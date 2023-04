Amplifidor cierra una ronda de financiación inicial para revolucionar el sector de los influencers

Amplifidor, la próxima plataforma web y móvil que pretende transformar el sector de los influencers tendiendo un puente entre creadores, marcas y fans, ha cerrado con éxito su financiación de pre-semilla. La ronda de financiación fue liderada por múltiples inversores institucionales y ángeles de valor añadido que reconocieron el potencial del enfoque innovador de la plataforma para la automatización del marketing de influencers y la gestión de las relaciones de red/COMUNICAE/

Amplifidor, la próxima plataforma web y móvil que pretende transformar el sector de los influencers tendiendo un puente entre creadores, marcas y fans, ha cerrado con éxito su financiación de pre-semilla. La ronda de financiación fue liderada por múltiples inversores institucionales y ángeles de valor añadido que reconocieron el potencial del enfoque innovador de la plataforma para la automatización del marketing de influencers y la gestión de las relaciones de red

La plataforma Amplifidor ha sido diseñada como un espacio de colaboración abierta entre los influencers y sus comunidades, junto con las marcas y sus accionistas. Los algoritmos de descubrimiento amplificado de la plataforma sugieren candidatos para colaborar en función de los intereses y valores compartidos de los usuarios, lo que facilita más que nunca encontrar nuevas oportunidades y unirse a campañas en curso, que se denominan "misiones".

Los creadores pueden gestionar su red, hacer un seguimiento de su crecimiento y encontrar nuevos creadores o marcas con los que trabajar, mientras que las marcas pueden buscar a los creadores o comunidades perfectos que se ajusten a sus necesidades, hacer un seguimiento del ROI de sus influencers y gestionar sus colaboraciones, todo en un mismo lugar. Las marcas también pueden dar rienda suelta a su influencia interna descubriendo e involucrando a influenciadores internos y partes interesadas, como empleados, inversores, asesores y otros.

También se ha anunciado que Adel Alsubeaei se unirá al consejo de administración, aportando su amplia experiencia empresarial y financiera, así como sus conexiones con el ecosistema. Adel cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y ha formado parte de consejos de administración de diversas instituciones y otros comités. El Sr. Adel dijo lo siguiente sobre el futuro de Amplifidor: "Esta inversión permitirá que una plataforma verdaderamente revolucionaria entre en fase beta pública, primero en la región MENA y después en todo el mundo. En la actualidad, el marketing social está muy aislado, por lo que una plataforma que haga más fluidas las relaciones de colaboración es algo muy importante".

Faisal Alqahtani, Director de Visión y fundador de Amplifidor, reconocido líder de opinión en influencia social y cerebro de muchas innovaciones y estándares del sector del marketing de influencers, como "The Fair Market Pricing Initiative", "The Social Influence Matrix" y "Direct Influence Strategy Format", ha dirigido la estrategia y la ejecución con un ROI multiplicado y ahorro de costes para más de 500 startups de alto perfil, marcas y programas gubernamentales (G20, Riyadh Season, Hungerstation, etc). Faisal reconoció que el concepto de "personas influyentes" era cada vez menos accesible, mientras que la influencia del usuario medio de las redes sociales seguía creciendo. Esto le llevó a fundar la empresa junto con el cofundador Waleed Alqahtani para hacer posible una economía de la influencia más inclusiva y colectiva.

Al cierre de la ronda de financiación, Faisal comentó: "Nuestra visión es facilitar una conexión, comunicación y colaboración humanas más significativas y útiles, con una mayor creación colectiva de riqueza y cultura. El mundo necesita menos influenciadores sociales y creadores de contenidos individualistas y reactivos, y más amplificadores de impacto proactivos y embajadores comunitarios inclusivos, de ahí el nombre de Amplifidor. Nos encontramos en un momento de la historia entre el no-más y el todavía-no, en transición hacia una realidad completamente nueva, y estamos bien posicionados para dar forma al futuro y a la narrativa de nuestra industria y de los mercados adyacentes, aprovechando el cambio significativo en las normas sociales y empresariales."

El cofundador Waleed Alqahtani también está entusiasmado con lo que esta ronda de financiación significará para Amplifidor, declarando: "Esta ronda nos permitirá construir la plataforma, los servicios y el ecosistema que permitirán a cada usuario de las redes sociales aumentar su influencia y formar parte de algo más grande, y a cada organización lograr un crecimiento sostenible con el apoyo de sus redes extendidas, independientemente de su tamaño, presupuesto y objetivos."

El fundador también señala el impacto que esta ronda tendrá en el crecimiento continuado del equipo - afirmando: "Tenemos un gran liderazgo en su lugar y un plan completo para escalar con una nueva ronda de asociaciones y contrataciones a partir de hoy. Realmente queremos que todo el mundo forme parte del movimiento y el ecosistema Amplifidor, con tantas colaboraciones, asociaciones y programas de incubación que se anunciarán pronto, para co-dar forma y co-propiedad al futuro de la influencia. Creemos que todo el mundo puede influir positivamente y ser influido, si se le proporcionan las herramientas, las oportunidades y la plataforma adecuadas".

Ya está en marcha una prueba alfa privada de la plataforma, y los usuarios entusiasmados no tendrán que esperar mucho para instalar por fin Amplifidor en sus dispositivos iOS y Android: está previsto que la aplicación web y la beta pública se lancen a principios de este verano. La empresa anima a todos los interesados en mantenerse al día sobre los avances en el desarrollo y los anuncios de la beta a inscribirse en www.amplifidor.com.

