Análisis del broker XLNtrade y sus ventajas

XLNTrade, el bróker que busca innovar con un nuevo enfoque de trading: rentabilidad y crecimiento como trader

Los usuarios de los brokers online eran miles antes de la pandemia, pero desde los primeros meses del 2020, se han multiplicado alrededor del mundo. Las operaciones dentro del mercado financiero virtual ya no son exclusividad de inversores expertos, sino que ahora es posible invertir para cualquier persona que le dedique un poco de su tiempo para aprender acerca del mundo del trading.

Como nunca antes, el dinero extra o ahorrado se direcciona a inversiones en brokers online, personas de diferentes países actualmente sin experiencia, están interesados en conocer de qué se trata el trading y de qué manera elegir un buen broker. A través de los instrumentos que un bróker ofrece, las traders tienen un indicio de si el bróker a elegir es una buena opción, una alternativa con la cual podrán conseguir sus objetivos.

El trading es rentable, pero tiene sus riesgos y complejidad. Informarse acerca del bróker a elegir es una constante que debe permanecer siempre, la actitud de conocer, de formarse debe ser permanente mientras se realizan las operaciones en una plataforma.

Uno de los brókers más completos del momento, es XLNTrade. Este bróker ofrece a sus usuarios un importante sistema denominado "Sistema de Corte Cero". Los usuarios se preguntan, ¿cuál es su función y en qué me beneficia? Esto implica que en el peor de los casos al finalizar una operación, el saldo de un usuario se quedará en cero. Este respaldo es importante para todos los usuarios, independientemente de su experiencia, ya que evita que deban afrontar un saldo negativo en su cuenta.

Por qué invertir en XLNTrade

El bróker XLNTrade es una nueva plataforma que crece a un ritmo acelerado en el mundo del trading. Siempre se recomienda al trader interesado, navegar por el sitio antes de comenzar a realizar operaciones económicas, ya que esta acción le permite reconocer los instrumentos con que se cuenta, las mejores herramientas para realizar un análisis técnico, cómo utilizarlas. Recoger esta información brinda comodidad, decisión, y conocimiento acerca del espacio en el que se operará, por lo que aumenta las posibilidades de obtener beneficios económicos, y además, hace conscientes a los usuarios de la existencia de riesgos y los ayuda a planificar estrategias de inversión.

¿Cuáles son las condiciones de apalancamiento de XLNTrade?

Este dato es uno de los más buscados por parte de los usuarios que, en ocasiones, resulta un dato clave para finalmente decidir registrarse e invertir dentro del broker.Condiciones de apalancamiento en XLNTrade trading:

Trading en el mercado de divisas (Forex): 1:200

Materias primas: 1:200

CFD sobre índices: 1:100

CFD sobre acciones: 1:10

5 posiciones protegidas: 1:20

Los niveles de apalancamiento cambian según el activo sobre el que se invierta.

Esta información está disponible dentro de la plataforma y es muy fácil encontrarla, lo cual no es tan común hallar en otros brókers. Son síntomas que denotan la transparencia con la que opera el bróker y, por tanto, brinda tranquilidad a los usuarios que se registran

Beneficios XLNTrade

Riesgos y sistema de resguardo

Es importante que el usuario siempre tenga presente la existencia de riesgos presentes en el trading, producto de la rapidez con la que los valores pueden subir y bajar, que pueden afectar el capital de los usuarios. Para combatir a esta volatilidad, la mejor vía es aprovechar las herramientas de capacitación de XLNTrade, y también, mantenerse de manera permanente informados, imbuídos de los acontecimientos nacionales e internacionales, en todos los planos del mercado, que permiten al usuario anticipar y proyectar por dónde pueden pasar las contingencias, los cambios y las fluctuaciones.

También se recomienda prestar especial atención a los modos en que pueden realizarse depósitos y extracción de dineros, que en el caso del bróker XLNTrade presenta una importante oferta.

Los nuevos usuarios de XLNTrade reciben estas ventajas

Las primeras cinco operaciones que se realizan dentro de XLNTradetienen mayores posibilidades de generar ganancias, aunque, de no resultar beneficiosa una operación, el dinero invertido será reintegrado en la cuenta del cliente. Es este el sistema de corte cero, muy destacado en esta opción de bróker en comparación con otros. Por otra parte, XLNTrade opera brindando un bono de 100% para la realización del primer depósito, siempre que no exceda los 1.000 dólares. En los casos en los que las inversiones de los usuarios superen dicho monto, no será acreedor de dicho beneficio, pero sí otro porcentaje. Para aquellos montos de hasta $20.000 el bono puede ser de hasta un 40%. Mientras que, para los usuarios de cuentas ya existentes, podrán disfrutar de bonos ocasionales de hasta el 50%

.Este tipo de beneficios es muy interesante para los usuarios, y es por este tipo de característica el motivo por el cual el número de negociaciones en XLNTrade aumenta junto con sus usuarios año tras año desde su fundación en 2018.

Cuando se compara a este bróker con otros, se dispone de una información suficiente para poder comparar sus servicios y su navegabilidad. De las menciones del servicio de XLNTrade, resalta su búsqueda por ayudar a mejorar las estrategias de inversión de los usuarios principiantes.

Utilizar los espacios de formación técnica y teórica, estar atentos a las contingencias, y poder otorgar importancia tanto al porcentaje de probabilidad de ganancias económicas, como así también, a la existencia de riesgos.

XLNTrade enfatiza la necesidad de que el usuario sea consciente de los riesgos del trading, y que formarse es la vía para minimizarlos y comprenderlos. Mejorar las inversiones, crecer como trader, no tiene muchos secretos. Solamente la experiencia y el aprovechamiento de las herramientas educativas puede ayudarlo en este camino.

Captar nuevos usuarios significa dar respuesta a la heterogeneidad de realidades de los traders, a los distintos niveles de experiencia y formación.

XLNtrade invita a formarse y estar actualizado acerca de los principales movimientos económicos mundiales, como así también contingencias políticas y sociales que pueden afectar bruscamente el valor de aquello sobre los que se invierte.

invita a formarse y estar actualizado acerca de los principales movimientos económicos mundiales, como así también contingencias políticas y sociales que pueden afectar bruscamente el valor de aquello sobre los que se invierte. En ese sentido, cobra una vital importancia el espacio y las variantes que este bróker ofrece en materia de capacitación.

Dentro de la plataforma de XLNTrade, los usuarios podrán encontrar materiales educativos completos: webinars, cursos de trading, vídeo tutoriales y libros electrónicos, para que pueda aprender a operar de forma independiente.

Como complemento central de las herramientas y del material educativo, XLNTrade brinda a sus usuarios una ayuda práctica a la que se accede haciendo click en un globo emergente. Es por eso que las sesiones personalizadas de formación son de un valor notorio y distintivo de este bróker.

Se podrá recibir la ayuda directa de operadores experimentados que proporcionan conocimientos e información en profundidad que no podrá encontrar en ninguna otra parte.

Preguntas frecuentes de XLNTrade

¿Cuál es el horario de apertura de los CFDs?

Esta interrogante aparece desde que las personas crean su usuario y se disponen a realizar una operación. Por tanto, debes conocer que depende de la ubicación del mercado:

• Los CFDs del mercado de EE. UU. se operan de lunes a viernes, de 14:30 a 21:00 GMT.

• Los CFDs del mercado europeo y británico se operan de lunes a viernes, de 8:00 a 16:30 GMT.

• Los CFDs del mercado asiático se operan de lunes a viernes, de 00:00 a 2:00 GMT y de 15:30 a 18:00 GMT.

De esta manera, esta información es menester conocerla puesto que permite elaborar estrategias de inversión con plazos y horarios delimitados.

¿Qué pasa con el saldo de una cuenta en los casos en que permanezca inactiva?

Esta es una duda frecuente que varía según el broker, ya que las condiciones de inversión son propias de cada uno. La respuesta es XLNTrade es que el saldo se vence. Dentro de su de su plataforma se encuentra una amplia información disponible para ampliar la respuesta a esta interrogante: "si una cuenta permanece inactiva durante cuarenta y cinco (45) días, la Empresa aplica la regla de vencimiento del saldo y se elimina todo el dinero de la cuenta de trading. Esto solo sucederá en caso de que (i) no haya posiciones abiertas u órdenes de entrada en la cuenta; (b) no haya posiciones abiertas y/o cerradas en los últimos 45 días; y/o (c) no se haya realizado ninguna transacción durante 45 días. Tenga en cuenta que la comisión por inactividad y/o retirada no significa que una cuenta esté activa.

Consideraciones finales del bróker XLNTrade

Sus características son de la misma calidad que los brokers más populares. Pese a estar en el mercado hace pocos años, XLNTrade ofrece lo necesario para que el usuario tenga una buena experiencia.

Todo parte de su misión: que expertos y principiantes se sientan cómodos, tengan expectativas de rentabilidad, y sean un trader más profesional luego de utilizar su servicio.

Registrarse solamente toma unos cuantos minutos, el usuario no necesita descargar ni instalar. Las herramientas y opciones de activos para invertir son amplias, por lo que el usuario cuenta con todo lo necesario para ganar dinero.