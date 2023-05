aquArson finaliza el sistema de telecontrol del riego iGota

El nuevo sistema de telecontrol de riego iGota permite gestionar el riego con el máximo aprovechamiento, detectando el agua no controlada y otras anomalías, e incorpora funcionalidades avanzadas/COMUNICAE/

El equipo de aquArson ha finalizado el desarrollo de iGota, un sistema que responde a las necesidades de la gestión del agua en la actividad rural y está funcionando con éxito en dos proyectos piloto. Este sistema de telecontrol del riego permite detectar los consumos no controlados y obtener el máximo rendimiento a los recursos hídricos disponibles, algo fundamental en la actual situación de sequía.

El objetivo del sistema es conocer la situación real del regadío; analizar todos los consumos para detectar todas las anomalías y aumentar el rendimiento del agua. Para ello aquArson trabaja con las comunidades de regantes en este proceso, con resultados medibles. Su equipo lleva desde hace más de una década dedicándose al aprovechamiento del agua en el regadío y conoce de primera mano los ahorros que permite la gestión inteligente del suministro.

aquArson es la división de gestión del riego de ArsonData Metering, que desarrolla soluciones tecnológicas para la digitalización del agua en los entornos rural y urbano y la digitalización del gas.

Este sistema echó a andar en 2017 como proyecto y actualmente está funcionando con éxito en dos proyectos piloto en Murcia y Almería. El equipo de aquArson ha trabajado en colaboración con dos comunidades de regantes para realizar la instalación y el posterior mantenimiento. Cuentan con el apoyo del Centro de Control de la firma, ubicado en Bizkaia, donde se monitorizan los datos y se garantiza el funcionamiento, colaborando en la gestión.



El Sistema iGota se basta en una red integrada por dispositivos o Gateways de última generación y unidades remotas denominadas "satélites", para el control del agua en regadío. Se complementa con una plataforma software que permite a las comunidades de regantes un control total de la red hidráulica y con una App o acceso a la plataforma orientada a los propios regantes, que les permite controlar y gestionar cada gota de agua desde la palma de su mano, en cualquier dispositivo.

aquArson cuenta con una amplia experiencia en gestión del regadío. Su trayectoria se remonta al año 2008, cuando realizó las primeras instalaciones de telelectura en este ámbito. Con el desarrollo de este nuevo sistema, su tecnología se puede adaptar a todo tipo de circunstancias y proyectos, por complejos que sean.

Funcionalidades avanzadas en telecontrol del riego

El sistema permite conocer los consumos, detectar anomalías y usos no autorizados, gestionar las presiones, chequear la seguridad, automatizar el riego… en definitiva, llevar un control exhaustivo para conseguir importantes ahorros de recursos. La instalación implica ahorros desde el inicio, detectando el agua no controlada, fugas y otras anomalías que normalmente existen, pero no se perciben cuando no se gestiona el suministro.

Incorpora funcionalidades avanzadas que hasta ahora no estaban disponibles en la gestión remota del riego; como, por ejemplo, la posibilidad de conocer el costo real del metro cubico en función del coste de la energía eléctrica.

Permite cerrar una válvula en segundos, lo que es esencial para la seguridad de las instalaciones de regadío. También posibilita la gestión horaria de toda la red para mantenerla sincronizada, imprescindible, por ejemplo, en la gestión de los turnos de riego. Facilita la gestión de las programaciones del sistema de riego y es parametrizable en función de las condiciones del entorno como la humedad, el viento, etc.

Telecontrol del riego con tecnología LoRaWAN

El centro del sistema son los Gateways con protocolo estándar LoRaWAN diseñados y fabricados por la firma, que dotan al sistema de gran capacidad y rendimiento con un consumo ultra bajo. Son dispositivos solares y autónomos que no requieren conexión eléctrica ni de banda ancha, por lo que las comunicaciones son en todo momento estables y fiables. Además, este dispositivo "exprime" la luz, así que se mantiene el rendimiento en prácticamente cualquier ubicación geográfica y climatología.

El propio sistema garantiza el mantenimiento de la red de dispositivos a través de un informe diario de situación del nivel de batería, cobertura, estado de las válvulas, etc. También mediante la integración de múltiples alarmas que avisan de las acciones a realizar por parte del equipo de mantenimiento. Así se asegura el buen funcionamiento a lo largo de todo el año, evitando los desperfectos por falta de mantenimiento fuera de la temporada de riego.

