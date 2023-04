Backstage Gijón habla sobre las tendencias en moda para hombre que arrasarán durante este año 2023

Desde los pantalones cargo y chaquetas técnicas, a estampados y mocasines con calcetines, una tienda de moda online explica cuáles serán las tendencias imprescindibles para hombres durante este año 2023/COMUNICAE/

Para la mayoría de las personas, es fundamental no quedarse atrás en lo que a moda se refiere y este año 2023 viene marcado por tendencias muy variadas. Es cierto que hay personas que prefieren, casi siempre, vestirse con un estilo concreto, reflejando una época o unas emociones en particular, sin embargo, las tendencias más fuertes para este año son aquellas que resultan versátiles y que rompen con lo establecido y con lo que la sociedad tiene como costumbre. Quedan atrás los looks sencillos y las prendas clásicas, aquellas que demuestran orden y comodidad. Lo que se promueve en la actualidad en el marco de la moda es lo audaz y diferente.

Backstage Gijón, una tienda de ropa de Gijón con una gran variedad de estilos y marcas, explica que el estilo minimalista al que los hombres están acostumbrados está cada vez menos de moda. "Los tonos verdes y los estampados florales son una de las máximas tendencias que arrasarán durante este año. La vida campestre en su máxima expresión es el estilo predominante, pero ojo, no vale con ponerse cualquier estampado floral, se trata de llevar camisetas y camisas e incluso abrigos y chaquetas con un toque más salvaje e intenso. Cada vez es más común ver accesorios como bolsos o mochilas en hombres y no hay que olvidar esta tendencia por la comodidad y la elegancia que transmite", explica Backstage Gijón.

El estilo skate también es una tendencia que se verá en las pasarelas y en la mayoría de las marcas de ropa de hoy en día. Backstage dispone de una gran variedad de gorras, sneakers, tenis y sudaderas de este estilo, holgado y ancho, que, si además, se combinan con unas bermudas, se convierten en un imprescindible para el hombre durante este año. Los pantalones cargo, son, además, una prenda muy de moda que ya se ha visto durante el año 2022 y que, según Backstage seguirá en auge durante este año. Esta prenda aporta mucho volumen, algo cada vez más buscado en la moda para hombres. Además, el estilo militar de los años 2000 será el mayor foco de atención durante este año.

No obstante, las prendas no son el único punto al que hay que darle atención, puesto que, Backstage recomienda centrarse sobre todo en la proporción a la hora de escogerlas. Durante este año, esta tienda de Gijón recomienda escoger prendas con un volumen más exagerado para buscar ese estilo holgado, sobre todo a la hora de elegir unos vaqueros, que, si estos lucen anchos y algo desgastados, mejor.

