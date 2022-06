ASOBAL se convierte en pionera en la entrega de un trofeo NFT al Campeón de la Copa Sacyr ASOBAL

La Asociación de Clubes Españoles de Balonmano ha alcanzado un acuerdo con LEVERADE para entregar trofeos NFT en la 32ª Copa Sacyr ASOBAL que se disputará durante el fin de semana del 4 y 5 de junio, en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza/COMUNICAE/

Es un hito histórico para la historia del balonmano y de ASOBAL, que es la primera liga de este deporte que se anima a sumarse al movimiento de los NFT y de la Web3. Cada vez son más los deportes y las disciplinas que se suman a la tecnología blockchain.

¿Qué son los NFT y por qué las ligas deportivas están apostando por ellos?

Los NFT o tokens no fungibles son activos digitales certificados mediante la tecnología blockchain. La criptografía de estos tokens es la que convierte estos activos en únicos: no hay dos iguales y no se pueden cambiar entre sí. Esto permite acreditar que la persona que lo ha comprado o ganado es su único propietario. Como los trofeos son piezas únicas, la blockchain certifica que ese trofeo NFT acuñado por la asociación es el original y el único en circulación.

La principal novedad es que los aficionados pueden adquirir un pedacito del trofeo NFT de la Copa Sacyr ASOBAL, formando parte de la historia y de la gloria de su club. Barça, Bidasoa Irún, Freikin BM Granollers y BM Logroño La Rioja son los aspirantes al título. Gracias a la tecnología crypto, ASOBAL y LEVERADE harán realidad el sueño de que cada aficionado pueda obtener un fragmento del trofeo de la Copa con un certificado de autenticidad grabado en la blockchain.

ASOBAL se convierte en pionera en el uso de la blockchain para entregar trofeos NFT y hacer partícipes a sus aficionados en un hecho histórico para una competición de balonmano a nivel mundial. Además, se entregarán medallas a cada uno de los jugadores que formen parte del Campeón de la Copa Sacyr ASOBAL 2021/2022, permitiéndoles mostrarla a su audiencia para generar engagement y nuevos canales de ingresos.

¿Quién no querría adquirir un trozo de la historia del club de sus amores? La tecnología blockchain permite esta increíble oportunidad y ASOBAL lo hace realidad de la mano de LEVERADE.

Sitio oficial para conseguir el NFT de la copa: https://www.leverade.network/asobal

