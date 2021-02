Apostando por la formación de postgrado para enfermería en ostomías en tiempos de Covid-19

Adquirir conocimientos de experto en el cuidado integral del paciente ostomizado, clave en tiempos de pandemia, en donde la enfermera Estomaterapéuta, además de proporcionar autonomía en cuidados al paciente ostomizado, tiene que indicar al mismo una serie de consejos clave sobre cómo abordar su ostomía en la situación de crisis sanitaria en la que vivimos.

De 16.000 nuevos pacientes ostomizados anuales, sólo 8.800 personas, es decir el 55% de los ostomizados, se les realiza el marcaje del estoma antes de la intervención, técnica clave mediante la que cual se ubica el punto donde irá alojado el estoma.

La Universidad Francisco de Vitoria pone en marcha la decimosexta edición del Curso de Experto en Enfermería: Cuidado Integral del Paciente Ostomizado, una formación dirigida a enfermeras de digestivo, cirugía o de urología para formarlas y especializarlas en esta disciplina.

La UFV ha puesto en marcha la decimosexta edición del Curso de Experto en Enfermería: Cuidado Integral del Paciente Ostomizado, que capacita a través de una formación de postgrado a las enfermeras en el ámbito de la ostomía, y que les va a permitir adquirir los conocimientos necesarios para la atención integral de la persona ostomizada.

Las enfermeras expertas en ostomías son las encargadas de realizar el seguimiento del paciente ostomizado desde antes de la intervención quirúrgica, en planta y al alta hospitalaria. Estas enfermeras son una figura clave en la mayoría de los hospitales de España. Sin embargo, en nuestro país no existe esta especialidad reglada como sí ocurre en otros campos de enfermería. Así, según el Real Decreto 450/2005, se reconocen solo siete especialidades: Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), Enfermería de Salud Mental, Enfermería del Trabajo, Enfermería Geriátrica, Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos, Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería Pediátrica.

Los pacientes ostomizados, son aquellos que, por un cáncer, una enfermedad inflamatoria o un accidente han tenido que someterse a una intervención quirúrgica y que se ven con la necesidad de emplear un dispositivo (bolsa de ostomía) que recoge sus heces o su orina. La posibilidad de que estos pacientes retomen su vida normal (trabajo, estudios, ocio, deporte) después de la cirugía depende, en gran medida, del seguimiento por enfermeras expertas en ostomías. De acuerdo con el Libro Blanco de la Ostomía, que muestra una radiografía de la situación de estos pacientes en España con las aportaciones de 500 profesionales y expertos, más de un 35% de los 70.000 pacientes que viven con una ostomía en nuestro país no tienen acceso a cuidados de enfermería especializados.

Este es un ejemplo que ilustra la necesidad de mejorar la formación de postgrado para los profesionales de enfermería. En este sentido, la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) y Coloplast acaban de inaugurar la decimosexta edición del Curso de experto en enfermería: cuidado integral del paciente ostomizado. Realizar esta formación les va a posibilitar en un futuro el acceso al Máster en cuidados avanzados en coloproctología y estomaterapia impartido por la misma universidad. Esta es la única formación especializada de estas características para enfermería estomaterapeuta. Cuando concluya el curso que acaba de arrancar y, desde 2005, habrán tenido acceso a esta capacitación universitaria más de 500 profesionales de enfermería.

El Curso de Experto está dirigido y tutelado por la Universidad Francisco de Vitoria y cuenta con el aval de la Sociedad Española de Estomaterapia (SEDE), la Asociación Española de Coloproctología (AECP), la World Council of Enterostomal Therapists (WCET) y la Asociación Española de Directivos de Enfermería (ANDE). Se trata de una formación clave, recogida entre las conclusiones del Libro Blanco de la Ostomía en España “la no existencia de la especialidad de enfermería en estomaterapia hace necesario contar con otras vías de formación”.

Ana Pérez, Directora de Grado de Enfermería de la UFV, y Directora académica del Curso Experto del Cuidado Integral del paciente ostomizado nos comenta como “desde la universidad trabajamos intensamente para que la no presencialidad no repercuta negativamente en la formación de nuestros futuros expertos. Nuestro modelo basado en la formación centrada en la persona se ve reforzado en estos momentos por un estrecho vínculo con Coloplast, trabajando codo con codo para que la calidad de la formación no disminuya, sino por el contrario, suponga una oportunidad de aprendizaje con nuevas experiencias tanto personales como tecnológicas”.

“La formación es esencial para poder ofrecer a los pacientes ostomizados el mejor cuidado individual posible. Dentro de estos pacientes hay niños con enfermedades congénitas, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, enfermos oncológicos… Por ello, “el Curso de Experto que arranca hoy en la universidad madrileña cuenta con un temario y un profesorado heterogéneo, en el que se encuentran, además de enfermeros, cirujanos coloproctólogos, urólogos y psicólogos”, explica Gema Casado, Educational Manager de Coloplast y enfermera Estomaterapéuta. Adicionalmente nos indica como “la propuesta formativa está orientada a ser compatible con el ejercicio profesional. Por ello, se imparte de manera semi-presencial, con una parte teórica online y una formación práctica en consulta de ostomía. En definitiva, tal y como apunta Casado, “la creación de este experto capacita a los alumnos como estomaterapéutas, y les proporciona los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ofrecer cuidados integrales a la persona ostomizada y, a la vez, les permite crecer como profesionales expertos en el ámbito de la ostomía”.

Eduardo García Market Manager Ostomy Care de Coloplast indica como la pandemia nos está enseñando que este colectivo, el de las personas ostomizadas están más necesitadas que nunca de un buen asesoramiento del profesional de enfermería, concretamente de la enfermera experta en ostomías, para poder proporcionarles conocimientos suficientes para que la persona ostomizada sea capaz de llevar a cabo un correcto autocuidado y proporcionarle así la autonomía en el ámbito biopsicosocial que la persona ostomizada necesita. La Covid-19 ha supuesto una dificultad añadida a este colectivo, así hace unos meses con motivo del Día Mundial del Paciente Ostomizado, el Consejo General de Enfermería, con la colaboración de la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE) y Coloplast, elaboraron una herramienta, y un vídeo animado cuyo objetivo es llegar a estas personas para que sepan cómo enfrentarse a esta situación, haciendo hincapié en cuestiones básicas relacionadas no sólo con el cuidado y la higiene de su estoma o la alimentación sino también en las peculiaridades a tener en cuenta ante el incremento de casos de Covid-19 y el impacto que eso supone en nuestro sistema sanitario. Por todo ello, hoy más que nunca hay que apostar por la formación de las enfermeras en especialidades de la salud, y en este caso concreto, en el ámbito de la ostomía.