Anna Vázquez, nueva directora de soluciones y servicios digitales de Ricoh España y Portugal

La empresa tecnológica Ricoh, líder en la digitalización de los puestos de trabajo, ha nombrado a Anna Vázquez como nueva directora de soluciones y servicios digitales para España y Portugal. La incorporación de Anna Vázquez al Comité de Dirección viene a reforzar el área de servicios digitales por el que la compañía está apostando fuertemente. En la actualidad, el negocio ya representa el 50% de la facturación total, cuenta con más de 800 profesionales dedicados y tiene más de 1.000 grandes clientes en España.

“En el contexto socioeconómico actual y acentuado por la pandemia, nuestros clientes se enfrentan a grandes retos en la transformación de sus modelos de negocio y formas de trabajar, para ser más ágiles y rentables. Por ello, las organizaciones deben acelerar la digitalización como una de las palancas principales para mejorar su competitividad. Ricoh apuesta por el negocio de los servicios digitales para dar respuesta a estas necesidades crecientes. Con una demostrada experiencia en el sector tecnológico, confiamos en Anna Vázquez para consolidarnos como líder en servicios digitales”, explica Ramon Martin, CEO de Ricoh España y Portugal.

Anna Vázquez es Ingeniera de Telecomunicaciones por la UPC. En sus más de 20 años de experiencia profesional en empresas como Accenture, T-Systems y Vodafone, ha ocupado posiciones de dirección ejecutiva de servicios de integración o desarrollo de soluciones digitales a nivel internacional, entre otras.

“Ricoh se ha caracterizado siempre por una excelente calidad de servicio y por establecer con sus clientes relaciones de confianza a largo plazo. En los últimos años ha desarrollado su portfolio ofreciendo no solo soluciones de impresión sino también desarrollo de soluciones, integración de plataformas, infraestructura IT, optimización de procesos de negocio, transformación al cloud y la gestión de los datos, entre otros. Sin duda este posicionamiento no sería posible sin un equipo de profesionales altamente cualificados en estos ámbitos, poniendo a disposición de nuestros clientes su conocimiento, creatividad y pasión por el trabajo bien hecho”, explica Anna Vázquez, directora de Digital Solutions & Services Delivery Ricoh España y Portugal. “Mi objetivo es contribuir a la consolidación de Ricoh como uno de los principales players en soluciones y servicios digitales del mercado; siendo el conocimiento, la innovación y la calidad nuestros principales valores a impulsar para seguir mereciendo la confianza de nuestros clientes”.

Además, la incorporación de Anna Vázquez refuerza la apuesta de la compañía por el liderazgo femenino y el impulso de las profesiones STEM entre las mujeres. Anna está plenamente involucrada en programas internos de promoción de la mujer, como el Women in Action, y externos de mentoría femenina, como el M2m de la UPC o el Technovation Girls.

Ricoh, en el top 20 de las empresas tecnológicas europeas

Hace más de 10 años que Ricoh inició la transformación de su negocio principal hacia una compañía de servicios digitales, aprovechando sus activos del negocio más tradicional y las múltiples adquisiciones locales e internacionales.

A nivel local, en los últimos años, Ricoh España y Portugal han crecido en el ámbito de los servicios digitales con las adquisiciones de Aventia y Doxa (2013) en el negocio de las aplicaciones y el e-commerce; Techno Trends (2017) en el área de la colaboración empresarial y la telepresencia; Zeed Security (2019) en seguridad; Docuware (2019) en gestión de contenidos; e IPM y Totalstor (2019) en el negocio del Hybrid Cloud.

“Fruto de este camino, hoy en día más del 40% de la plantilla de Ricoh España está formada en exclusiva por profesionales expertos en servicios digitales. Además, localmente contamos con un centro de competencias, ubicado en Oviedo, dedicado al desarrollo de soluciones digitales que da servicio a toda Europa. El año pasado, en el negocio de servicios digitales facturó unos 5.000 M$ en todo el mundo y este año el reto es alcanzar los 1.000 M€ en Europa”, concreta Anna Vázquez.

Como líder en la digitalización del puesto de trabajo y en línea con la Agenda Digital 2025 del Gobierno de España, Ricoh desarrolla soluciones digitales, tanto para sectores públicos como privados, para garantizar no solo la continuidad del negocio -especialmente importantes durante el Covid-19- sino también su crecimiento, mejorando a la vez la experiencia del cliente y del empleado.

Ejemplo de ello son proyectos recientes, como el desarrollo de portales digitales con tecnología Liferay, para mejorar los servicios a la ciudadanía en el Principado de Asturias y en Navarra. Gracias estas plataformas digitales, se centraliza en un único punto la información de las instituciones públicas y sus diferentes áreas. Otro caso es el de la firma digital desarrollada por Ricoh para diversas instituciones públicas, facilitando que ciudadanos y empleados públicos puedan acceder a la información sin necesidad del uso de documentos en papel.

En los últimos años Ricoh ha cosechado importantes reconocimientos internacionales como su inclusión en el cuadrante mágico de Gartner para Servicios Gestionados del Puesto de Trabajo en Europa en 2019 y 2020, lo que sitúa a la compañía entre las 20 tecnológicas más importantes del continente; el Global Innovation Partner of the Year 2020 de Liferay; y el premio al mejor partner en Digitalización de Mercado Pyme de Microsoft en 2019.

Ricoh es líder en servicios digitales, utilizando tecnologías innovadoras que facilitan el trabajo inteligente a las personas. Durante más de 80 años, Ricoh ha impulsado la innovación y actualmente ayuda a la empresas a adaptarse con éxito a las nuevas formas de trabajar, ofreciendo soluciones digitales en cuatro áreas clave: Digital Workplace, para mejorar la experiencia del usuario en el trabajo presencial y remoto; Digital Business Solutions, para mejorar la experiencia del cliente gracias a soluciones inteligentes que mejoran la agilidad y la productividad empresarial; Hybrid Cloud, para modernizar la infraestructura IT y adaptarla a los nuevos desafíos, y Security, para garantizar la seguridad, integridad y protección de toda la información. ​

Con oficinas centrales en Tokio, el grupo opera en más de 200 países. En el año fiscal finalizado en marzo de 2020, las ventas mundiales del Grupo Ricoh sumaron 2.008 billones de yenes (17.379 millones de euros). Ricoh España y Portugal inició su actividad hace más de tres décadas. Hoy, la compañía, con sedes centrales en Alcobendas (Madrid) y Sant Cugat del Vallés (Barcelona), cuenta con 17 delegaciones, 2.000 profesionales, más de 100 distribuidores y 50.000 clientes. Para más información, visita https://www.ricoh.es y http://www.ricoh.pt. ​

