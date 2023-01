Argentina en FITUR 2023 con una apretada agenda de reuniones y actividades

Argentina aprovecha la "argentinamanía" y el interés que despertó el mundial en Qatar. "Fútbol, música, asado y vino: una Noche Argentina de Leyendas se vivió en España". Coti Sorokin fue nombrado Embajador de Marca País Argentina en España. Concurrida agenda de reuniones de la Secretaria de Promoción Turística de Argentina, Doctora Yanina Martínez, para buscar sinergias entorno a las oportunidades que ofrece el país/COMUNICAE/

Argentina aprovecha la "argentinamanía" y el interés que despertó el mundial en Qatar. "Fútbol, música, asado y vino: una Noche Argentina de Leyendas se vivió en España". Coti Sorokin fue nombrado Embajador de Marca País Argentina en España. Concurrida agenda de reuniones de la Secretaria de Promoción Turística de Argentina, Doctora Yanina Martínez, para buscar sinergias entorno a las oportunidades que ofrece el país

En el marco de FITUR 2023 Argentina no ha pasado desapercibida no solo por su reciente victoria en el Mundial de Qatar, sino por la agenda de actividades que se han generado en torno a este reconocido evento. Fitur es el punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, y Argentina ha sabido sacarle partido.

El pasado 19 de enero se celebró la "Noche Argentina, Noche de Leyendas", un evento para el posicionamiento del país, organizado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación Argentina, a través de Marca País, junto a la Embajada Argentina en el Reino de España y Legends. El evento se realizó en la Residencia del Embajador argentino en España, Don Ricardo Alfonsín y contó con la participación de distinguidas personalidades.

En ese marco, Marcelo Ordás, el coleccionista más importante de reliquias de fútbol de élite en el mundo e ideólogo del museo "Legends-The Home of Football", fue distinguido como Embajador de la Marca País Argentina por la Secretaria de Promoción Turística de la Nación Argentina, Doctora Yanina Martínez, y el embajador Ricardo Alfonsín. Legends es el hijo más deseado de Ordás, quien compartió su foto abrazando la Copa del Mundo en Qatar, al mismo tiempo que anunció y exhibió con orgullo la camiseta ganadora que le regaló Lionel Messi, una de las "joyas" más deseadas de "The House of Football".

La música que amenizó el evento fue de la mano de Coti Sorokin, cantautor argentino de rock reconocido internacionalmente y con una gran carrera en España. La noche tuvo "Marca Argentina" hasta en el más mínimo detalle: la gastronomía íntegramente nacional, contando con el apoyo de las bodegas Foster Lorca, Fin del Mundo, Salentein, Colosso Wines, y L 10 premium; el asado premium llegó de la mano de Carnes Angus certificada, considerada la mejor carne del mundo. Los tradicionales alfajores Havanna y los chocolates Mamushka dieron el toque dulce a la noche.

Al evento asistieron más de 180 personas entre las que no podía falta la presencia de Aerolíneas Argentinas, a través de su director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Carlos Figueroa.

En la cuarta jornada de la Feria Internacional de Turismo, y primera abierta al público en general, el stand argentino también se vistió de fiesta. Al interés que despierta el destino año tras año, en esta edición se le sumó la obtención del Campeonato Mundial de Fútbol y, sin dudas, la réplica de la copa fue la más fotografiada de toda FITUR.

El cierre del día estuvo a tono con el clima de celebración: invitado por Marca País, el cantante Coti Sorokin nuevamente brindó un show en vivo que comenzó con el tema "Muchachos" para festejar el triunfo de la Selección Argentina en Qatar 2022, reviviendo la emoción experimentada hace poco más de un mes con la consagración ante Francia.

Luego, deslumbró con su repertorio de clásicos. Con "Antes que ver el sol", "Nada fue un error", "Otra vez" y el icónico "Color Esperanza", Coti hizo que el público colme el stand argentino, se desarme en aplausos y cante con él. Para todos ellos hubo premio: camisetas argentinas con las 3 estrellas bordadas en el pecho, un digno broche de oro para una verdadera fiesta celeste y blanca.

Al finalizar el espectáculo, el cantante fue nombrado Embajador de Marca País Argentina, distinción que recibió de manos de la Secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez y del director ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa. "Es un honor para mí obtener este reconocimiento, me comprometo a seguir mostrando la música argentina por España y por el mundo", aseguró Coti, emocionado.

Esta no fue la única distinción entregada en la cuarta jornada de FITUR. También, se reconoció como "Argentino en el mundo" a Merakio, el creador de contenido santafecino con más de dos millones de seguidores en redes sociales; y como "Amigo de Argentina" a Marsal, el youtuber español que emprendió un viaje a Argentina, promocionando por redes sociales los destinos turísticos de este país.

La Secretaria de Promoción Turística de Argentina, Dra. Yanina Martínez participó de una serie de eventos y reuniones organizados especialmente para presentar las infinitas posibilidades y oportunidades que ofrece el país. En ese sentido, mantuvo reuniones con líderes y empresarios del mundo del turismo españoles y europeos, con el ánimo de acercar mercados en todos los ámbitos, turismo, gastronomía, industria del conocimiento, deporte, y visita a redacciones de grupos editoriales, entre otros contenidos relevantes.

Y aquí no acaba todo ya que sus apretadas agendas siguen generando expectación entre reconocidos empresarios del país detrás de las cuales, se estrechan lazos para un mayor acercamiento entre ambos continentes.

Fuente Comunicae