y potencia el uso compartido de instalaciones fotovoltaicas.

“Nuestro objetivo es alcanzar las comunidades digitales acelerando la transición energética y liderando la innovación en la era de la energía digital. SEMS ONE es el primer paso hacia ese escenario, en el que la inteligencia aplicada a la generación renovable distribuida es un elemento clave”, asegura Ignacio Guerrero, CTO de Ampere Energy.

Acerca de Ampere Energy

Ampere Energy es una compañía española especializada en diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de gestión inteligente de energía (SEMS), que se integran en la plataforma digital energética (Ampgy Community) y conectan a los usuarios y diferentes actores de la red de manera inteligente y automática.

Las soluciones desarrolladas por Ampere Energy se basan en un software dotado de inteligencia artificial, a través de algoritmos de aprendizaje automático y herramientas de análisis Big Data, que monitorizan y aprenden las pautas de consumo del usuario, ofrece recomendaciones de ahorro, permite controlar en remoto los electrodomésticos, realiza un seguimiento de los precios del mercado eléctrico y prevé la generación solar para las instalaciones de autoconsumo, lo que garantiza su máxima optimización e independencia

Fundada en el año 2015 e integrada por un sólido equipo de inversores y profesionales que cuentan con una destacada trayectoria en el sector energético, Ampere Energy se ha convertido en una multinacional con presencia en España, Portugal, Italia, Reino Unido, Irlanda, Benelux y Latinoamérica.

