Avanza comercializa ya la fibra óptica de 300 Mb por 15 euros al mes

Más de medio centenar de poblaciones son, de momento, las beneficiarias de la nueva fibra. La "fibra 300" incluye una convergente con línea móvil de 30GB e ilimitadas por un total de 20 euros, entre otras paquetizaciones

Avanza Fibra empieza ya la comercialización de la nueva "FIBRA 300" en sus redes de Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Albacete y las nuevas de Cuenca y Granada. Esto beneficiará a más de medio centenar de las poblaciones con red Avanza y casi 300.000 Unidades Inmobiliarias (UUII), donde los clientes podrán contratar 300Mb de fibra óptica simétrica -con los más altos estándares de calidad-, por 15 euros al mes (iva incluido).

A esto hay que añadir la opción de paquetizar y contratar tarifas convergentes que incluyan la fibra 300 y una línea móvil como por ejemplo, y entre varias opciones, la de 30GB y llamadas ilimitadas por un total mensual de sólo 20 euros. Por otro lado, todos los clientes -tanto de zonas de "fibra 300" como el resto de localidades donde está ya funcionando Avanza Fibra-, también podrán disfrutar de líneas móviles adicionales sin permanencia como la de 50GB por 8 euros al mes o la de 15GB por 5 euros, entre otras tarifas que también han bajado de precio y han subido los GB.

"Hemos llegado a un punto en el que la calidad de una red de FTTH -Fiber To The Home- es más importante que la cantidad de megas que puedas ofrecer. De qué sirve que te vendan barato un servicio que no da garantías, con un cableado obsoleto o con una construcción rápida que no asegura la conexión o que cuando tiene una incidencia, la respuesta al cliente tarda varios días en llegar", según palabras de David de Gea, CEO de las empresas de construcción y comercialización de AVANZA.

La puesta en marcha de las nuevas tarifas y de la "fibra 300" supone un gran esfuerzo para una compañía en pleno despliegue que sólo vende sobre su propia red o en aquellas que ha construido para terceros. De momento, la nueva oferta de fibra óptica simétrica de 300Mb estará sólo presente en algunas de las poblaciones donde comercializa Avanza, que se ha convertido en el primer operador que vende fibra óptica simétrica a 15 euros en poblaciones con menos de 5.000 habitantes. "Ojalá pudiéramos ofertar esto mismo en todas nuestras localidades, pero de momento no es posible. Lo que sí hemos conseguido es unificar las tarifas para líneas móviles adicionales a la paquetización con fibra, con los precios más bajos del mercado y con más datos, sumando cada vez más Gigas", añade De Gea.

GRUPO AVANZA, operador de internet e ingeniería de telecomunicaciones especializado en despliegue de Fibra Óptica, cuenta actualmente con una cobertura de más de 90 redes propias de FTTH en Madrid, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Albacete, Granada, Cuenca y 60 tiendas de venta directa con su marca AVANZA FIBRA.

