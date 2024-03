Ankama y Blue Banshee anuncian 'Maliki: Poison of the past'

La colorida heroína francesa de pelo rosa, Maliki, se prepara para su debut en los videojuegos en una nueva aventura para PC y Switch/COMUNICAE/

La colorida heroína francesa de pelo rosa, Maliki, se prepara para su debut en los videojuegos en una nueva aventura para PC y Switch

Ankama, editora de los MMO Wakfu y Dofus, se enorgullece de anunciar con la desarrolladora Blue Banshee el próximo lanzamiento del videojuego de aventuras RPG Maliki: Poison of the Past para PC y Nintendo Switch. Inspirado en el cómic del mismo nombre, Maliki: Poison of the Past es un juego de rol de aventuras para un solo jugador centrado en la exploración y los combates por turnos, disponible para reservar a partir de hoy en la plataforma independiente Kunekune.fr, que llegará completamente localizado al castellano.

Maliki: Poison of the Past es la culminación de 20 años de existencia del cómic Maliki que, con sus 8 volúmenes, ha vendido más de 300.000 copias en todo el mundo. El juego está siendo desarrollado por el estudio Blue Banshee, co-creado por Souillon, el autor y creador de Maliki, quien añade:

"Maliki siempre ha sido un universo transmedia, con el cómic, la novela, la música y la animación. Explorarlo como un videojuego era algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, solo necesitaba que las estrellas se alinearan (las empujamos un poco...)".

Los jugadores están invitados a unirse a Maliki y su excéntrica familia en su épica batalla contra Poison, una formidable criatura vegetal que ha colonizado el espacio-tiempo. Se embarcarán en una fantástica odisea a través de los tiempos, ofreciendo una combinación única de exploración, acertijos temporales y combates por turnos llenos de sorpresas.

Características principales:

Una narrativa peculiar y atractiva. En un mundo donde una humanidad derrotada se enfrenta a fuerzas naturales invasoras y vengativas, un pequeño grupo de coloridos aventureros intenta restaurar el equilibrio del mundo y salvar su hogar. Pero, ¿quién es Poison? ¿Qué esconde Maliki? ¿Se puede acariciar a los gatos?

Batallas de un nuevo tipo. Utiliza una mecánica única en el combate por turnos: "la manipulación temporal. Altera el curso del tiempo para crear poderosos combos entre aliados, traslada a los oponentes al pasado y encadena los ataques deslizándolos hacia el futuro".

Un refugio fuera del tiempo y el caos. Entre exploraciones temporales, el Dominio es el lugar ideal para recargar las pilas. Desarrolla un remanso de paz: planta, cosecha, cocina, juega y nutre el Árbol de las Mil Raíces que detiene el tiempo.

Un estilo gráfico único. Maliki: Poison of the Past, que reúne el talento de renombrados artistas de cómics y creadores de juegos experimentados, ofrece gráficos dinámicos y vibrantes que abrazan la fusión de la cultura visual francesa y el chibi japonés.

20 años de historias fabulosas. Un viaje nostálgico para muchos lectores, el cómic de Maliki hace su primera incursión en el mundo de los videojuegos y ofrece un nuevo punto de entrada para descubrir fácilmente su universo.

Kunekune es una nueva plataforma de pedidos anticipados fundada por destacados creadores de contenido con la ambición de apoyar a los creadores de proyectos sin ninguna especulación. Por esa razón, el equipo de Maliki ha decidido asociarse con esta. Los fanáticos pueden visitar la página dedicada en el sitio a partir de hoy. El equipo del juego desvelará muchas sorpresas exclusivas a lo largo de la campaña.

La página de Steam Maliki: Poison of the Past también está activa, y los jugadores de todo el mundo ahora pueden mantenerse informados agregando el juego a su lista de deseos.

Se puede descubrir el tráiler aquí.

