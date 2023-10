Atos inaugura el Centro de Operaciones Tecnológicas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

Atos inaugura el Centro de Operaciones Tecnológicas (TOC), en presencia de Nourdine Bihmane, CEO Tech Foundations, Atos, así como de Tony Estanguet, Presidente del Comité Organizador de París 2024/COMUNICAE/

Con una superficie de 610 m², el TOC es el centro de mando de las operaciones tecnológicas de las 63 sedes olímpicas y paralímpicas dedicadas o no a las competiciones. Como Socio Tecnológico Mundial, principal integrador de TI del Comité Olímpico Internacional (COI), y miembro del equipo tecnológico de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, Atos desempeña un papel clave en la gestión de las operaciones relacionadas con los servicios de TI, coordinando a más de 2.000 expertos que se movilizarán las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante las competiciones.

La inauguración del TOC no es solo la culminación de la hoja de ruta establecida en 2020, sino también el inicio de las operaciones a menos de un año de la Ceremonia de Inauguración. Después de 3 años de preparación en remoto, los equipos de los 15 socios tecnológicos por fin se reúnen físicamente. Es en el TOC donde Atos coordinará a los 140 responsables de TI en todas las sedes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. El centro desplegará una amplia gama de equipos informáticos para garantizar el buen funcionamiento de las competiciones y la difusión de los resultados. Atos también prestará apoyo a los 60 gestores responsables de comunicar los resultados ("Venue IT Managers"). Ellos son los responsables de que los resultados y las estadísticas deportivas se recopilen y difundan correctamente en el Sistema de Difusión Olímpica (ODS). Estos datos, transmitidos por Atos en 0,35 segundos, se utilizarán después en diversos canales de comunicación en las sedes de competición y fuera de ellas, y serán accesibles independientemente del equipo utilizado (PC, smartphone o tablet). A modo de ejemplo, el Sistema de Información para Comentaristas (CIS) recibe estos datos y los facilita a los periodistas deportivos, tanto si siguen las competiciones in situ como desde casa.

El TOC es uno de los tres centros tecnológicos dedicados a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, junto con el Centro de Operaciones Tecnológicas (CTOC) de Barcelona y el Integration Testing Lab (ITL) de Madrid. Atos es capaz de replicar estas tres estructuras de TI autónomas, complementarias y sostenibles, reduciendo así el impacto medioambiental de las TI durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Este verano, los "Test" realizados para 18 deportes en 11 sedes de competición ayudaron a los equipos del TOC y el CTOC probar en condiciones reales los sistemas y aplicaciones desarrollados por Atos, que previamente se habían simulado en el ITL. En total, se habrán realizado más de 250.000 horas de pruebas de aquí al inicio de las competiciones.

"La inauguración del TOC, centro neurálgico de la infraestructura informática de París 2024, marca un paso importante en el sprint final emprendido por Atos para ofrecer a los atletas, las federaciones deportivas, los medios de comunicación y el público en general unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos cada vez más tecnológicos y conectados. París 2024 se beneficiará de la experiencia única de Atos, que ha impulsado la innovación tecnológica en el movimiento olímpico durante más de tres décadas", declaró Bruno Marie-Rose, Director de Información y Tecnología de París 2024.

"El éxito de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos depende en gran medida de la capacidad de integrar, orquestar y garantizar la disponibilidad de las tecnologías y los sistemas informáticos que constituyen el núcleo de los servicios prestados a los actores del ecosistema olímpico. La inauguración del TOC es testimonio del duro trabajo de los equipos de Atos y de sus socios, París 2024", dijo Christophe Thivet, Director de Integración para París 2024 de Atos.

Atos colabora con el Movimiento Olímpico desde 1992 y con el Movimiento Paralímpico desde 2008. Atos es también el Partner Oficial de Tecnología Digital del Comité Olímpico Europeo para las ediciones de 2023 y 2027 de los Juegos Europeos.

