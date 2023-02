Antonio Velardo analiza el mercado de valores en tiempos inciertos

"A corto plazo, el mercado de valores es una máquina de votación, pero a largo plazo, es una máquina de aguante", Warren Buffett. El optimismo puede estar aumentando, pero el camino por delante sigue siendo incierto. El analista financiero Antonio Velardo, estima que "el estado actual del mercado es de incertidumbre, ya que las medidas de ajuste tomadas por la Reserva Federal para combatir la inflación están comenzando a tener efecto, pero aún no mucho"/COMUNICAE/

"A corto plazo, el mercado de valores es una máquina de votación, pero a largo plazo, es una máquina de aguante", Warren Buffett. El optimismo puede estar aumentando, pero el camino por delante sigue siendo incierto. El analista financiero Antonio Velardo, estima que "el estado actual del mercado es de incertidumbre, ya que las medidas de ajuste tomadas por la Reserva Federal para combatir la inflación están comenzando a tener efecto, pero aún no mucho"

"Deberíamos esperar una disminución en la economía", afirma Antonio Velardo, especialmente en el mercado laboral, para que la Fed declare la victoria sobre la inflación. "Para reducir el mercado laboral, necesitamos ver una disminución en las ganancias corporativas. Una disminución del 20% en las ganancias debería ser suficiente para inducir una reducción en la fuerza laboral, lo que tendría un impacto en la inflación".

A pesar de todo el ajuste de la fuerza de la demanda, la entrada de dinero desde la impresión sigue teniendo efectos posteriores, y el gasto no ha disminuido lo suficiente como para reducir la inflación. "Los ingresos que han estado impulsando el gasto necesitan detenerse, y eso solo puede suceder si hay despidos. Es una realidad triste, pero es lo que necesitamos ver para reducir la inflación", según acota Antonio Velardo.

El consumidor no está tan preocupado por la recesión y todavía tiene dinero proveniente de ingresos para gastar, mostrando ninguna señal de debilidad. Esto está impactando en las ganancias corporativas de una manera mejor de lo que los analistas pensaron inicialmente.

"La fortaleza del consumidor fue la sorpresa aquí", según Antonio Velardo; por eso las ganancias corporativas no están siendo afectadas como deberían. "Sin embargo, el efecto rezagado de la alta tasa de interés y la persistencia de la Fed para realmente hacer mella en el mercado laboral podría crear en unos meses la realización de que Wall Street ha sido demasiado exuberante y tal vez debería reconsiderar la valoración".

"La mentalidad del mercado es que la Fed nos protegerá, pero la realidad es que estamos avanzando en una dirección diferente, más parecida al ciclo de auge y caída de los años setenta. Un retorno a una tasa de inflación del 2% a través de una lenta iteración durante varios años es un escenario más probable, por lo que el gran auge no sería tan fácil esta vez".

La burbuja de ganancias no será sostenible si el deseo genuino es disminuir la inflación. Como ha demostrado la historia, una disminución del 20% en las ganancias debería generar despidos y una disminución de la inflación. Sin embargo, el mercado está sobrevaluado en aproximadamente un 20%, lo que significa que hay un riesgo en términos de valoración.

"La Reserva Federal está tratando de frenar el mercado, pero éste no está cumpliendo, creando un ciclo vicioso", afirma Antonio Velardo. "La rentabilidad corporativa no se está invirtiendo, y si las ganancias están alcanzando su punto máximo, entonces deberíamos esperar una disminución. A pesar de la perspectiva alcista del mercado, puede que no haya mucho margen al alza y un mayor riesgo. Es por eso que, en este punto, puede ser prudente refugiarse en efectivo, bonos o incluso algunas pequeñas empresas desconocidas, incluso si significa perder parte del potencial al alza".

"Es difícil predecir cuánto impulso del mercado alcista impulsará los precios al alza, pero a partir de ahora, podemos estar sobrevaluados debido a la necesidad de una recesión para combatir la inflación".

