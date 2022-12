Así son las pajitas que no resultan perjudiciales para el ecosistema

No hay que echar la vista demasiado atrás para dar con una época en la que, al ir a una cadena de restauración de tipo fast-food, se daba una pajita con cada bebida que se pedía. Esto generaba un enorme desperdicio de plástico, un material que pasa factura directamente al ecosistema.

Por suerte, la concienciación medioambiental ha dado pie a que este tipo de prácticas hayan desaparecido casi en su totalidad. Los restaurantes prefieren sustituir las pajitas de plástico por otras que no son perjudiciales para el ecosistema, tales como las que comercializan los expertos de laspajitas.com.

A continuación averiguaremos las características que tienen las pajitas ecológicas que tanto triunfan en la actualidad. También profundizaremos en los diversos tipos que existen.

Teniendo en cuenta todo lo que detallaremos en próximas líneas, no es de extrañar que estas pajitas que no dañan al ecosistema cada vez estén más presentes no solo en los restaurantes, sino también en los hogares particulares.

Pajitas reutilizables

Tal como podemos ver en este artículo de elprogreso, las pajitas ecológicas proporcionan una gran cantidad de beneficios que los consumidores y los locales de restauración no han querido pasar por alto. Por motivos de higiene los restaurantes recurren a otras soluciones que veremos más adelante, pero el usuario de a pie sí opta por las pajitas reutilizables: uno de los tipos más exitosos de hoy en día.

Las pajitas de plástico no podían reutilizarse, pero todo lo contrario sucede con las que están hechas de otros materiales. El bambú se está extendiendo bastante por toda España sobre todo por lo fácil que es limpiarlo, así como el buen estado en el que permanece por muchos años que acumule a sus espaldas.

Entre los aspectos que han dado pie a que las pajitas reutilizables de bambú experimenten un auge sin precedentes se encuentra un factor que no podemos obviar: el diseño es bastante bonito y gusta sobre todo a los amantes del estilo rústico.

Por otra parte, los fabricantes al comprobar el éxito que podían llegar a cosechar con dichos productos no dudaron en empezar a diseñar modelos aptos para todos los gustos y para cualquier tipo de uso que pretenda darse. Es por ello que las hay con todos los diámetros posibles, así que son aptas para beber una bebida refrescante azucarada, tomar un granizado, etcétera.

El bambú no es el único material que cuenta con una gran presencia dentro del mercado de las pajitas reutilizables. A la lista hay que sumar el acero inoxidable. En otros tiempos no se utilizaba demasiado este material porque alteraba un poco el sabor del producto que era consumido, pero hoy en día sucede justo lo contrario.

Continuando con la lista de materiales que permiten reutilizar las pajitas durante toda la vida, otro de los más populares es el cristal. Los fabricantes han hecho todos los esfuerzos oportunos con tal de que estos productos sean muy seguros e incluso puedan utilizarlos los más pequeños de la casa.

Eso sí, en cuanto a pajitas reutilizables exitosas ningún material le hace sombra a aquel que mayores ventas está registrando en la actualidad. Nos referimos a la silicona. Más allá del diseño, el cual acostumbra a gustar a la mayoría de consumidores, hay otros aspectos que se traducen en que las pajitas reutilizables de silicona vendan tanto.

Las toxinas, el PVC y el plomo son sustancias que no están presentes en dichos productos. Así pues, estamos ante un producto cien por cien responsable. Además, es fácil guardarlo en cualquier lugar de la casa, pudiendo plegarlo con facilidad para que ocupe el menor espacio posible. Por si fuera poco, estas pajitas reutilizables no provocan daño alguno en las piezas dentales.

Pajitas desechables

Atrás quedan los tiempos en los que las pajitas desechables eran sinónimas de perjuicio para el medio ambiente. Cada vez más fabricantes se muestran más concienciados sobre lo importante que es cuidar el ecosistema, así que no dudan en dar forma a pajitas cuyos materiales no son el perjudicial plástico.

En su lugar, a día de hoy se utilizan materiales biodegradables. Es decir, el medio ambiente no sufre lo más mínimo al desechar estas pajitas, tal como demuestra el cartón.

Pajitas comestibles

Terminando con la lista de pajitas que no son perjudiciales para el ecosistema llega el momento de hablar de unas de las más originales. Nos referimos a las comestibles. Has leído bien: son pajitas que pueden comerse, puesto que el material del que están hechas es apto para el consumo humano.

El mejor ejemplo posible es el de las pajitas desechables que están hechas de manzana. Las fibras de manzanas orgánicas son el material utilizado para su fabricación. Para los consumidores es todo un placer terminarse la bebida y posteriormente comerse aquella pajita que han utilizado para consumirla, ayudando así a que el medio ambiente esté en el mejor estado posible.