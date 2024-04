Aula de Salud sobre Obesidad: "La obesidad no es cuestión de voluntad", afirma un paciente operado de cirugía bariátrica

La charla es abierta al público y será el jueves, 25 de abril, en el auditorio Reale Arena de Anoeta, a las seis de la tarde. También puede seguirse online en el canal de YouTube de Policlínica Gipuzkoa/COMUNICAE/

"La obesidad es una enfermedad que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad", así de claro lo explica Pedro Suquia Ohlsson, cocinero y restaurador donostiarra de 56 años, quien, tras intentar adelgazar durante muchos años de diferentes maneras, se decidió a someterse a una cirugía de reducción de estómago mediante la técnica de "sleeve gástrico" con el equipo de la Unidad integral de Obesidad de Policlínica Gipuzkoa.

El aula de salud de Policlínica Gipuzkoa del jueves 25 de abril abordará el problema de la obesidad de forma multidisciplinar, con cuatro expertos de su unidad, como son la médico endrocrinóloga, Eva Blázquez; la nutricionista, Eider Sánchez; el especialista en Aparato Digestivo, Juan Arenas; y el cirujano general, José Luís Elósegui. La charla, que es abierta al público y puede ser seguida también online, permite que los asistentes puedan dirigir preguntas a los expertos.

El objeto de esta aula es aportar información sobre la obesidad, una enfermedad que afecta al 14% de la población en el país y que cada vez se diagnostica en población más joven. Como expone el paciente que ha querido compartir su experiencia con motivo de este encuentro: "tenía problemas de todo tipo, de rodillas, hipertensión, colesterol, apnea... Había llegado a los 144 kilos y quería volver a ser quién yo había sido y esto me llevó a tomar la decisión de someterme a la cirugía. Porque el peso es engañoso -afirma Pedro-, te vas acostumbrando poco a poco y va limitando tu vida" a lo que añade, "yo había intentado todo, pero luego sufría el efecto rebote y engordaba más".

¿Qué me decidió a operarme?

"Es complicado tomar la decisión de ir a quirófano -explica-, pero gracias a Dios que la tomé porque ahora estoy fenomenal". En opinión de este paciente operado de reducción de estómago en Policlínica Gipuzkoa el pasado mes de marzo, y que en dos meses ya ha conseguido adelgazar más de 30 kilos, "yo comía por ansiedad y la cirugía ha conseguido acabar con mi pulsión de comer, porque la fuerza de voluntad no tiene nada que ver. Y tú te castigas porque no puedes frenar esas pulsiones de comer, pero hay que decir que hay algo que se escapa a la voluntad, una hormona que se llama grelina, que es una hormona gástrica que regula el apetito y que con la cirugía acaba controlándose".

"Yo decidí operarme -continúa Pedro- porque quería algo mejor. Y estoy muy agradecido al cirujano que me operó, el Dr. José Luís Elósegui, porque es un cirujano meticuloso, preciso y fantástico. Y a las personas que temen la cirugía les diría que la cirugía bariátrica es hoy una cirugía que se hace en todo el mundo y que con un buen equipo multidisciplinar como este te cambia la vida. Hay que tomar la decisión y salir de esa culpabilidad, porque en el mundo hay millones de personas con sobrepeso y yo soy uno más, y lo que he hecho es tomar medidas", así de claro lo expresa este joven cocinero y empresario hostelero donostiarra que celebra la decisión de haberse operado.

Fuente Comunicae