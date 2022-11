La Asociación Española de Cirujanos clausura con éxito su 34º Congreso Nacional de Cirugía

Durante el encuentro científico, la Dra. Elena Martín Pérez tomó posesión como presidenta de la AEC hasta 2024, convirtiéndose en la primera mujer en presidir esta Sociedad Científico- Médica. Las necesidades de los pacientes, la toma de decisiones compartidas, la robótica, los avances en el tratamiento del cáncer y la cirugía sostenible, fueron algunos de los temas de actualidad que se trataron durante el Congreso/COMUNICAE/

Bajo el lema "Hacia el futuro de la mano del paciente", la Asociación Española de Cirujanos celebró su 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid del 7 al 10 de noviembre. Este ha sido el primer Congreso de esta Sociedad Científico- Médica presidido por una mujer, la Dra. Elena Martín Pérez, quien también tomó posesión como presidenta de la Asociación, cargo que ocupará hasta el 2024.

El Congreso ha sido un éxito en cifras: más de 1.500 asistentes; 31 empresas patrocinadoras y 2 colaboradoras; 32 stands en la exposición comercial; 7 cursos pre congreso y una Master Class post congreso; 2.186 comunicaciones recibidas, de las cuales se aceptaron 1.339; 510 comunicaciones orales, 261 vídeos y 568 pósters; 127 sesiones repartidas en 35 mesas, 6 conferencias, 6 simposios de la industria, y sesiones de comunicaciones orales, videos y pósters.

En palabras de la Dra. Elena Martín Pérez, Presidenta del Congreso, "el encuentro ha sido todo un éxito en diferentes campos. Por la participación, se ha batido récord de asistentes, ya que se ha conseguido reunir a más de 1.500 cirujanos de todo el mundo además de profesionales de sectores afines; por la implicación de la industria, que ha acercado las últimas novedades del sector; y por supuesto por la calidad de los contenidos que se han expuesto durante estos días, que han sido, sin duda, muy enriquecedores para todos los cirujanos que han asistido".

Por su parte, el hasta ahora Presidente de la AEC, el Dr. Salvador Morales Conde, comentó sentirse muy satisfecho con el congreso, por la participación de los asistentes, y por supuesto por los contenidos que se han presentado. "Actualmente se viven momentos muy emocionantes y cambiantes en la cirugía, por la innovación y por cómo es su aplicación a la vida real de los cirujanos. La robótica y la cirugía guiada por la imagen son, sin duda, una realidad ya presente en el día a día y que ayudarán a tomar decisiones en los quirófanos y aportarán un valor y seguridad en los procedimientos quirúrgicos".

En esta edición, los organizadores han realizado un congreso abierto a la sociedad favoreciendo la participación de los pacientes y sus asociaciones, escuchando sus necesidades, opiniones y testimonios. Además, el encuentro contó con un amplio programa para potenciar las reuniones y la comunicación fluida de las secciones y grupos de la AEC.

Salas de innovación, cirugía sostenible, robótica aplicada a diferentes disciplinas y avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, son algunos de los temas que se trataron dentro del programa del congreso.

Durante este encuentro también se nombraron como miembro de honor al Dr. Eduardo Targarona, el Dr. Fernando Turégano, el profesor John L. Cameron y el Dr. Antonio Sitges-Serra; y se realizó un emotivo homenaje de reconocimiento a su trayectoria profesional al profesor Parrilla y al profesor Balibrea.

Además, se han entregado un total de 46 becas (7 becas para Especialistas, 35 becas para Residentes, una beca a Latinoamérica, y tres de Colaboración Humanitaria) y 9 becas a proyectos de investigación, de las que 5 se destinaron a proyectos multicéntricos, 2 a proyectos unicéntricos y otras 2 a registros multicéntricos.

También se ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2022 a los dos mejores trabajos de cirugía publicados durante 2021 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido concedido al trabajo "Efficacy and Safety of Nonantibiotic Outpatient Treatment in Mild Acute Diverticulitis (DINAMO-study) A Multicentre, Randomised, Open-label, Noninferiority Trial", por Laura Mora-López, Neus Ruiz-Edo, Oscar Estrada-Ferrer, Maria Luisa Piñana-Campón, Meritxell Labró-Ciurans, Jordi Escuder-Pérez, Ricard Sales-Mallafré, Pere Rebasa-Cladera, Salvador Navarro-Soto, and Xavier Serra-Aracil, for the DINAMO-study Group publicado en Annals of Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo "Immediate Oral Refeeding in Patients With Mild and Moderate Acute Pancreatitis A Multicenter, Randomized Controlled Trial (PADI trial)", escrito por Elena Ramírez-Maldonado, Sandra López Gordo, Eva M. Pueyo, Ariadna Sáchez-García, Susana Mayol, Sergio González, Jordi Elvira, Robert Memba, Constantino Fondevila, Rosa Jorba y publicado en Annals of Surgery.

Además, se otorgó el Premio Nacional de Cirugía para Residentes, al trabajo "Oral Antibiotic Prophylaxis Lowers Surgical Site Infection in Elective Colorectal Surgery: Results of a Pragmatic Cohort Study in Catalonia", escrito por Josep M. Badia, Miriam Flores-Yelamos, Ana Vázquez, Nares Arroyo-García, Mireia Puig-Asensio, David Parés, Miguel Pera, Joaquín López-Contreras, Enric Limón, Miquel Pujol and Members of the VINCat Colorectal Surveillance Team y publicado en Journal of Clinical Medicine.

El Congreso también fue el lugar elegido para entregar los premios del I Concurso de Relatos Breves relacionados con la cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario, en sus cuatro categorías y los premios del III Concurso de Fotografía. Y también se eligió a Valladolid como la sede para celebrar la Reunión Nacional de Cirugía en 2025.

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

