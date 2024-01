El Ayuntamiento culmina la reforma integral del consultorio médico de Pareja

Respondiendo a las peticiones de los profesionales sanitarios que trabajan allí, cuya labor es muy apreciada por los parejanos, así como de los propios ciudadanos, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una reforma integral del interior del edificio. Las obras terminaron hace unos días, y su resultado es del agrado tanto del equipo que trabaja en él, como de los pacientes, y, por lo tanto, del Ayuntamiento, cuyo objetivo es que los pacientes reciban una prestación sanitaria de calidad/COMUNICAE/

Respondiendo a las peticiones de los profesionales sanitarios que trabajan allí, cuya labor es muy apreciada por los parejanos, así como de los propios ciudadanos, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una reforma integral del interior del edificio. Las obras terminaron hace unos días, y su resultado es del agrado tanto del equipo que trabaja en él, como de los pacientes, y, por lo tanto, del Ayuntamiento, cuyo objetivo es que los pacientes reciban una prestación sanitaria de calidad

El Ayuntamiento de Pareja acaba de concluir las obras de reforma integral del consultorio médico de la localidad. Así, se han reformado por completo todas sus estancias: la consulta médica, la de enfermería, la sala de espera y los aseos, que desde ahora además son accesibles. Para ello se ha ejecutado la climatización interior, comenzando por las puertas y ventanas, pero también el sistema de calefacción y aire acondicionado. Asimismo, se ha renovado todo el sistema eléctrico, de internet, la instalación de agua, desagüe y griferías, la distribución interior de salas de espera, solado, alicatado, adecuación de paredes y pintura completa.

Además de la realización de obras, el Ayuntamiento ha adquirido también diverso mobiliario especializado: mesas, sillas, estantes, así como distintos enseres necesarios para la adecuada prestación del servicio sanitario en Pareja.

La reforma la ha ejecutado una empresa local y ha sido íntegramente sufragada por el consistorio parejano.

Desde su inauguración en 1978 por el entonces ministro de Sanidad, Enrique Sánchez de León y Pérez, el consultorio local no había sido objeto de ninguna reforma, por lo que para el alcalde de Pareja, Javier del Río, su reforma era una prioridad. "Estamos muy satisfechos con las obras que se han ejecutado en el consultorio médico, un lugar que todos los vecinos, veraneantes y muchos desplazados, nos vemos en algún momento en la necesidad de utilizar, y que, por lo tanto, queremos que se encuentre en condiciones óptimas", señala Javier del Río.

La reforma se ha llevado a cabo de acuerdo con las propuestas técnicas y, de forma especial, teniendo en cuenta las necesidades expresadas por los profesionales sanitarios que trabajan en él. Según explica el alcalde, inicialmente, las obras iban a tener un menor calado, pero, "en cuanto se comenzaron los trabajos, se vio la necesidad de emprender una reforma más ambiciosa, dado lo obsoleto de instalaciones y materiales que tenían más de 45 años". Finalmente, el Ayuntamiento de Pareja optó por renovar por completo el interior del edificio.

Durante el tiempo que han durado las obras, las consultas, tanto de medicina como de enfermería, no se han visto afectadas, dado que se han atendido en la primera planta del edificio, que fue habilitada por el consistorio a tal efecto. "Desde el Ayuntamiento atendemos diariamente la limpieza y mantenimiento del consultorio, y los gastos que conlleva, por eso es necesario que el Gobierno regional, que es la administración que tiene competencias en Sanidad, no olvide los consultorios del medio rural y los dote con materiales, medios y equipación moderna. Además del mantenimiento, hemos afrontado y priorizado esta mejora completa, pensando en que sus magníficos sanitarios presten la mejor atención posible a todos los pacientes", sigue Del Río.

El alcalde de Pareja califica la relación con el personal sanitario que ejerce su labor en Pareja como "excelente". "Los servicios sanitarios son básicos y procuramos atender cualquier necesidad que nos transmiten, en la medida de nuestras posibilidades, y además estamos muy agradecidos por su trabajo diario", afirma el regidor. De hecho, los dos profesionales que trabajan en el consultorio, Miguel Angel Blanco como médico y José Manuel Fernández-Villacañas como enfermero, fueron pregoneros de las fiestas de la Virgen de los Remedios en el año 2022 y distinguidos por el pueblo de Pareja por su labor ejemplar durante la pandemia.

Miguel Angel Blanco desarrolla su labor en Pareja desde hace 7 años. "No hay nada mejor que trabajar en lo que a uno le gusta, en un entorno bueno y prestando servicio a una población que agradece mi trabajo y lo valora cada día. No puedo estar más satisfecho", señala el galeno. Blanco afirma que su relación con el Ayuntamiento ha sido siempre muy cercana. "Son sensibles a nuestros requerimientos. Cuando necesitamos algo, la respuesta es inmediata, si está en su mano, y no solamente durante la pandemia, que nos puso a prueba a todos, también antes y después. Por ello, estamos muy agradecidos por la atención que tienen hacia nosotros y la sensibilidad que demuestran hacia nuestra labor diaria, con el objetivo común de prestar el mejor servicio sanitario posible a los parejanos", dice Blanco. Para el médico, la reforma "ha superado con creces nuestras expectativas", y va a mejorar la atención a los pacientes.

José Manuel Fernández-Villacañas, enfermero de este mismo consultorio desde 2015, se muestra, igualmente, muy contento con el resultado. "Nosotros y los pacientes", asegura, por lo que "estamos muy agradecidos al Ayuntamiento".

Carlos del Valle es uno de los beneficiarios que acude con regularidad al consultorio. "La reforma es excelente, y la atención médica mejor aún. Vengas con cita o sin ella, el personal te atiende", valora. De la misma opinión es Juan Oliva. "Ha quedado muy bien. Lo han arreglado todo: la calefacción, puertas y ventanas. Estoy contengo con la labor del Ayuntamiento", termina.

Las reformas recién terminadas han sido visitadas por el alcalde, junto con personal sanitario, y por el concejal de Obras, Antonio Alcalá, que ha estado pendiente en todo momento de que dicha reforma sea del agrado de pacientes y sanitarios.

Vídeos

Reforma integral del Centro Médico de Pareja



Fuente Comunicae