Así es RapidoCV, un servicio en línea que facilita la búsqueda de empleo.

Hoy en día, la tasa de paro es bastante mejor que hace un año. Sin embargo, esto no implica que resulte sencillo encontrar trabajo. Lo cierto es que sigue siendo una quimera para muchas personas. Ello es debido a que, a pesar de la mejoría, el porcentaje todavía es demasiado elevado. Por suerte, existe una plataforma que facilita considerablemente la búsqueda de empleo. Se trata de RapidoCV.com.

Qué es RapidoCV

Básicamente se trata de una plataforma que, por medio de una serie de funciones en las que profundizaremos más adelante, permite a cualquier usuario dar forma a su propio Currículum Vitae, así como encontrar trabajo cerca de la ubicación de cada internauta, gestionar candidaturas y mucho más.

En lo que respecta a la creación de CV, atrás quedan los tiempos en los que se trataba de una tarea complicada que algunas personas no se veían capaces de realizar. Esto era debido a que no contaban con softwares gráficos como Photoshop. Para dichos usuarios que no disponen de los medios para elaborar un Currículum Vitae que sea atractivo a ojos de los responsables del departamento de Recursos Humanos, RapidoCV es una herramienta muy útil.

Más allá de los medios, los conocimientos también eran una limitación importante en tiempos anteriores. Todo lo contrario sucede hoy en día, puesto que como veremos a continuación, RapidoCV hace gala de una gran intuitividad, dando pie así a que incluso las personas con poca o nula experiencia en términos de informática se vean capaces de dar forma a su propio CV.

Funciones de RapidoCV

Como hemos dicho, RapidoCV permite crear currículums y lo hace de una manera extremadamente sencilla. De hecho, toda la plataforma en sí destaca por ser intuitiva a más no poder.

Retomando la creación de CV, es reseñable que la sencillez viene dada sobre todo por el hecho de proporcionar una quincena de plantillas, las cuales son personalizables. Varios aspectos pueden ser modificados para adaptarlos a las preferencias y las necesidades de cada usuario, desde los colores hasta las fuentes.

Para encontrar trabajo no solo adquiere relevancia el Currículum Vitae. Y es que la carta de presentación también es fundamental. En RapidoCV son conscientes de ello, así que han implementado una función muy útil que elabora de forma automática una carta personalizada dependiendo de la experiencia a nivel profesional y de la formación del susodicho. Lo único que debe realizarse es teclear el nombre del puesto de trabajo objetivo.

En este sentido, hay que decir que encontrar empleo también es sencillo gracias al motor de búsqueda que es preciso e intuitivo a partes iguales. Indistintamente de cuál sea el sector de actividad, esta función muestra las diversas vacantes disponibles en ese momento, las cuales se encontrarán a poca distancia respecto al lugar en el que se ubica el usuario.

A la lista de funciones hay que sumar otra muy útil: la herramienta de gestión de candidaturas. Al dar con una gran cantidad de vacantes, los usuarios suelen presentarse a muchas de ellas. Gestionarlas podría llegar a ser bastante complicado, pero gracias a esta plataforma pasa a ser coser y cantar. En concreto, podrás gestionar adecuadamente los rechazos y los seguimientos, factor que posteriormente se traducirá en que te veas capaz de preparar mejor las entrevistas.

Por si fuera poco, RapidoCV dispone de un blog en el que regularmente se publican consejos de lo más útiles. Día tras día son numerosos los internautas que acceden a él para empaparse de información tan importante como la del diseño que debe tener una carta de presentación, cómo hay que preparar una entrevista de trabajo, claves para crear un Currículum Vitae y, en definitiva, recomendaciones con tal de que la búsqueda de empleo culmine con un resultado óptimo.

¿Cuánto cuesta RapidoCV?

Teniendo en cuenta la lista tan amplia de funciones que acabamos de describir, tal vez creas que RapidoCV es un servicio caro, pero afortunadamente no es el caso. De hecho, valorando los buenos resultados que pueden llegar a conseguirse -encontrando un trabajo cualificado en un tiempo récord-, el precio a abonar es más que razonable.

La cifra varía en función del paquete seleccionado. Precisamente al ofrecer varios paquetes distintos, las necesidades de todo tipo de usuarios están bien cubiertas. En todos los casos, es posible iniciar un periodo de prueba cuya duración es de una semana.

Durante este tiempo, los usuarios pueden hacer uso de las funciones implementadas en RapidoCV. Tras darse cuenta de lo útiles que llegan a ser, no dudan en seguir adelante con la suscripción mensual, una modalidad a la que se pasa automáticamente tras poner fin a la prueba gratuita anteriormente mencionada.

Valorando todo lo mencionado, no sorprende que RapidoCV sea utilizado diariamente por tantas personas. Para muchas de ellas, esta herramienta se convierte en una gran ayuda a la hora de encontrar trabajo.