Atalanta y Abogadas cancela 40.000 euros en el Juzgado Mercantil número 3 de Bilbao

Atalanta y Abogadas es un despacho de abogadas expertas en derecho concursal , mediadoras y administradoras concursales. Especialistas en la ley de la segunda oportunidad y concurso de acreedores para empresas con oficinas en toda España

Uno de los casos más recientes atendidos por Atalanta y Abogadas es el de una señora de Bilbao que ha conseguido cancelar 40.000 euros.

Desde el despacho de Atalanta y Abogadas explican el caso:

Según explicó esta señora al llegar a su despacho, "Todo empezó en el año 2007 cuando era autónoma y me dedicaba a la venta directa de libros, aunque me ganaba bien la vida la recaudación trimestral del IVA y del IRPF me costaba asumirla de golpe y necesitaba solicitar aplazamientos que siempre que llegaba el momento de pagar me costaba cada vez más asumir porque mi facturación no era estable y variaba según las circunstancias mes a mes, este punto unido a la falta de profesionalidad de mi gestor me llevaron a acumular una deuda con Hacienda de unos 90.000 euros, es entonces cuando empecé a pedir préstamos que no podía asumir, estaba en un callejón sin salida y solo la ley de la segunda oportunidad me podía ayudar".

La experiencia de esta señora de Bilbao es un ejemplo de cómo la ley de la segunda oportunidad puede ser una herramienta valiosa para ayudar a las personas a salir de situaciones financieras difíciles. Con la ayuda de un buen despacho de abogados y el marco legal adecuado, es posible superar los obstáculos y comenzar de nuevo con una deuda cancelada y una nueva oportunidad de vida.

Ley de la Segunda Oportunidad

La ley de la segunda oportunidad es un recurso jurídico que permite a particulares y autónomos salir de una situación de sobreendeudamiento.

¿Qué se logra mediante la ley? Ajustar las deudas a las posibilidades económicas reales del deudor. Gracias a ella se puede reestructurar y reducir las deudas y, en el mejor de los casos, no tener que pagarlas.

Atalanta y Abogadas, cuenta con oficinas en toda España y tienen 100% casos de éxito.

Gracias a su formación académica especializada y a su larga y constatada experiencia, ofrecen fiabilidad y resultados a sus clientes

