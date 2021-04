Aspectos a tener en cuenta al comprar lavadoras según Electronovo

Dentro del top 5 de electrodomésticos indispensable en todo hogar, sin lugar a duda, se encuentra la lavadora. Pero, ¿qué se debe valorar al comprar lavadoras en oferta?, ¿es buena idea comprar una lavadora secadora?, ¿a qué aspectos se les deben prestar especial atención y cuáles son menos relevantes? Pues bien, a todas estas preguntas responde, a continuación, Electronovo/COMUNICAE/

Dentro del top 5 de electrodomésticos indispensable en todo hogar, sin lugar a duda, se encuentra la lavadora. Pero, ¿qué se debe valorar al comprar lavadoras en oferta?, ¿es buena idea comprar una lavadora secadora?, ¿a qué aspectos se les deben prestar especial atención y cuáles son menos relevantes? Pues bien, a todas estas preguntas responde, a continuación, Electronovo

¿Qué tener en cuenta al comprar una lavadora?

Si bien es cierto que, en el mercado actual, se pueden encontrar una amplia gama de lavadoras económicas o no, saber escoger una que se ajuste tanto a las necesidades a cubrir como al presupuesto que se desea gastar al comprar una lavadora, es una tarea un tanto complicada. Así pues, antes de lanzarse a comprar un modelo de lavadora Balay, lavadora secadora Bosch u otra marca, conviene saber qué características se necesitan y cuáles no.

Capacidad de carga. Se trata de un punto muy a tener en cuenta, sino el más importante a la hora de comprar lavadora. Para concretar este punto, se debe tener en cuenta el número de personas que viven en casa. Es decir, suponiendo que de media se hacen 4 usos a la semana, para una casa de 2 personas se recomienda comprar una lavadora de 5-6 Kg, para 4 personas una de 7-8 kg y para un hogar de más de 6 se debe optar por una a partir de 9 Kg de capacidad.

Velocidad de centrifugado. La velocidad de centrifugado, determina el grado de humedad de la ropa una vez terminado el programa, es decir, a mayor centrifugado más seca quedará la ropa. Por lo que, si se vive en una zona con mucha humedad se recomienda comprar lavadoras económicas con más velocidad en su centrifugado. Aunque, si no se quieren tener quebraderos de cabeza si se seca la ropa o no, optar por una lavadora secadora puede que sea la opción más adecuada.

Programas de lavado. Aunque muchas de las lavadoras poseen un sinfín de programas de lavado, en muchas ocasiones tan solo se usan 2 o 3. Por lo que, si se buscan lavadoras baratas, encontrar una lavadora con tan solo los programas que se necesiten ajustarán el precio del electrodoméstico. Así pues, los programas que más se suelen usar son: algodón a 30º o 60º, sintéticos 40º, lavados con agua fría para prendas delicadas y los programas rápidos para las prendas del día a día que no están demasiado sucias.

Eficiencia energética. Saber lo que consume el electrodoméstico es indispensable, ya no solo por cuidar del entorno, sino por no tener sobresaltos en las facturas de la luz y el agua. Aunque bien es cierto, que se escoja una lavadora A+++ o no, poner la lavadora en las horas valle de consumo, es decir, de 00 a 8 o los fines de semana, hará que la factura de la luz se vea mermada.

Estos son los aspectos más relevantes al comprar una lavadora según Electronovo. Pero, si lo que se quiere es ahorrar tanto al comprar lavadoras económicas como al comprar otros electrodomésticos online, Electronovo recomienda prestar especial atención a su web, ya que los descuentos especiales son más que continuos.

