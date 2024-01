Aqualia aterriza en Estados Unidos

La compañía ejecuta su decisión estratégica de entrar en el mercado estadounidense gracias a su asociación con MDS. La operación supone la entrada de Aqualia en Texas, el segundo estado del país norteamericano en términos de población y el de mayor crecimiento/COMUNICAE/

Aqualia continua su proceso de internacionalización con la toma del control de la sociedad Municipal District Services, LLC (MDS), que gestiona el ciclo integral del agua de 364.000 habitantes en la periferia de Houston (Texas) a través de cerca de 140 contratos de servicio con distritos municipales de servicios públicos ("MUD, Municipal Utilities District" por sus siglas en inglés).

MDS, con más de 16 años de experiencia en su servicio, tiene una excelente reputación y es el segundo mayor proveedor de servicios de agua, aguas residuales y aguas pluviales en el área de Houston para distritos municipales de servicios públicos ("MUD"), gestionando todas las fases del ciclo del agua y brindando a los clientes una gestión integral. Su cultura de "empresa familiar" arraigada en el servicio y centrada en el cliente se alinea perfectamente con la cultura de servicio público y centrada en las personas de Aqualia.

Con esta adquisición, Aqualia dirigirá el desarrollo del negocio en el sur de Estados Unidos con el objetivo de convertirse en uno de los operadores líderes en la zona.

Acerca de Aqualia

Aqualia es la empresa de gestión del agua participada por el grupo de servicios ciudadanos FCC (51%) y por el fondo ético australiano IFM Investors (49%). La compañía es la cuarta empresa de agua de Europa por población servida y la novena del mundo, según el último ranking de Global Water Intelligence (diciembre de 2022) y ha sido galardonada como "Best Water Company of the year 2023". En la actualidad presta servicio a 43,7 millones de usuarios de 18 países. En el año 2022 la empresa facturó 1.400 millones de dólares y mantuvo una cartera de negocios de más de 18.000 millones de dólares.

Acerca de Municipal District Services (MDS)

Fundada en 2007 y con sede en Katy, Texas, MDS brinda servicios de operación y mantenimiento para infraestructuras de agua y aguas residuales a MUD (distritos municipales de servicios públicos) en el área metropolitana de Houston. Los servicios de MDS incluyen operaciones, mantenimiento, reparación, adquisición, instalación, medición, servicios de construcción, inspecciones y servicio al cliente/facturación de sistemas de servicios públicos de agua y aguas residuales.

