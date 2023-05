La apuesta verde de Pavimentos Arquiservi: Suelos laminados ecológicos

Conocer todo sobre los suelos laminados ecológicos, un tipo de pavimento que es amigable con el medio ambiente/COMUNICAE/

Conocer todo sobre los suelos laminados ecológicos, un tipo de pavimento que es amigable con el medio ambiente

Los suelos laminados ecológicos son una alternativa moderna, que ofrece un acabado estético a los suelos, a la vez que cuida el medio ambiente. Por este motivo, Pavimentos Arquiservi apuesta por este tipo de suelos hechos con materias primas 100 % naturales y que no emiten químicos.

¿Qué son los suelos laminados ecológicos?

Los suelos laminados ecológicos son aquellos que están fabricados con materiales naturales y son sostenibles. A menudo están hechos de madera, corcho, bambú, entre otros materiales naturales.

Son suelos respetuosos con el medio ambiente y que, además, cuidan de la salud de las personas, ya que no tienen emisiones químicas. Lo que significa que no emite sustancias nocivas al aire en el lugar donde se instalan.

Entre las características que tienen los suelos ecológicos están:

Se fabrican con materiales naturales y renovables.

Es importante el uso de materia prima recuperada, como la madera, lo que contribuye a reducir los residuos.

Asimismo, la madera nueva que se utiliza es certificada, lo que quiere decir que proviene de explotaciones controladas para reducir el impacto ambiental al mínimo.

Durante todo el ciclo de vida de los suelos ecológicos se tiene como prioridad respetar el medio ambiente.

Por lo anterior, se da prioridad a la materia prima local.

Para los diseños y acabados de los suelos también se utilizan pinturas ecológicas y solubles al agua.

Los suelos ecológicos no tienen entre sus componentes metales pesados.

Además, para ser clasificados como suelos laminados deben estar certificados como tales.

¿Cómo saber si un suelo es ecológico?

Para que un suelo sea clasificado como ecológico debe tener las certificaciones correspondientes, tales como Ecolabel, PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) y FSC (Forest Stewardship Council).

Basta con identificar la certificación del producto para saber que son suelos ecológicos.

Las empresas que fabrican los suelos ecológicos deben cumplir con una serie de requisitos para conseguir la certificación, tales como usar materia prima ecológica y sustentable.

Materiales más comunes en la fabricación de suelos ecológicos

Entre los materiales más utilizados para fabricar suelos ecológicos están:

Suelos de madera : es un material natural, renovable y sostenible. También es duradero, elegante y se puede utilizar en una variedad de entornos, tanto para suelos laminados de interior como de exterior. Un ejemplo de ello son las tarimas flotantes de madera de pavimentos arquiservi.

: es un material natural, renovable y sostenible. También es duradero, elegante y se puede utilizar en una variedad de entornos, tanto para suelos laminados de interior como de exterior. Un ejemplo de ello son las tarimas flotantes de madera de pavimentos arquiservi. Suelos de bambú : el bambú es una hierba de rápido crecimiento que también es sostenible y renovable. Se trata de un material duradero que es hipoalergénico y resistente al daño por agua y a los insectos.

: el bambú es una hierba de rápido crecimiento que también es sostenible y renovable. Se trata de un material duradero que es hipoalergénico y resistente al daño por agua y a los insectos. Suelos de corcho : se obtienen a partir de la corteza de los alcornoques. Entre las propiedades del corcho está que es resistente al agua y es un excelente aislante.

: se obtienen a partir de la corteza de los alcornoques. Entre las propiedades del corcho está que es resistente al agua y es un excelente aislante. Suelos de linóleo: se fabrica a partir de aceite de linaza, que se mezcla con otros componentes naturales. Es un material sostenible y renovable, duradero, resistente al agua y no tóxico.

A partir de estos materiales es posible fabricar suelos de alta calidad, que harán que cualquier estancia se sienta cálida y agradable.

Para el acabado de los suelos laminados ecológicos también se emplean materiales respetuosos con el medio ambiente. Gracias a la calidad de la materia prima que se utiliza y al proceso de fabricación este tipo de suelo es saludable y no tiene efectos nocivos.

Beneficios de los suelos laminados ecológicos

La preocupación creciente por el medio ambiente ha llevado a buscar alternativas a los materiales comunes para suelos.

Una gran opción son los suelos laminados ecológicos que tienen en cuenta el cuidado ambiental durante la obtención de la materia prima, la fabricación, instalación e incluso después de que cumple su ciclo de vida. Por este motivo, Pavimentos Arquiservi apuesta por incluir este tipo de suelos en el catálogo.

Los suelos laminados ecológicos ofrecen una serie de beneficios, entre los que se encuentran:

Están hechos de recursos renovables y no producen emisiones nocivas, por lo que son una excelente opción para el cuidado del medio ambiente.

También son más saludables para las personas, ya que están libres de productos químicos nocivos y suelen ser hipoalergénicos.

En la fabricación se emplean materiales resistentes y duraderos que pueden durar muchos años.

En cuanto al estilo y el diseño, son más elegantes. Los suelos laminados ecológicos vienen en una variedad de estilos y se pueden personalizar para adaptarse a cualquier hogar.

Son fáciles de limpiar y mantener. Además, el mismo propietario se puede encargar de hacer reparaciones de ser necesario. Y, si se produce algún daño, es posible sustituir las piezas dañadas con facilidad.

Gracias a que son suelos con bajas emisiones contribuyen a mejorar la calidad del aire dentro del inmueble.

Por último, los suelos laminados ecológicos pueden incrementar el valor del inmueble en el mercado.

Mejor calidad de aire en el inmueble

Uno de los beneficios que tienen los suelos laminados ecológicos es que permiten disfrutar de un aire más limpio en cualquier inmueble. Lo cual es así gracias a que son suelos sin emisiones tóxicas.

Esto hace posible disfrutar de un ambiente más sano para los usuarios y es ideal en caso de que haya personas alérgicas o con afecciones respiratorias.

Son una elección inteligente para cualquier proyecto de construcción o renovación. Además de su estética, estos suelos ofrecen beneficios ambientales importantes. Están diseñados para reducir la emisión de sustancias tóxicas, lo que significa que son seguros para el medio ambiente y para la salud de las personas que los utilizan.

¿Qué tomar en cuenta al escoger un suelo laminado ecológico?

Al momento de renovar un inmueble, una de las decisiones más importantes es escoger el pavimento adecuado. Los suelos laminados ecológicos son capaces de crear un espacio cálido, de mucho confort y saludable.

Pero al elegir el mejor suelo laminado ecológico es importante tener en cuenta los siguientes factores:

Elegir el tipo de material más adecuado para las necesidades del inmueble. En este sentido, hay que considerar si se instalará en interior o en exterior.

También hay que tener en cuenta la decoración del inmueble para escoger el diseño más acorde al estilo general.

Evaluar el costo del suelo, así como la garantía que ofrece el fabricante.

Asimismo, hay que verificar las certificaciones que posea el suelo laminado. Estas son las que indican que se trata de un suelo ecológico.

Los suelos laminados ecológicos se fabrican con materiales renovables y reciclados. Además, son resistentes, duraderos y fáciles de mantener, por lo que son una elección inteligente y responsable en cualquier proyecto.

